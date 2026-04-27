रोहित शर्मा की जगह नहीं! जोस बटलर ने चुनी ऑलटाइम IPL प्लेइंग-11, मुंबई इंडियंस के कप्तान को भी किया बाहर

Jos Buttler All-Time IPL Playing XI: आईपीएल के पिछले 19 सालों में लीग ने प्रतिभाओं का अंबार देखा है. ऐसे में एक ऑल-टाइम इलेवन चुनना वास्तव में एक कठिन चुनौती है. गुजरात टाइटंस के स्टार और इंग्लैंड के दिग्गज जोस बटलर ने अपनी सर्वश्रेष्ठ आईपीएल प्लेइंग-11 चुनी है. इसमें उन्होंने कुछ चौंकाने वाले फैसले लिए हैं. बटलर की इस टीम में मुंबई इंडियंस के तीन बड़े नाम रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या नहीं हैं. हार्दिक मुंबई के कप्तान भी हैं.

दिलचस्प बात यह है कि बटलर ने अपनी टीम चुनते समय आईपीएल के उस नियम को दरकिनार कर दिया, जिसमें एक टीम में अधिकतम चार विदेशी खिलाड़ी ही हो सकते हैं. उन्होंने यह टीम 'फॉर द लव ऑफ क्रिकेट' पॉडकास्ट पर अपने साथी खिलाड़ी स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ बातचीत के दौरान चुनी.

कोहली और गेल को बनाया ओपनर

बटलर ने बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए विराट कोहली और क्रिस गेल का चयन किया. ये दोनों खिलाड़ी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए कई सालों तक एक बेहद सफल और मजबूत सलामी जोड़ी के रूप में खेल चुके हैं. बटलर ने कोहली की रन बनाने की निरंतरता और गेल के आक्रामक खेल की जमकर तारीफ की.

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रैना, डिविलियर्स और धोनी को चुना

नंबर 3 के स्थान के लिए बटलर ने चेन्नई सुपरकिंग्स के पूर्व स्टार सुरेश रैना को चुना. इसके बाद नंबर 4 पर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज एबी डीविलियर्स को रखा. टीम में विकेटकीपर की जिम्मेदारी उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को सौंपी.

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वेस्टइंडीज की तिकड़ी पर भरोसा

मध्यक्रम और ऑल-राउंडर विभाग के लिए बटलर ने वेस्टइंडीज के तीन दिग्गजों कीरोन पोलार्ड, आंद्रे रसेल और सुनील नरेन पर भरोसा जताया है. उनके बाद स्पिन गेंदबाजी की कमान अफगानिस्तान के राशिद खान को दी गई है. राशिद वर्तमान में गुजरात टाइटंस में बटलर के साथी भी हैं. तेज गेंदबाजी के मोर्चे पर बटलर ने लसिथ मलिंगा और जसप्रीत बुमराह की जोड़ी को चुना है.

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बटलर की ऑलटाइम आईपीएल प्लेइंग-11

विराट कोहली, क्रिस गेल, सुरेश रैना, एबी डीविलियर्स, कीरोन पोलार्ड, आंद्रे रसेल, महेंद्र सिंह धोनी (विकेटकीपर), सुनील नरेन, राशिद खान, लसिथ मलिंगा और जसप्रीत बुमराह.