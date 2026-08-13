टूटने वाला है ब्रेट ली और मिचेल जॉनसन का रिकॉर्ड, इतिहास रचने के करीब जोश हेजलवुड, सिर्फ इतने विकेट दूर

Australia vs Bangladesh Test: ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज हो चुका है. पहला टेस्ट डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है. इस मैच में दुनियाभर के क्रिकेट फैंस की निगाहें स्टार कंगारू गेंदबाज जोश हेजलवुड (Josh Hazlewood) पर होंगी, जो टेस्ट में 300 विकेट लेने के बेहद करीब हैं. दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने अब तक 77 टेस्ट की 143 पारियों में 295 विकेट चटकाए हैं. पांच विकेट लेते ही वो बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे.
बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने मजबूत प्लेइंग इलेवन उतारने का फैसला किया है. करीब एक साल बाद ऐसा हुआ है जब पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और नाथन लियोन एक साथ खेल रहे हैं. ये चारों दिग्गज गेंदबाज बांग्लादेश के बल्लेबाजों के लिए खतरा साबित हो सकते हैं.
लंबे कद के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने 2014 में ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट डेब्यू किया था. देखते ही देखते वो टीम के अहम हथियार बन गए और उनकी तुलना पूर्व महान बॉलर ग्लेन मैकग्रा से होने लगी. पिछले 12 सालों से दमदार प्रदर्शन करने वाले हेजलवुड अब टेस्ट में 300 विकेट से सिर्फ 5 विकेट दूर हैं. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के लिए अब तक 8 गेंदबाजों ने 300 विकेट का आंकड़ा पार किया है. हेजलवुड इस मिल के पत्थर तक पहुंचने वाले 9वें कंगारू गेंदबाज बन जाएंगे.
जोश हेजलवुड की नजर 300 विकेट पर तो होगी ही, इसके अलावा वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के दो पूर्व महान गेंदबाज ब्रेट ली और मिचेल जॉनसन से आगे निकलना चाहेंगे. ब्रेट ली के नाम इस फॉर्मेट में 310 विकेट और जॉनसन के नाम टेस्ट में 313 विकेट हैं. इन दोनों धुरंधरों को इसी सीरीज में पीछे छोड़ने के लिए हेजलवुड को 19 विकेट चटकाने होंगे.
शेन वॉर्न- 708 विकेट
नाथन लियोन- 567 विकेट
ग्लेन मैकग्रा- 563 विकेट
मिचेल स्टार्क- 433 विकेट
डेनिस लिली- 355 विकेट
ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच जारी ये टेस्ट मैच ऐतिहासिक है. दरअसल, 23 साल के लंबे इंतजार के बाद बांग्लादेशी टीम ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट खेल रही है. बांग्लादेश के स्क्वॉड में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है, जिसके पास ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेलने का अनुभव है. दिलचस्प बात ये है कि टीम में शामिल सबसे अनुभव खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम हैं, जो 22 साल से खेल रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की धरती पर उनका भी ये पहला टेस्ट मैच है.
ऑस्ट्रेलिया: जेक वेदरल्ड, ट्रैविस हेड, मार्नस लाबुशेन, स्टीवन स्मिथ, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), ब्यू वेबस्टर, पैट कमिंस (कप्तान), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, जोश हेज़लवुड, स्कॉट बोलैंड, जोश इंग्लिस
बांग्लादेश: शादमान इस्लाम, तंजीद हसन तमीम, मोमिनुल हक, नजमुल हुसैन शान्तो (कप्तान), सौम्य सरकार, मुश्फिकुर रहीम, अमित हसन (विकेटकीपर), मेहदी हसन मिराज, तैजुल इस्लाम, हसन महमूद, खालिद अहमद, लिटन दास, तस्कीन अहमद, जेकर अली, एबादोत हुसैन, मुसफिक हसन.