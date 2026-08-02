टी20 क्रिकेट के नए बादशाह बनने के करीब जोस बटलर, 24 रन बनाते ही तोड़ देंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड

इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज और पूर्व कप्तान जोस बटलर टी20 क्रिकेट में इतिहास रचने के करीब हैं. जोस बटलर टी20 क्रिकेट के नए बादशाह बनने की दहलीज पर खड़े हैं. सिर्फ 24 रन और जोस बटलर अपना नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज करवा लेंगे. बता दें कि इन दिनों इंग्लैंड की धरती पर 'द हंड्रेड मेन्स' 2026 टूर्नामेंट जारी है. जोस बटलर इस टूर्नामेंट में मैनचेस्टर सुपर जायंट्स के लिए खेल रहे हैं. मैनचेस्टर सुपर जायंट्स को आज अपना 'द हंड्रेड मेन्स' 2026 टूर्नामेंट का मैच रात 10:30 बजे (IST) से MI लंदन के खिलाफ केनिंग्टन ओवल के मैदान पर खेलना है.
जोस बटलर 'द हंड्रेड मेन्स' 2026 टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. 35 साल के इस दाएं हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज ने मैनचेस्टर की टीम के लिए अपने पिछले तीन मैचों में तीन अर्धशतक लगाए हैं. अब वह आज लंदन के द ओवल मैदान पर MI लंदन के खिलाफ होने वाले अपनी टीम के पांचवें मैच में भी बड़े रन बनाने की कोशिश करेंगे. MI लंदन के खिलाफ इस मैच में बटलर के पास एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का भी मौका होगा.
अगर जोस बटलर MI लंदन के खिलाफ कम से कम 24 रन बना लेते हैं, तो वह टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ जाएंगे. अभी तक जोस बटलर ने 520 T20 मैचों में 14,780 रन बनाए हैं. वेस्टइंडीज़ के पूर्व कप्तान और स्टार ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड के नाम अभी टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. जोस बटलर ने 746 टी20 मैचों में 14803 रन बनाए हैं.
1. कीरोन पोलार्ड - 14803 रन
2. जोस बटलर - 14780 रन
3. क्रिस गेल - 14562 रन
4. एलेक्स हेल्स - 14449 रन
5. डेविड वॉर्नर - 14284 रन
6. विराट कोहली - 14218 रन
टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में कीरोन पोलार्ड और जोस बटलर के बाद क्रिस गेल, एलेक्स हेल्स, डेविड वॉर्नर और विराट कोहली का नंबर आता है. क्रिस गेल ने साल 2022 में 14562 रनों के साथ अपना 17 साल लंबा T20 करियर खत्म किया, जबकि एलेक्स हेल्स और डेविड वॉर्नर ने क्रमशः 14449 और 14284 रन बनाए हैं. जोस बटलर 'द हंड्रेड मेन्स' 2026 टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं और अगर वह MI लंदन के खिलाफ हाफ-सेंचुरी बना लेते हैं, तो वह टूर्नामेंट के एक ही एडिशन में सबसे ज्यादा बार 50+ स्कोर बनाने का रिकॉर्ड बराबर कर लेंगे. अभी तक, सिर्फ दो खिलाड़ी (डेविड मलान और जेम्स विंस) ही मेंस 'द हंड्रेड' के एक ही एडिशन में चार बार 50+ स्कोर बना पाए हैं.