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जोश हेजलवुड ने रचा इतिहास, बांग्लादेश के खिलाफ खोला ऐतिहासिक 'पंजा', टेस्ट में कर लिया 300वां शिकार

Josh Hazlewood 300 Wickets in Test: ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट पूरे कर लिए हैं. बांग्लादेश के खिलाफ डार्विन में खेले जा रहे मैच के तीसरे दिन उन्होंने मेहदी हसन मिराज का शिकार कर ये बड़ी उपलब्धि हासिल की.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 15, 2026, 08:59 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 09:26 AM IST
जोश हेजलवुड ने रचा इतिहास, बांग्लादेश के खिलाफ खोला ऐतिहासिक 'पंजा', टेस्ट में कर लिया 300वां शिकार
Image Credit: Josh Hazlewood completes 300 wickets in test

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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