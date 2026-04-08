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Hindi Newsक्रिकेट6,6,6,4... हो गया कमबैक, जोस द बॉस ने दिल्ली में मचाई तबाही, तूफानी अर्धशतक जड़कर की वापसी

6,6,6,4... हो गया कमबैक, जोस द बॉस ने दिल्ली में मचाई तबाही, तूफानी अर्धशतक जड़कर की वापसी

इंडियन प्रीमीयर लीग (IPL)  का 14वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस स्टेडियम के बीच है. मुकाबले में लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे विस्फोटक बल्लेबाज जोस बटलर ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए जोरदार वापसी की और उन्होंने अपने नाम पर रिकॉर्ड भी स्थापित किया.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Apr 08, 2026, 09:50 PM IST
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Image credit-IPL
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आईपीएल का 14वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडिमय में खेला जा रहा है.   मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस न शुरुआत में साईं सुदर्शन के रुप में पहला विकेट जल्दी गंवाया. लेकिन, फिर उसके बाद टी20 विश्व कप के समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे जोस बटलर ने जोरदार वापसी की. बता दें कि बटलर को लेकर जमकर बात हो रही थी और वह काफी समय से खराब फॉर्म में जूझ रहे थे. पिछले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के कोच ने उनका समर्थन करते हुए बटलर के जल्दी वापसी करने की बात भी कही थी. ऐसे में आज उनकी अर्धशतकीय पारी जोस के आलोचकों को एक तमाचा है. 

बटलर की तूफानी पारी

गुजरात के सलामी बल्लेबाज साईं सुदर्शन के जल्दी आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए जोस बटलर शुरुआत से ही अलग टच में नजर आ रहे थे. बटलर ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए महज 38 गेंदों में 57 रनों की शानदार पारी खेलते हुए दिल्ली को बैकफुट पर धकेल दिया. इस पारी के दौरान उन्होंने 3 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए. इस दौरान उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 192.89 का रहा. 

मुकेश कुमार की उड़ाई धज्जियां

दिल्ली कैपिटल्स के लिए बीते दोनों मुकाबलों में शानदार गेंदबाजी करने वाले मुकेश कुमार को बटलर ने निशाने पर लिया. लंबे समय बाद फॉर्म में नजर आने वाले जोस बटलर ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए उनके एक ही ओवर में 3 छक्के और एक बाउंड्री लगाई.  जोस ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए मुकेश की लाइन और लेंथ खराब करके रख दी और मैदान के चारों ओर से जमकर रन बटोरे.

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बटलर ने बनाया रिकॉर्ड

जोस बटलर ने आज के मुकाबले में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अपने नाम पर एक अनोखा रिकॉर्ड कायम कर लिया है. बटलर ने अपना नाम स्टार खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल करवा लिया है.बटलर ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए अपने टी20 करियर में 600 छक्कों का आंकड़ा पूरा कर लिया है. इस रिकॉर्ड के साथ उन्होंने खुद को खेल के कई बड़े दिग्गज खिलाड़ियों की सूची में शामिल कर लिया है.

ये भी पढ़ें: IPL के बीच बीसीसीआई का नया नियम, बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को नहीं करनी ये गलती, जानें पूरा नियम

 

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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