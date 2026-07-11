बटलर-ब्रूक ने धागा खोल दिया... रहम की भीख मांगते रहे भारतीय गेंदबाज, बना दिए ये 5 बड़े रिकॉर्ड

India vs England, 5th T20I: भारत के खिलाफ 5वें टी20 इंटरनेशनल मैच में जोस बटलर और हैरी ब्रूक ने धागा खोल दिया. दोनों ने मिलकर भारतीय बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा दी. साउथेम्प्टन के रोज बाउल स्टेडियम में भारतीय गेंदबाज बेबस होकर सही मायने में बटलर और ब्रूक से रहम की भीख मांगते दिखे. इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 3 विकेट खोकर 257 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया. श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम 5 मैचों की सीरीज में पहले ही 0-3 से पीछे है, ऊपर से साउथेम्प्टन में बटलर और ब्रूक ने बल्ले से तबाही मचाकर श्रेयस के जख्म पर नमक छिड़कने का काम किया है.
भारत के खिलाफ साउथेम्प्टन में खेले गए 5वें टी20 इंटरनेशनल मैच में इंग्लैंड के सबसे अनुभवी बल्लेबाज जोस बटलर ने शानदार शतक जड़ा. स्टार ओपनर ने 64 गेंदों पर 131 रनों की करिश्माई पारी खेली. बेहतरीन फॉर्म में चल रहे कप्तान हैरी ब्रूक ने भी भारतीय गेंदबाजों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और महज 45 गेंदों पर नाबाद 95 रन बनाए. दोनों ने मिलकर कई बड़े रिकॉर्ड्स बना दिए.
साउथेम्प्टन में भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए जोस बटलर और हैरी ब्रूक ने 102 गेंदों पर 233 रनों की अद्भुत पार्टनरशिप की. इसके साथ ही दोनों ने मिलकर T20I में संजू सैमसन और तिलक वर्मा का दूसरे विकेट के लिए सबसे अधिक साझेदारी करने का रिकॉर्ड तहस-नहस कर दिया. सैमसन और तिलक ने 2024 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 210 रन जोड़े थे. वहीं, किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी के मामले में बटलर और ब्रूक दूसरे नंबर पर आ गए हैं. पहले स्थान पर अफगानिस्तान के जजाई और घनी हैं. दोनों के बीच 2019 में 236 रनों की पार्टनरशिप हुई थी.
बटलर-ब्रूक की ताबड़तोड़ पारी के दम पर इंग्लैंड ने 20 ओवर में 257 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया, जो टी20 इंटरनेशनल में भारत के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर है. इस मामले में इंग्लैंड ने अपना ही रिकॉर्ड बेहतर किया है. इंग्लैंड ने इसी साल हुए टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ 246 रन बनाए थे.
257/3 इंग्लैंड, साउथेम्प्टन 2026
246/7 इंग्लैंड, वानखेड़े 2026
245/6 वेस्टइंडीज, लॉडरहिल 2016
227/3 दक्षिण अफ्रीका, इंदौर
साउथेम्प्टन में 131 रनों की तूफानी पारी खेलकर जोस बटलर ने इतिहास रच दिया. वो T20I में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने वेस्टइंडीज के एविन लुईस को पीछे छोड़ दिया है.
131- जोस बटलर साउथेम्प्टन 2026
125* - एविन लुईस किंग्स्टन 2017
124* - शेन वॉटसन सिडनी 2016
113* - ग्लेन मैक्सवेल बेंगलुरु 2019
110 - जोस इंग्लिश विशाखापत्तनम 2023
टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में जोस बटलर भारत के पूर्व T20I बल्लेबाज विराट कोहली से आगे निकल चुके हैं. कोहली ने इस फॉर्मेट में 117 पारियों में 4196 रन बनाए थे. बटलर अब उनसे आगे निकल चुके हैं और सबसे अधिक रन बनाने के मामले में बाबर आजम और रोहित शर्मा के बाद तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं.