जोश हेजलवुड ने रचा इतिहास, बांग्लादेश के खिलाफ खोला ऐतिहासिक 'पंजा', टेस्ट में कर लिया 300वां शिकार

Josh Hazlewood 300 Wickets in Test: ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट पूरे कर लिए हैं. बांग्लादेश के खिलाफ डार्विन में खेले जा रहे मैच के तीसरे दिन उन्होंने मेहदी हसन मिराज का शिकार कर ये बड़ी उपलब्धि हासिल की. हेजलवुड टेस्ट में 300 विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलिया के सातवें तेज गेंदबाज बन गए हैं. इस टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम संकट में है, लेकिन हेजलवुड ने 5 विकेट लेकर अपनी टीम के लिए वापसी का रास्ता खोला है. 300 विकेट की उपलब्धि के साथ-साथ हेजलवुड ने टेस्ट क्रिकेट में 13वीं बार 'पंजा' (5 विकेट हॉल) खोला.
ऑस्ट्रेलिया के 198 रनों के जवाब में बांग्लादेश की टीम पहली पारी में 426 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. हेजलवुड ने इस मैच को यादगार बनाते हुए फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट झटके. पहली पारी के आधार पर बांग्लादेश ने 228 रनों की कीमती बढ़त हासिल कर ली है. इस स्थिति से मैच जीतने के लिए कंगारुओं को करिश्माई प्रदर्शन करना होगा.
जोश हेजलवुड से पहले ऑस्ट्रेलिया के 8 गेंदबाजों ने टेस्ट में 300 विकेट चटकाए थे. ऑस्ट्रेलिया के लिए इस फॉर्मेट में सबसे अधिक विकेट लेने की सूची में हेजलवुड 9वें स्थान पर हैं. वो जल्द पूर्व दिग्गज पेसर ब्रेट ली (310 विकेट) और मिचेल जॉनसन (310 विकेट) से आगे निकल सकते हैं. बतौर तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट में सबसे अधिक विकेट चटकाने का रिकॉर्ड पूर्व महान बॉलर ग्लेन मैक्ग्रा के नाम है. उन्होंने 124 टेस्ट में 563 विकेट झटके थे.
708 - शेन वॉर्न (273 पारियां)
568* - नाथन लियोन (263)
563 - ग्लेन मैक्ग्रा (243)
435* - मिचेल स्टार्क (203)
355 - डेनिस लिली (132)
316* - पैट कमिंस (135)
313 - मिचेल जॉनसन (140)
310 - ब्रेट ली (150)
300* - जोश हेजलवुड (144)