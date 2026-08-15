जोश हेजलवुड ने रचा इतिहास, बांग्लादेश के खिलाफ खोला ऐतिहासिक 'पंजा', टेस्ट में कर लिया 300वां शिकार

Josh Hazlewood 300 Wickets in Test: ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट पूरे कर लिए हैं. बांग्लादेश के खिलाफ डार्विन में खेले जा रहे मैच के तीसरे दिन उन्होंने मेहदी हसन मिराज का शिकार कर ये बड़ी उपलब्धि हासिल की. हेजलवुड टेस्ट में 300 विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलिया के सातवें तेज गेंदबाज बन गए हैं. इस टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम संकट में है, लेकिन हेजलवुड ने 5 विकेट लेकर अपनी टीम के लिए वापसी का रास्ता खोला है. 300 विकेट की उपलब्धि के साथ-साथ हेजलवुड ने टेस्ट क्रिकेट में 13वीं बार 'पंजा' (5 विकेट हॉल) खोला.