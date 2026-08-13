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टूटने वाला है ब्रेट ली और मिचेल जॉनसन का रिकॉर्ड, इतिहास रचने के करीब जोश हेजलवुड, सिर्फ इतने विकेट दूर

AUS vs BAN Test: बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड के पास इतिहास रचने का मौका होगा. वो टेस्ट में 300 विकेट से सिरफ़ विकेट दूर हैं. इसके अलावा हेजलवुड पूर्व महान बॉलर ब्रेट ली और मिचेल जॉनसन से आगे भी निकल सकते हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 13, 2026, 08:13 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:13 AM IST
टूटने वाला है ब्रेट ली और मिचेल जॉनसन का रिकॉर्ड, इतिहास रचने के करीब जोश हेजलवुड, सिर्फ इतने विकेट दूर
Image Credit: Josh Hazlewood Test Wickets (AP Photo)

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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