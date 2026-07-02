जोस बटलर ने T20I में बनाया विकेटकीपिंग का महारिकॉर्ड, इस लिस्ट में धोनी और गिलक्रिस्ट तो आसपास भी नहीं

भारत और इंग्लैंड के बीच बुधवार को रिवरसाइड ग्राउंड पर टी20 सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा. इस मुकाबले में सिर्फ भारतीय टीम ही बल्लेबाजी कर सकी, जिसमें अभिषेक शर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर ने अर्धशतक लगाए. टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने खराब शुरुआत के बावजूद 7 विकेट खोकर 189 रन बनाए. इसके बाद लगातार बारिश होती रही और आखिरकार, अंपायर्स ने फैसला किया कि मैच दोबारा शुरू नहीं हो सकता और इसे रद्द कर दिया गया. दोनों कप्तान अपने-अपने ड्रेसिंग रूम से बाहर आए और वापस जाने से पहले एक-दूसरे से हाथ मिलाया.
इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने इस मैच के दौरान ऐतिहासिक उपलब्धि को अपने नाम किया. जोस बटलर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर विकेटकीपर 100 शिकार करने वाले दुनिया के महज दूसरे और इंग्लैंड के पहले विकेटकीपर बन गए हैं. जोस बटलर ने यह मुकाम आदिल रशीद की गेंद पर भारतीय क्रिकेटर हर्षित राणा को स्टंप करने के साथ हासिल किया. इंग्लिश विकेटकीपर जोस बटलर से पहले यह उपलब्धि सिर्फ साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक हासिल कर चुके हैं, जिन्होंने इस फॉर्मेट में 117 शिकार किए हैं.
हालांकि, जोस बटलर ने विकेटकीपिंग से तो योगदान दिया, लेकिन उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिल सका. झमाझम बारिश के कारण मुकाबले में दूसरी पारी नहीं खेली जा सकी. जोस बटलर (100), साउथ अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक (117) के बाद T20I में 100 डिसमिसल पूरे करने वाले दुनिया के दूसरे विकेटकीपर हैं. महेंद्र सिंह धोनी (91 डिसमिसल) और एडम गिलक्रिस्ट (17 डिसमिसल) इस लिस्ट में बहुत पीछे हैं.
1. क्विंटन डी कॉक (दक्षिण अफ्रीका) - 117
2. जोस बटलर (इंग्लैंड) - 100
3. एमएस धोनी (भारत) -91
4. इरफान करीम (केन्या) - 90
5. डिडियर न्डिकुबविमाना (रवांडा) - 89
6. स्कॉट एडवर्ड्स (नीदरलैंड) - 80
भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. संजू सैमसन फिर फ्लॉप रहे और महज एक रन बनाकर पवेलियन लौटे. वहीं, ईशान किशन खाता तक नहीं खोल सके और रनआउट हुए. हालांकि, इसके बाद अय्यर और अभिषेक शर्मा ने मोर्चा संभाला और तीसरे विकेट के लिए 38 गेंदों में 82 रनों की अहम साझेदारी निभाई.
अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 24 गेंदों में 59 रनों की दमदार पारी खेली. अपनी इस पारी के दौरान अभिषेक ने 6 चौके और 4 छक्के लगाए. वहीं, अय्यर ने 47 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके और एक छक्के की मदद से 68 रन बनाए. तिलक वर्मा ने 13 रनों का योगदान दिया. अंत के ओवरों में शिवम दुबे ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 21 गेंदों में 42 रनों की नाबाद पारी खेली. दुबे ने अपनी इस पारी के दौरान 2 चौके और 3 छक्के लगाए. इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी में साकिब महमूद ने सर्वाधिक 3 विकेट चटकाए, जबकि आदिल रशीद और सैम करन ने एक-एक विकेट चटकाया.