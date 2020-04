एबी डिविलियर्स के मुरीद हैं जोस बटलर, तारीफ में की ये बात

लंदन: इंग्लैंड के विकेटकीपर-बल्लेबाज जोस बटलर (Jos Buttler) ने खुलासा किया है इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के दौरान जब वो पहली बार दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) से मिले थे तो डिविलियर्स ने उन्हें न्यूजीलैंड का क्रिकेटर समझ लिया था. बटलर आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं. उन्होंने रॉयल्स पॉडकास्ट-3 में ये बाते कही. ये शो राजस्थान रॉयल्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मंगलवार से ऑन एयर हुआ.

बटलर ने कहा, " जब मैं बड़ा हो रहा था तब से ही डिविलियर्स मेरे आदर्श रहे हैं. मुझे उनका खेल बहुत पसंद है. वह वाकई अद्भुत हैं." उन्होंने कहा, "आईपीएल के दौरान ही मैं एबी डिविलियर्स को थोड़ा जान पाया, जब मैं मुंबई इंडियंस के लिए खेलता था. उन्होंने मुझसे कहा कि मैच के बाद वह मेरे साथ होटल में बियर पिएंगे."

