जोस बटलर के तूफान में उड़ गया एमएस धोनी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, छक्कों के मामले में सभी को छोड़ा पीछे

इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया का हाल बहुत बुरा है. श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम पहले ही शृंखला में 0-3 से पीछे है और सीरीज गंवा चुकी है. साउथेम्प्टन में खेले गए आखिरी मुकाबले में भी इंग्लिश बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर रहम नहीं किया. बटलर ने 131 रन और कप्तान हैरी ब्रूक ने नाबाद 95 रन बनाए. दोनों के बीच 102 गेंदों पर 233 रनों की पार्टनरशिप हुई. इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 257 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में ये सबसे उच्चतम स्कोर है.