IND vs ENG: मैदान पर उतरते ही जोस बटलर ने रचा इतिहास, मोर्गन के खास क्लब में शामिल होने वाले दूसरे इंग्लिश क्रिकेटर बने

IND vs ENG ODI: 5 मैचों की टी20 सीरीज के बाद भारत और इंग्लैंड के बीच आज से वनडे सीरीज का आगाज भी हो गया है. बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेले जा रहे पहले मुकाबले में इंग्लैंड के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने मैदान पर कदम रखते ही एक बड़ा महा-रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.
बटलर अपने देश के लिए 200 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने वाले इंग्लैंड के इतिहास के सिर्फ दूसरे पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं. इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही उन्होंने पूर्व दिग्गज कप्तान इयोन मोर्गन के जादुई क्लब में एंट्री मार ली है.
इंग्लैंड के पुरुष क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा वनडे मैच खेलने का रिकॉर्ड पूर्व कप्तान इयोन मोर्गन के नाम है, जिन्होंने 225 एकदिवसीय मैच खेले हैं. अब बटलर 200 वनडे मैचों का मील का पत्थर छूकर इस सूची में दूसरे नंबर पर आ गए हैं. उन्होंने इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर पॉल कॉलिंगवुड (197 मैच) को पीछे छोड़ते हुए यह मुकाम हासिल किया है.
साल 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ अपने वनडे करियर की शुरुआत करने वाले जोस बटलर का इंटरनेशनल रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है. वह दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. उन्होंने 200 वनडे की 171 पारियों में 39.11 की औसत और 115.18 के तूफानी स्ट्राइक रेट से कुल 5515 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका हाईएस्ट स्कोर 162 रन रहा है.
बटलर ने वनडे क्रिकेट में 11 शतक और 29 अर्धशतक लगाए हैं, जिसमें उन्होंने 444 चौके और 184 छक्के जड़े हैं. खास बात यह भी रही कि टीम को मजबूती देते हुए वह अपने करियर में 30 बार नॉटआउट (नाबाद) भी लौटे हैं.
इंग्लैंड (प्लेइंग इलेवन): जेकब बेथेल, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रुक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, विल जैक्स, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, जोश टंग, आदिल राशिद.
भारत (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, गुरनूर ब्रार, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा.