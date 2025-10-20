Advertisement
बाउंस, स्पीड और धार.. पर्थ जैसी पिच मिली तो ऑस्ट्रेलियाई तिकड़ी मचा देगी हाहाकार, इंग्लैंड को अलर्ट

IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला वनडे मुकाबला पर्थ में खेला गया. कंगारू टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी. कंगारू टीम की बॉलिंग टीम इंडिया के लिए आउट ऑफ सिलेबस थी. रोहित-कोहली भी फ्लॉप नजर आए. बाउंस, स्पीड वाली पिच पर कंगारू टीम के गेंदबाजों के दिल को ठंडक पहुंची. हेजलवुड इससे काफी खुश नजर आए.

 

Josh Hazlewood
Josh Hazlewood

IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला वनडे मुकाबला पर्थ में खेला गया. कंगारू टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी. कंगारू टीम की बॉलिंग टीम इंडिया के लिए आउट ऑफ सिलेबस थी. रोहित-कोहली भी फ्लॉप नजर आए. बाउंस, स्पीड वाली पिच पर कंगारू टीम के गेंदबाजों के दिल को ठंडक पहुंची. हेजलवुड इससे काफी खुश नजर आए. वह ऐसी ही पिच एशेज सीरीज में चाह रहे हैं जहां टीम की गेंदबाजी और भी घातक दिख सकती है. 

हेजलवुड का शानदार प्रदर्शन

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेज़लवुड ने भारत के खिलाफ पहले वनडे मैच में शानदार प्रदर्शन किया. हेजलवुड ने मिशेल स्टार्क के साथ मिलकर भारत के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया. मैच बारिश की वजह से रुक-रुक कर खेला गया. भारत ने पहले 10 ओवरों में 25 रन पर 3 विकेट गंवा दिए. स्टार्क, हेजलवुड और नेथन एलिस ने भारतीय बल्लेबाजों को खूब तंग किया. हेजलवुड ने रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर जैसे मजबूत बल्लेबाजों के विकेट लिए.

क्या बोले हेजलवुड?

हेजलवुड ने कहा, 'यह एक अच्छी शुरुआत थी. न्यूज़ीलैंड के बाद मेरा रिदम अच्छा लग रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा है, एशेज की तैयारी के लिए शानदार तरीके से शुरूआत हुई. पर्थ हमेशा अच्छी बाउंस और स्पीड देती है, जो हमारे गेंदबाजों के लिए फायदेमंद रही है. हमारे गेंदबाज अलग-अलग अंदाज में गेंदबाजी करते हैं.' यह पिच तेज बाउंस वाली थी, जो ऑस्ट्रेलिया के लंबे तेज गेंदबाजों के लिए परफेक्ट साबित हुई. मैच के बाद हेज़लवुड ने एशेज सीरीज के पहले टेस्ट के लिए ऐसी ही पिच तैयार करने की मांग की.

इंजर्ड कमिंस पर क्या बोले हेजलवुड?

इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज 21 नवंबर से होनी है. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस कमर की चोट के कारण पहले टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे. हेज़लवुड ने तेज गेंदबाजों की फिटनेस पर कहा, 'हर तेज गेंदबाज को थोड़ी बहुत परेशानी रहती है, यह तो रूटीन का हिस्सा बन जाता है. मेरा शरीर अभी बिल्कुल ठीक है. मुझे पूरा यकीन है कि पांचों टेस्ट मैच बिना किसी दिक्कत के खेल लूंगा.'

