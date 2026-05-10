Advertisement
trendingNow13211927
Hindi Newsक्रिकेट15 चौके-छक्के, 25 गेंद पर इतने रन... जोस इंग्लिस ने पावरप्ले में मचाया तांडव, बदल दिया IPLका इतिहास

15 चौके-छक्के, 25 गेंद पर इतने रन... जोस इंग्लिस ने पावरप्ले में मचाया तांडव, बदल दिया IPLका इतिहास

CSK vs LSG: चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के धाकड़ बल्लेबाज Josh Inglis ने महज 17 गेंदों पर अर्धशतक जड़कर इतिहास रच दिया. वो LSG की तरफ से दूसरे सबसे तेज फिफ्टी जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. पहले नंबर पर अभी भी निकोलस पूरन हैं, जिन्होंने 15 गेंदों पर ये कारनामा किया था. आईपीएल 2026 में अपना दूसरा मुकाबला खेल रहे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने पावरप्ले में गर्दा उड़ाते हुए चेन्नई के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया. शुरुआती 6 ओवरों में ही इंग्लिस ने चौकों-छक्कों की बरसात करते हुए 25 गेंदों पर 77 रन ठोक दिए. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 10, 2026, 05:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Josh Inglis Hitting six against CSK (Photo- IPLT20.COM)
Josh Inglis Hitting six against CSK (Photo- IPLT20.COM)

Josh Inglis: चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के धाकड़ बल्लेबाज जोश इंग्लिस ने महज 17 गेंदों पर अर्धशतक जड़कर इतिहास रच दिया. वो LSG की तरफ से दूसरे सबसे तेज फिफ्टी जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. पहले नंबर पर अभी भी निकोलस पूरन हैं, जिन्होंने 15 गेंदों पर ये कारनामा किया था. आईपीएल 2026 में अपना दूसरा मुकाबला खेल रहे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने पावरप्ले में गर्दा उड़ाते हुए चेन्नई के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया. शुरुआती 6 ओवरों में ही इंग्लिस ने चौकों-छक्कों की बरसात करते हुए 25 गेंदों पर 77 रन ठोक दिए. IPL का पुराना इतिहास बदलते हुए उन्होंने पावरप्ले में सबसे अधिक रन बनाने वालों की सूची में अपनी जगह बना ली. CSK के खिलाफ मैच में पावरप्ले में जोश इंग्लिस ने 9 चौके और 6 छक्के जड़े.

जोश इंग्लिस ने पावरप्ले में दिखाया 'पावर'

चेपॉक स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. जोश इंग्लिस ने उनके इस निर्णय पर रनों की सुनामी मचाकर पानी फेर दिया. दाएं हाथ के धाकड़ ओपनर ने पहली गेंद से ही आक्रामक रवैया अपनाया. उन्होंने महज 17 गेंदों पर तूफानी अर्धशतक ठोका. ताबड़तोड़ अंदाज में खेलते हुए उन्होंने 3.4 ओवरों में LSG का स्कोर 50 रन तक पहुंचा दिया. इसके बाद भी उन्होंने चेन्नई के गेंदबाजों की पिटाई जारी रखी और पावरप्ले में 25 गेंदों पर 77 रन ठोक दिए. जोश इंग्लिस आईपीएल के इतिहास में पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में चौथे नंबर पर आ गए हैं. पहले स्थान पर अभी भी 'मिस्टर आईपीएल' यानी सुरेश रैना का दबदबा है.

