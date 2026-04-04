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Hindi Newsक्रिकेटबस एक पारी... राजस्थान के खिलाफ मैच से पहले जोस बटलर को खुल्ला समर्थन, हेड कोच का बड़ा दावा

'बस एक पारी...' राजस्थान के खिलाफ मैच से पहले जोस बटलर को खुल्ला समर्थन, हेड कोच का बड़ा दावा

आज यानी 4 अप्रैल को इंडियन प्रीमीयर लीग में दो मुकाबले खेले जाने हैं. पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेल जाना है. वहीं, दूसरा मुकाबला गुजरात टाइंटस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाना है. मुकाबले से ठीक पहले गुजरात के कोच ने जोस बटलर को लेकर बड़ा दावा किया है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Apr 04, 2026, 04:33 PM IST
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आज 4 अप्रैल को आईपीएल में दो मुकाबले खेले जाने हैं. पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच है. वहीं, दूसरा मैच गुजरात टाइंटस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाना है. मैच से ठीक पहले GT के हेड कोच ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने स्टार इंग्लिश प्लेयर जोस बटलर को समर्थन दिया है. भले ही वह इस समय खराब फॉर्म से जूझ रहे हों. कपूर का मानना है कि बटलर जैसे बड़े खिलाड़ी को अपनी लय वापस पाने के लिए सिर्फ एक अच्छी पारी की जरूरत होती है. टी20 विश्व कप 2026 में बटलर का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था, जहां उन्होंने आठ पारियों में सिर्फ 87 रन बनाए. इसके बाद आईपीएल 2026 की शुरुआत भी उनके लिए कुछ खास नहीं रही. पंजाब किंग्स के खिलाफ पहले मैच में उन्होंने 33 गेंदों पर 38 रन बनाए, लेकिन टीम को हार का सामना करना पड़ा. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच से पहले कपूर ने कहा कि बटलर जैसे अनुभवी खिलाड़ी मुश्किल समय से जरूर उबरते हैं और वह जल्द ही अपने पुराने अंदाज में नजर आएंगे.

बटलर को खुल्ला समर्थन

उन्होंने कहा, “वह एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, इस बात पर कोई बहस नहीं है और मुझे लगता है कि आप सभी भी इससे सहमत होंगे. पिछले एक–डेढ़ महीने में उनका प्रदर्शन जरूर थोड़ा कमजोर रहा है, लेकिन ऐसा दौर किसी भी खिलाड़ी के साथ आ सकता है. सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी भी ऐसे समय से गुजरे हैं. फर्क बस इतना है कि ये दिग्गज खिलाड़ी हमेशा मजबूती से वापसी करना जानते हैं.”  

अव्वल दर्जे के खिलाड़ी

“अब वे काफी उत्साहित होंगे, क्योंकि इस स्तर के खिलाड़ियों के लिए अच्छा प्रदर्शन करना गर्व की बात होती है. आपने पिछले मैच में उनकी बल्लेबाज़ी देखी होगी—वह पूरी तरह समर्पण के साथ खेले और यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी फॉर्म वापस आ रही है. ऐसे खिलाड़ियों के लिए फॉर्म में लौटना बस एक अच्छी पारी की बात होती है. मुझे लगता है कि वे सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है. बटलर की यह स्थिति तब है जब सफेद गेंद क्रिकेट में उनकी एक मजबूत पहचान रही है. टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने 155 मैचों में 4037 रन बनाकर इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. वहीं आईपीएल 2025 में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए गुजरात टाइटन्स के लिए 14 मैचों में 538 रन बनाए थे और टीम के अहम बल्लेबाज़ साबित हुए थे.

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बटलर पर होंगी निगाहें

गुजरात का अगला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से है, ऐसे में एक बार फिर सभी की नजरें बटलर पर टिकी रहेंगी. चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ शानदार जीत के बाद राजस्थान का आत्मविश्वास काफी ऊंचा है, जबकि गुजरात की टीम शुरुआती हार के बाद वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. आईपीएल 2026 बटलर के लिए सिर्फ एक सामान्य टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि यह उनके लिए खुद को दोबारा साबित करने का बड़ा मौका है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मुश्किल दौर से गुजरने के बाद उनके पास अपनी फॉर्म हासिल करने और दुनिया के बेहतरीन सफेद गेंद बल्लेबाजों में अपनी जगह फिर से मजबूत करने का अवसर है. 

ये भी पढ़ें: OUT या NOT OUT, अंपायर के फैसले से नाखुश अभिषेक शर्मा ने जताई नाराजगी, बीच मैच में मचा बवाल

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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