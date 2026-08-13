टूटने वाला है ब्रेट ली और मिचेल जॉनसन का रिकॉर्ड, इतिहास रचने के करीब जोश हेजलवुड, सिर्फ इतने विकेट दूर

लंबे कद के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने 2014 में ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट डेब्यू किया था. देखते ही देखते वो टीम के अहम हथियार बन गए और उनकी तुलना पूर्व महान बॉलर ग्लेन मैकग्रा से होने लगी. पिछले 12 सालों से दमदार प्रदर्शन करने वाले हेजलवुड अब टेस्ट में 300 विकेट से सिर्फ 5 विकेट दूर हैं. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के लिए अब तक 8 गेंदबाजों ने 300 विकेट का आंकड़ा पार किया है. हेजलवुड इस मिल के पत्थर तक पहुंचने वाले 9वें कंगारू गेंदबाज बन जाएंगे.