IPL में पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड

87*(25) - सुरेश रैना बनाम पीबीकेएस, 2014
84*(26) - ट्रेविस हेड बनाम डीसी, 2024
78*(24) - जेक फ्रेजर-मैकगर्क बनाम एमआई, 2024
77*(25) - जोश इंग्लिस बनाम सीएसके, 2026
74*(25) - एडम गिलक्रिस्ट बनाम डीसी, 2009
71*(23) - प्रभसिमरन सिंह बनाम पीबीकेएस, 2026

Add Zee News as a Preferred Source

33 गेंदों पर बनाए 85 रन

जोश इंग्लिस जिस अंदाज से खेल रहे थे, ऐसा लगा वो अपने आईपीएल करियर का पहला शतक भी ठोक देंगे, लेकिन 33 गेंद पर 85 रनों की तूफानी पारी खेलकर वो अंशुल कंबोज का शिकार बने. 257.58 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए कंगारू बल्लेबाज ने 10 चौके और 6 छक्के जड़े. उनकी धमाकेदार पारी के दम पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने पावरप्ले में 91 रन बनाए, जो आईपीएल में शुरुआती 6 ओवरों में उनका उच्चतम स्कोर है.

यह भी पढ़ें: MI vs RCB मैच से पहले मौसम ने डराया, बारिश बनी विलेन तो फंस जाएगी आरसीबी, प्लेऑफ में पहुंचने का ये है समीकरण

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026Josh Inglis

Trending news

मान सरकार की योजना के लाभार्थी बढ़े, CM हेल्थ स्कीम ने गंभीर बीमार महिला को दी राहत
Punjab
मान सरकार की योजना के लाभार्थी बढ़े, CM हेल्थ स्कीम ने गंभीर बीमार महिला को दी राहत
सत्ता जाते ही बागी हो गए? ममता 'दीदी' की TMC में बगावत! हार के बाद आपसी सिर फुटव्वल
West Bengal
सत्ता जाते ही बागी हो गए? ममता 'दीदी' की TMC में बगावत! हार के बाद आपसी सिर फुटव्वल
जिस रास्ते से गुजरना था पीएम मोदी का काफिला, वहां मिलीं जिलेटिन की छड़ें; मचा हड़कंप
PM Modi
जिस रास्ते से गुजरना था पीएम मोदी का काफिला, वहां मिलीं जिलेटिन की छड़ें; मचा हड़कंप
जो बंगाल में नहीं हुआ, तमिलनाडु में हो गया; BJP प्रचार करती रही, महफिल TVK ने लूट ली
Tamil Nadu Vande Mataram
जो बंगाल में नहीं हुआ, तमिलनाडु में हो गया; BJP प्रचार करती रही, महफिल TVK ने लूट ली
CM बनते ही मेज उठाने लगे विजय! शपथ के बाद का VIDEO वायरल, सादगी पर फिदा हुए लोग
CM Vijay Viral Video
CM बनते ही मेज उठाने लगे विजय! शपथ के बाद का VIDEO वायरल, सादगी पर फिदा हुए लोग
'इसमें ब्राह्मणों की क्या गलती...? जस्टिस सूर्यकांत के नाम से वायरल हुआ फेक बयान
CJI Surya Kant
'इसमें ब्राह्मणों की क्या गलती...? जस्टिस सूर्यकांत के नाम से वायरल हुआ फेक बयान
विजय को बधाई के बाद PM ने कांग्रेस पर बोला हमला,कहा- ऐसा कोई सगा नहीं, जिसे ठगा नहीं
PM Modi
विजय को बधाई के बाद PM ने कांग्रेस पर बोला हमला,कहा- ऐसा कोई सगा नहीं, जिसे ठगा नहीं
मई की गर्मी में चक्रवात की एंट्री! दिल्ली-NCR समेत 13 राज्यों में अगले 48 घंटे भारी
IMD Weather Alert
मई की गर्मी में चक्रवात की एंट्री! दिल्ली-NCR समेत 13 राज्यों में अगले 48 घंटे भारी
'हनुमान सर्किल' या 'टीपू सुल्तान' नाम बदलने को लेकर भड़का तनाव; आमने-सामने आए लोग
Andhra pradesh news
'हनुमान सर्किल' या 'टीपू सुल्तान' नाम बदलने को लेकर भड़का तनाव; आमने-सामने आए लोग
हिमंता के हाथों में फिर होगी असम की कमान, BJP विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला
Himanta Biswa Sarma
हिमंता के हाथों में फिर होगी असम की कमान, BJP विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला