15 चौके-छक्के, 25 गेंद पर इतने रन... जोस इंग्लिस ने पावरप्ले में मचाया तांडव, बदल दिया IPLका इतिहास

Josh Inglis: चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के धाकड़ बल्लेबाज जोश इंग्लिस ने महज 17 गेंदों पर अर्धशतक जड़कर इतिहास रच दिया. वो LSG की तरफ से दूसरे सबसे तेज फिफ्टी जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. पहले नंबर पर अभी भी निकोलस पूरन हैं, जिन्होंने 15 गेंदों पर ये कारनामा किया था. आईपीएल 2026 में अपना दूसरा मुकाबला खेल रहे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने पावरप्ले में गर्दा उड़ाते हुए चेन्नई के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया. शुरुआती 6 ओवरों में ही इंग्लिस ने चौकों-छक्कों की बरसात करते हुए 25 गेंदों पर 77 रन ठोक दिए. IPL का पुराना इतिहास बदलते हुए उन्होंने पावरप्ले में सबसे अधिक रन बनाने वालों की सूची में अपनी जगह बना ली. CSK के खिलाफ मैच में पावरप्ले में जोश इंग्लिस ने 9 चौके और 6 छक्के जड़े.

जोश इंग्लिस ने पावरप्ले में दिखाया 'पावर'

चेपॉक स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. जोश इंग्लिस ने उनके इस निर्णय पर रनों की सुनामी मचाकर पानी फेर दिया. दाएं हाथ के धाकड़ ओपनर ने पहली गेंद से ही आक्रामक रवैया अपनाया. उन्होंने महज 17 गेंदों पर तूफानी अर्धशतक ठोका. ताबड़तोड़ अंदाज में खेलते हुए उन्होंने 3.4 ओवरों में LSG का स्कोर 50 रन तक पहुंचा दिया. इसके बाद भी उन्होंने चेन्नई के गेंदबाजों की पिटाई जारी रखी और पावरप्ले में 25 गेंदों पर 77 रन ठोक दिए. जोश इंग्लिस आईपीएल के इतिहास में पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में चौथे नंबर पर आ गए हैं. पहले स्थान पर अभी भी 'मिस्टर आईपीएल' यानी सुरेश रैना का दबदबा है.

IPL में पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड

87*(25) - सुरेश रैना बनाम पीबीकेएस, 2014

84*(26) - ट्रेविस हेड बनाम डीसी, 2024

78*(24) - जेक फ्रेजर-मैकगर्क बनाम एमआई, 2024

77*(25) - जोश इंग्लिस बनाम सीएसके, 2026

74*(25) - एडम गिलक्रिस्ट बनाम डीसी, 2009

71*(23) - प्रभसिमरन सिंह बनाम पीबीकेएस, 2026

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33 गेंदों पर बनाए 85 रन

जोश इंग्लिस जिस अंदाज से खेल रहे थे, ऐसा लगा वो अपने आईपीएल करियर का पहला शतक भी ठोक देंगे, लेकिन 33 गेंद पर 85 रनों की तूफानी पारी खेलकर वो अंशुल कंबोज का शिकार बने. 257.58 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए कंगारू बल्लेबाज ने 10 चौके और 6 छक्के जड़े. उनकी धमाकेदार पारी के दम पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने पावरप्ले में 91 रन बनाए, जो आईपीएल में शुरुआती 6 ओवरों में उनका उच्चतम स्कोर है.

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