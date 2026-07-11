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बटलर-ब्रूक ने धागा खोल दिया... रहम की भीख मांगते रहे भारतीय गेंदबाज, बना दिए ये 5 बड़े रिकॉर्ड

India vs England: भारत के खिलाफ 5वें टी20 इंटरनेशनल मैच में जोस बटलर ने शानदार शतक जड़ा. स्टार ओपनर ने 64 गेंदों पर 131 रनों की करिश्माई पारी खेली. कप्तान हैरी ब्रूक ने भी भारतीय गेंदबाजों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और नाबाद 95 रन बनाए. दोनों ने मिलकर कई बड़े रिकॉर्ड्स बना दिए.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 11, 2026, 09:59 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 09:59 PM IST
बटलर-ब्रूक ने धागा खोल दिया... रहम की भीख मांगते रहे भारतीय गेंदबाज, बना दिए ये 5 बड़े रिकॉर्ड
Image Credit: (@cricinfo) बटलर-ब्रूक ने धागा खोल दिया... रहम की भीख मांगते रहे भारतीय गेंदबाज, बना दिए ये 5 बड़े रिकॉर्डSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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