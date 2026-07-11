जोस बटलर के तूफान में उड़ गया एमएस धोनी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, छक्कों के मामले में सभी को छोड़ा पीछे

Jos Buttler Breaks MS Dhoni Record: इंग्लैंड के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने भारत के खिलाफ 5वें टी20 इंटरनेशनल मैच में शानदार शतक जड़ा. दाएं हाथ के धाकड़ बल्लेबाज ने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 131 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. साउथेम्प्टन में पहला छक्का उड़ाते ही उन्होंने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. वो बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज T20I में छक्कों के बादशाह बन गए हैं.
भारत के खिलाफ 5वें टी20 मैच में जोस बटलर ने 8 छक्के जड़े. उन्होंने भारत के पूर्व कप्तान और स्टार विकेट कीपर एमएस धोनी का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया. धोनी के नाम बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज T20I में सबसे अधिक सिक्स जड़ने का रिकॉर्ड था, लेकिन अब ये चकनाचूर हो चुका है. बटलर टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बतौर विकेट कीपर सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने अब तक 367 सिक्स ठोके हैं.
कई सालों से इस रिकॉर्ड पर एमएस धोनी का कब्जा था, लेकिन अब बटलर ने टेकओवर कर लिया है. इस लिस्ट में वो पहले नंबर पर आ गए हैं. 359 छक्कों के साथ धोनी दूसरे नंबर पर हैं. साउथ अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक 300 सिक्स के साथ तीसरे स्थान पर हैं.
T20I में सबसे अधिक छक्के (विकेट कीपर)
360 - जोस बटलर
359 - एमएस धोनी
300 - क्विंटन डी कॉक
259 - एडम गिलक्रिस्ट
208 - ब्रेंडन मैकुलम
भारत के खिलाफ T20I में सबसे बड़ी पारी
साउथेम्प्टन में 131 रनों की तूफानी पारी खेलकर जोस बटलर ने इतिहास रच दिया. वो T20I में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने वेस्टइंडीज के एविन लुईस को पीछे छोड़ दिया है.
131- जोस बटलर साउथेम्प्टन 2026
125* - एविन लुईस किंग्स्टन 2017
124* - शेन वॉटसन सिडनी 2016
113* - ग्लेन मैक्सवेल बेंगलुरु 2019
110 - जोस इंग्लिश विशाखापत्तनम 2023
इंग्लैंड ने खड़ा किया 257 रनों का पहाड़
इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया का हाल बहुत बुरा है. श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम पहले ही शृंखला में 0-3 से पीछे है और सीरीज गंवा चुकी है. साउथेम्प्टन में खेले गए आखिरी मुकाबले में भी इंग्लिश बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर रहम नहीं किया. बटलर ने 131 रन और कप्तान हैरी ब्रूक ने नाबाद 95 रन बनाए. दोनों के बीच 102 गेंदों पर 233 रनों की पार्टनरशिप हुई. इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 257 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में ये सबसे उच्चतम स्कोर है.