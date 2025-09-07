जोस बटलर ने ठोकी तूफानी फिफ्टी... पूरे किए 12 हजार इंटरनेशनल रन, बने इंग्लैंड के 7वें बल्लेबाज
जोस बटलर ने ठोकी तूफानी फिफ्टी... पूरे किए 12 हजार इंटरनेशनल रन, बने इंग्लैंड के 7वें बल्लेबाज

SA vs ENG: इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में लाज बचाते हुए 342 रन से बड़ी जीत दर्ज की. इस मुकाबले में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जमकर अफ्रीकी गेंदबाजों की बखिया उधेड़ी. टीम की तरफ से दो शतकीय पारियां देखने को मिले. लेकिन चर्चे जोस बटलर के अर्धशतक के रहे. उन्होंने अपने करियर में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 07, 2025, 11:36 PM IST
Jos Buttler
Jos Buttler

SA vs ENG: इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में लाज बचाते हुए 342 रन से बड़ी जीत दर्ज की. इस मुकाबले में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जमकर अफ्रीकी गेंदबाजों की बखिया उधेड़ी. हालांकि, सीरीज पर अफ्रीका का जलवा रहा. टीम ने 2-1 से इस सीरीज को अपने नाम किया. टीम की तरफ से दो शतकीय पारियां देखने को मिले. लेकिन चर्चे जोस बटलर के अर्धशतक के रहे. उन्होंने अपने करियर में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. बटलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 12 हजार रन पूरे कर लिए हैं. 

बटलर 7वें बल्लेबाज

जोस बटलर ऐसा करने वाले सातवें अंग्रेजी बल्लेबाज बन गए हैं. इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. इंग्लैंड की तरफ से जो रूट और जेकब बेथेल की तरफ से शतकीय पारियां देखने को मिली. वहीं बटलर ने 193.75 की शानदार स्ट्राइक रेट से सिर्फ 32 गेंदों पर 62 रनों की नाबाद पारी खेली. जिसमें उनकी पारी में आठ चौके और एक छक्का देखने को मिला.

कैसा रहा बटलर का करियर?

बटलर ने अभी तक 387 इंटरनेशनल मुकाबलों में 36.31 की औसत से 12,019 रन बनाए हैं. जिसमें 95.74 की स्ट्राइक रेट, 14 शतक और 74 अर्द्धशतक शामिल हैं. वह इंग्लैंड के अब तक के सातवें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने. बटलर ने पिछले दो वनडे मैचों में 15 और 61 रन की पारियां खेली थीं. इस साल 20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में, बटलर ने 38.94 की औसत, 117.81 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट  और पाँच अर्धशतकों और 96 के सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ 701 रन बनाए हैं. 

इंग्लैंड ने ठोके 414 रन

इंग्लैंड की टीम ने इस मुकाबले में 414 रन ठोक डाले. टीम की तरफ से ओपनर जेमी स्मिथ ने धमाकेदार शुरुआत दी. उन्होंने 62 रन की पारी को अंजाम दिया. वहीं, जो रूट ने 96 गेंद में 100 जबकि बेथेल ने 82 गेंद में 110 रन की शानदार पारी खेली. इन पारियों की बदौलत इंग्लिश टीम ने स्कोरबोर्ड पर 414 रन टांग दिए. जवाब में अफ्रीका की टीम 72 रन के स्कोर पर ही सिमट गई. 

Jos Buttler

