IND vs AUS: भारत की हार... फिर भी खुशी से झूम उठे होंगे सूर्या-तिलक और गिल! अभिषेक की भी मौज

दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के स्टार पेसर जोश हेजलवुड ने तीन विकेट चटकाए. उन्होंने शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया और पवेलियन का रास्ता दिखाया. मेलबर्न में मिली हार के बाद भारतीय बल्लेबाजों के लिए अच्छी खबर है आई कि हेजलवुड सीरीज के बाकी मैचों में नहीं खेलेंगे.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 31, 2025, 10:53 PM IST
टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल में हार मिली. बल्लेबाजों के निराशाजनक प्रदर्शन का खामियाजा भारत को हार से चुकाना पड़ा. शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा जैसे स्टार बल्लेबाज फ्लॉप नजर आए. इन तीनों को जोश हेजलवुड ने अपना शिकार बनाया. हेजलवुड की सटीक लाइन लेंथ फेंकी गई गेंदों का इनके पास कोई जवाब नहीं था. मेलबर्न में भले ही भारत को हार मिली, लेकिन मुकाबले के बाद भारत के नजरिए से एक अच्छी खबर आई. दरअसल, हेजलवुड सीरीज के बचे तीन मुकाबलों का हिस्सा नहीं होंगे.

भारतीय बल्लेबाजों के लिए गुड न्यूज

टीम इंडिया जब तीसरे मुकाबले के लिए होबार्ट में उतरे तो उसकी एक बड़ी टेंशन कम हो जाएगी, क्योंकि जोश हेजलवुड बाकी मैच नहीं खेलेंगे. दरअसल, वह घरेलू क्रिकेट खेलेंगे, जिससे उन्हें आगामी एशेज सीरीज की तैयारी में मदद मिलेगी, जो 21 नवंबर से पर्थ में शुरू होगी. हेजलवुड ने मेलबर्न में भारत के खिलाफ दूसरे टी20I मैच में अपने मैच जिताऊ प्रदर्शन के बाद कहा, 'कल घर जा रहा हूं. विक्टोरिया के खिलाफ शील्ड मैच की तैयारी के लिए मेरे पास एक हफ्ता है, फिर हम पहले टेस्ट के लिए पर्थ जाएंगे. लाल गेंद से लय हासिल करना, लगातार ओवर फेंकना, मैदान पर लंबे समय तक टिके रहना जरूरी है. टेस्ट सीजन शुरू होने से पहले इन सबका ध्यान रखना जरूरी है.'

भारतीय बल्लेबाजों को किया परेशान

हेजलवुड ने मेलबर्न में भारतीय बल्लेबाजों को खूब परेशान किया. चार ओवर की गेंदबाजी में हेजलवुड ने सिर्फ 13 रन खर्च करते हुए तीन विकेट चटकाए. पहला झटका भारत को हेजलवुड ने ही दिया, जब शुभमन गिल को चलता किया. इसके बाद कप्तान इनफॉर्म सूर्यकुमार यादव और फिर एशिया कप फाइनल में भारत की जीत के हीरो तिलक वर्मा को भी विकेट के पीछे लपकवा दिया. हेजलवुड के इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

अभिषेक शर्मा की हुई मौज

हेजलवुड के बाहर होने से अभिषेक शर्मा अब और तूफानी बल्लेबाजी करते नजर आएंगे. मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिषेक से पूछा गया कि उन्हें कैसा लग रहा है कि यह स्टार पेसर सीरीज से बाहर हो गया है. चूंकि उन्हें पता नहीं था तो अभिषेक को हैरानी जरूर हुई, लेकिन फिर आगे कहा कि हेजलवुड सभी फॉर्मेट में खेलने के लिए काफी अच्छे हैं और उन्हें उनके खिलाफ खेलने की चुनौती पसंद आ रही है.

अभिषेक ने कहा, 'ओह, क्या वह ऐसा है? मुझे यह नहीं पता था, लेकिन जाहिर है. वह सभी फॉर्मेट में खेलने के लिए काफी अच्छे हैं, फिर भी मुझे इस चुनौती में मजा आ रहा था क्योंकि एक बल्लेबाज के तौर पर आपको विश्वस्तरीय गेंदबाजों का सामना करना ही होता है और मैं यही करने की कोशिश कर रहा था.' हेजलवुड ने मेलबर्न में अभिषेक को अपने जाल में फंसाने की कोशिश जरूर की, लेकिन कामयाब नहीं हुए. इस भारतीय ओपनर ने उनकी गेंदबाजों का डटकर सामना किया.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

