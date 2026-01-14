Advertisement
trendingNow13073987
Hindi Newsक्रिकेटझटकों के दौर में ऑस्ट्रेलिया को Good news, दिग्गज तेज गेंदबाज की फिटनेस पर बड़ा अपडेट

झटकों के दौर में ऑस्ट्रेलिया को Good news, दिग्गज तेज गेंदबाज की फिटनेस पर बड़ा अपडेट

7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की मेजबानी में टी20 विश्व कप खेला जाना है. इस बार टूर्नामेंट में 20 टीमें भाग ले रही हैं, वहीं, एशिया की 8 टीमें शामिल हैं. सभी टीमें अपनी-अपनी तैयारियों में जुट गई हैं. लगातार एक के बाद एक कंगारू खिलाड़ी चोटिल हो रहे थे कि इस बीच उनके लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Jan 14, 2026, 12:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Josh hazlewood
Josh hazlewood

7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की मेजबानी में टी20 विश्व कप खेला जाना है. इस बार टूर्नामेंट में 20 टीमें भाग ले रही हैं, वहीं, एशिया की 8 टीमें शामिल हैं. सभी टीमें अपनी-अपनी तैयारियों में जुट गई हैं. बहरहाल, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को लगातार एक के बाद एक झटका लगा रह है. सबसे पहले तेज गेंदबाज पैट कमिंस का चोटिल होना फिर टिम डेविड का चोटिल होना और फिर कल बिग बैश लीग के दौरान ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस के अंगूठे में चोट लग गई. लगातार एक के बाद एक कंगारू खिलाड़ी चोटिल हो रहे थे कि इस बीच उनके लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है.

लंबे समय से हैं चोटिल
गौरतलब है कि लंबे समय से चोट की वजह से टीम से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज जोस होजलवुड की रिकवरी की खबर सामने आ रही है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए उन्हें स्क्वॉड में शामिल किया था. हालांकि, वह चोट की वजह से बाहर चल रहे थे. ऐसे में हेजलवुड का फिट होना टीम के लिए एक अच्छा संकेत है. कयास लगाए जा रहे हैं कि वह अगामी विश्व कप से पहले फिट हो जाएंगे.

रिहैब प्रोग्राम है जारी
मीडिया रिपोर्ट्स कि माने तो हेजलवुड का रिहैब चल रहा है. बता दें कि सबकुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जब वह टेस्ट खेल रहे थे, तो मैच खेल नहीं पाए, जिसकी वजह से उन्हें रिकवर होने में कुछ हफ्तों का समय मिल गया. बीते हफ्ते में उन्होंने हाफ रन-अप के साथ कुछ ओवर भी फेंके. उनकी रनिंग अच्छी चल रही है साथ ही वह पूरी तरह से विश्व कप की तैयारी में जुट गए हैं. उम्मीद है कि वह जल्द पूरी तरह से फिट होकर टीम में खेलते हुए दिख जाएंगे.  

Add Zee News as a Preferred Source

शेफील्ड शील्ड के दौरान हुए थे चोटिल

जोश हेजलवुड भारत के खिलाफ खेली गई व्हाइट बॉल सीरीज में काफी शानदार लय में दिख रहे थे. इस सीरीज के बाद उन्होंने शेफील्ड शील्ड खेलने का फैसल लिया उस दौरान उन्हें हैमस्ट्रिंग में इंज्री हो गई.  इस कारण हेडजलवुड एशेज भी नहीं खेल पाए थे. साथ ही विश्व कप से पहले पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज भी वह नहीं खेल पाएंगे. हालांकि, टी20 विश्व कप से पहले हेजलवुड पूरी तरह से फिट होकर टीम में वापसी कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: ‘30-40 से आगे तक’…पूव भारतीय खिलाड़ी ने बताया आखिर क्यों रोहित से आगे हैं विराट, जानें पूरा मामला

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Josh Hazlewood

Trending news

CBI समन और सियासी दबाव के बीच विजय का बड़ा ऐलान- 'कुछ भी हो जाए, BJP से समझौता नहीं'
Actor Vijay
CBI समन और सियासी दबाव के बीच विजय का बड़ा ऐलान- 'कुछ भी हो जाए, BJP से समझौता नहीं'
मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू पर बोले PM, त्योहारों को बताया भारत की ताकत का राज
PM Modi festival letter
मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू पर बोले PM, त्योहारों को बताया भारत की ताकत का राज
त्यनझू या अजनाभवर्ष... इतिहास में थे भारत के ये रहस्यमयी नाम, जानें उनके पीछे की...
historic names
त्यनझू या अजनाभवर्ष... इतिहास में थे भारत के ये रहस्यमयी नाम, जानें उनके पीछे की...
नदी में बहता था हीरा... इतना खजाना कि डच-ब्रिटिश हो गए मालामाल; जानें कहां है...
diamond river
नदी में बहता था हीरा... इतना खजाना कि डच-ब्रिटिश हो गए मालामाल; जानें कहां है...
भारत की जमीन पर सड़क बना रहा चीन, तब 5 साल बाद क्यों पता चला? अब शक्सगाम चर्चा में
india china news
भारत की जमीन पर सड़क बना रहा चीन, तब 5 साल बाद क्यों पता चला? अब शक्सगाम चर्चा में
ECG में सब फाइन, फिर 3 दिन बाद कैसे हुई डॉक्टर की मौत, नागपुर का ये केस चौंका रहा
Chandrashekhar Pakhmode
ECG में सब फाइन, फिर 3 दिन बाद कैसे हुई डॉक्टर की मौत, नागपुर का ये केस चौंका रहा
120 लोगों को घर पर रोका गया, निपाह वायरस ने बढ़ाई देशभर में चिंता
Nipah Virus
120 लोगों को घर पर रोका गया, निपाह वायरस ने बढ़ाई देशभर में चिंता
पोंगल को हिंदू धर्म से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं स्टालिन? ट्रिगर हुआ सियासी बवाल
dmk stalin
पोंगल को हिंदू धर्म से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं स्टालिन? ट्रिगर हुआ सियासी बवाल
हेलीपैड पर राहुल गांधी से सिद्धारमैया ने क्या की गुफ्तगू? अटकलों के बीच कही ये बात
Rahul Gandhi
हेलीपैड पर राहुल गांधी से सिद्धारमैया ने क्या की गुफ्तगू? अटकलों के बीच कही ये बात
घाटी में कोर्ट के आदेश पर CIK का एक्शन, कश्मीर में देश विरोधी डिजिटल मॉड्यूल पर वार
hindi Jammu and Kashmir news
घाटी में कोर्ट के आदेश पर CIK का एक्शन, कश्मीर में देश विरोधी डिजिटल मॉड्यूल पर वार