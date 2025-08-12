Rest In Peace Dad... पिता की अचानक मौत से सदमे में ये स्टार बल्लेबाज, किया भावुक पोस्ट

Jos Buttler Father Death: इंग्लैंड क्रिकेट टीम के धाकड़ बल्लेबाज जोस बटलर पर तब दुखों का पहाड़ टूटा, जब उनके पिता ने अचानक दुनिया को अलविदा कह दिया. बटलर ने पिता के एक हफ्ते पहले निधन हुआ, जिसे लेकर उन्होंने अब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. बटलर ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट करते हुए अपने दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि दी. बड़ी बात यह है कि दुख की इस घड़ी में भी उन्होंने 'द हंड्रेड' लीग में अपनी टीम के लिए मैच खेला.

Rest in Peace Dad...

33 साल के इस विस्फोटक बल्लेबाज ने इंस्टाग्राम पर अपने पिता के लिए एक भावुक पोस्ट किया. उन्होंने अपने पिता के साथ क्लिक की गई एक फोटो पोस्ट की, जिसमें वह ICC वर्ल्ड कप ट्रॉफी पकड़े नजर आ रहे हैं, जो इंग्लैंड ने 2019 में जीती थी. बटलर ने यह फोटो पोस्ट करते हुए कुछ लिखा भी. उन्होंने लिखा, 'Rest in peace Dad, हर चीज के लिए धन्यवाद.' बटलर की इस स्टोरी के बाद फैंस भी उनके पिता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

द हंड्रेड में खेल रहे बटलर

बटलर इंग्लैंड में जारी 'द हंड्रेड' लीग खेल रहे हैं. उनक यह पोस्ट द हंड्रेड में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स और ओवल इनविंसिबल्स के मुकाबले के बाद आया, जिसका वह हिस्सा थे. इस पर्सनल लॉस के बाद भी बटलर ने केनिंग्टन ओवल में अपने साथियों के साथ अपने पिता के सम्मान में काली आर्मबैंड पहनकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया. हालांकि, वह ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके. एक ड्राइव खेलने की कोशिश में उन्होंने गेंद को सीधे डोनोवन फरेरा के हाथों में दे मारा और चार गेंदों पर 0 पर आउट हो गए.

अब तक ऐसा रहा प्रदर्शन

बटलर के लिए द हंड्रेड 2025 की शुरुआत धीमी रही है, उन्होंने ओरिजिनल्स की सदर्न ब्रेव्स से शुरुआती हार में 18 गेंदों पर 22 रन भी बनाए थे. गुजरात टाइटन्स के लिए खेलते हुए आईपीएल 2025 में इंग्लैंड के इस घातक बल्लेबाज ने शानदार प्रदर्शन किया था, जहां उन्होंने 163.03 के स्ट्राइक रेट से 538 रन बनाए थे, जिसमें 5 अर्धशतक शामिल रहे. बटलर इंग्लैंड के तीनों फॉर्मेट खेल चुके हैं. वह अब तक 300 से ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं, जिनमें 10000 से ज्यादा रन बनाए हैं.