'अभी काफी क्रिकेट बची है...',संन्यास की अटकलों पर लगाया ब्रेक, एशेज में कहर बरपाता दिखेगा ये कंगारु खिलाड़ी

एशेज 2025 की शुरुआत में अब बस 2 महीनों का समय बचा है. दोनों ही टीमें अपनी तैयारियों में जुट गई हैं. इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने उनके रिटायरमेंट की अटकलों को खारिज किया है. इस बार के एशेज में भी इन तीनों की तिकड़ी मैदान पर कहर बरपाते दिखेगी. हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया के मुख्य तेज गेंदबाजों में से एक रहे हैं. वे ऑस्ट्रेलिया के लिए आगामी एशेज में काफी अहम रोल अदा करते दिख सकते हैं. हेजलवुड ने अपने आगे के करियर को लेकर काफी कुछ कहा है.

'अभी काफी क्रिकेट बची है'

उन्होंने कहा, ' अभी हम तीनों में काफी क्रिकेट बची हुई है और हम कम से कम 2 साल और खेल सकते हैं. " पैट कमिंस अपनी कमर में खिंचाव की वजह से काफी समय से जूझ रहे हैं. हाल ही में मिचेल स्टार्क ने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास की घोषणा कर दी थी. ऐसे में माना जा रहा है इन तीनों की तिकड़ी का अंत जल्दी हो सकता है.

चोट से जूझ रहे जोश

हेजलवुड चोट की वजह से परेशान हैं. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि इन तीनों में से कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास नहीं ले रहा है. इसी बीच एसियन रेडियो ने हेजलवुड की तरफ से बात करते हुए कहा, " मुझे नहीं लगता अभी कुछ कहने का सही समय है. सभी टेस्ट क्रिकेट को काफी पसंद करते हैं और अगले दो सालों में काफी टेस्ट मैच खेले जाने हैं. अगले दो सालों में केवल एशेज ही नहीं और भी काफी रोमांचक टेस्ट मैच होने वाले हैं. अभी हमारे पास टेस्ट मैच को देने के लिए बहुत कुछ बचा है."

हेजलवुड का टेस्ट करियर

जोश ने अपने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत साल 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच से की थी. उन्होंने अभी तक अपने टेस्ट करियर में खेले 76 टेस्ट मैचों की 143 पारियों में 2.77 की इकोनॉमी से 295 विकेट चटकाए हैं. इस दौरान उनका बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस 6/67 की रही है.