बटलर-ब्रूक ने धागा खोल दिया... रहम की भीख मांगते रहे भारतीय गेंदबाज, बना दिए ये 5 बड़े रिकॉर्ड

India vs England, 5th T20I: भारत के खिलाफ 5वें टी20 इंटरनेशनल मैच में जोस बटलर और हैरी ब्रूक ने धागा खोल दिया. दोनों ने मिलकर भारतीय बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा दी. साउथेम्प्टन के रोज बाउल स्टेडियम में भारतीय गेंदबाज बेबस होकर सही मायने में बटलर और ब्रूक से रहम की भीख मांगते दिखे. इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 3 विकेट खोकर 257 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया. श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम 5 मैचों की सीरीज में पहले ही 0-3 से पीछे है, ऊपर से साउथेम्प्टन में बटलर और ब्रूक ने बल्ले से तबाही मचाकर श्रेयस के जख्म पर नमक छिड़कने का काम किया है.