अचानक हीरो से विलेन बन गया RCB का सबसे महान क्रिकेटर, विराट कोहली ने भी सपने में नहीं सोचा होगा ऐसा

IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ गुरुवार को खेले गए IPL मैच में 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की इस हार के लिए सिर्फ एक क्रिकेटर जिम्मेदार है, जो अपनी ही टीम के लिए विलेन साबित हो गया. हैरानी की बात ये रही कि बीते सोमवार यानी 27 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ यह क्रिकेटर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के पिछले मैच में 'मैन ऑफ द मैच' बना था, लेकिन गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ उसने RCB को मैच हरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

अचानक हीरो से विलेन बन गया RCB का सबसे महान क्रिकेटर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के महान तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ गुरुवार को खेले गए IPL मैच के दौरान 4 ओवर में 56 रन लुटा दिए और उन्हें एक भी विकेट नसीब नहीं हुआ. जोश हेजलवुड ने गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ 14 की इकोनॉमी रेट से रन लुटाए. बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.2 ओवर में 155 रन पर ऑलआउट हो गई. जवाब में गुजरात टाइटंस (GT) की टीम ने 15.5 ओवर में 6 विकेट पर 158 रन बनाकर 25 गेंद बाकी रहते 4 विकेट से जीत दर्ज कर ली. जोश हेजलवुड ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को मैच हरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

विराट कोहली ने भी सपने में नहीं सोचा होगा ऐसा

27 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ खेले गए IPL मैच में जोश हेजलवुड ने 3.3 ओवर में महज 12 रन देकर 4 विकेट झटके थे. जोश हेजलवुड का उस मैच में इकोनॉमी रेट 3.40 था और वह 'मैन ऑफ द मैच' बने थे, लेकिन 3 दिन बाद ही 30 अप्रैल को जब वह गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उतरे तो उन्होंने 4 ओवर में बिना कोई विकेट लिए 56 रन लुटा डाले. जोश हेजलवुड इस तरह एक मैच बाद ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए अचानक हीरो से विलेन बन बैठे. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने भी सपने में नहीं सोचा होगा कि उनकी ही टीम के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड के प्रदर्शन में ऐसी जल्द गिरावट देखने को मिलेगी.

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प्लेऑफ में कैसे पहुंच पाएगी RCB की टीम?

गुजरात टाइटंस (GT) से हारने के बाद थोड़ा पिछड़ने के बावजूद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) अभी भी एक मजबूत स्थिति में है. वे अभी भी 9 मैचों में 12 अंकों के साथ टेबल पर दूसरे स्थान पर हैं और क्वालिफिकेशन के लिए अच्छी स्थिति में दिख रहे हैं, लेकिन इस हार ने उनकी गलतियों की गुंजाइश को थोड़ा कम कर दिया है. विराट कोहली की निरंतरता और भुवनेश्वर कुमार की फॉर्म उन्हें नियंत्रण में रखे हुए है, हालांकि इस हार ने उनके आस-पास की दौड़ को थोड़ा कड़ा कर दिया है. एक और जीत उन्हें प्लेऑफ की राह पर मजबूती से बनाए रखेगी.