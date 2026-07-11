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जोस बटलर के तूफान में उड़ गया एमएस धोनी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, छक्कों के मामले में सभी को छोड़ा पीछे

Jos Buttler Record: भारत के खिलाफ 5वें टी20 मैच में जोस बटलर ने 8 छक्के जड़े. उन्होंने भारत के पूर्व कप्तान और स्टार विकेट कीपर एमएस धोनी का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया. धोनी के नाम बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज T20I में सबसे अधिक सिक्स जड़ने का रिकॉर्ड था, लेकिन अब ये चकनाचूर हो चुका है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 11, 2026, 10:49 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:49 PM IST
जोस बटलर के तूफान में उड़ गया एमएस धोनी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, छक्कों के मामले में सभी को छोड़ा पीछे
Image Credit: जोस बटलर के तूफान में उड़ गया एमएस धोनी का सबसे बड़ा रिकॉर्डSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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