WTC में खत्म किया खिताबी जीत का सूखा.. अब टी20 वर्ल्ड कप की बारी, टीम इंडिया से कौन छीन सकता है खिताब?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. सभी टीमें अपनी-अपनी कमर कस चुकी हैं. एक टीम जो बदले की आग में धधक रही है वो है साउथ अफ्रीका. इस टीम को मात देकर 2024 में टीम इंडिया ने खिताबी जीत दर्ज की थी. लेकिन WTC में ट्रॉफी का सूखा खत्म करने के बाद अफ्रीकी टीम टी20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार है. पूर्व ऑलराउंडर जेपी डुमिनी ने टीम की खासियत पर खुलकर बात की.
लेकिन WTC में ट्रॉफी का सूखा खत्म करने के बाद अफ्रीकी टीम टी20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार है. पूर्व ऑलराउंडर जेपी डुमिनी ने टीम की खासियत पर खुलकर बात की. उनका मानना है कि साउथ अफ्रीका के पास मेंस टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने का 'पूरा मौका' है.
क्या बोले डुमिनी?
जेपी डुमिनी ने कहा, 'हम पिछले एक साल से बहुत शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं, खासकर व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में हम शानदार खेले हैं. हमारे पास जो टीम है, वह निश्चित रूप से हमें जीतने का पूरा मौका देती है. यह हमेशा एक सवाल रहता है कि साउथ अफ्रीका व्हाइट-बॉल प्रतियोगिता कब जीतेगा। मुझे लगता है कि इस बार हमारे पास अच्छा मौका है.' उन्होंने टीम के एक्स फैक्टर की भी बात की.
कौन होगा एक्स फैक्टर?
साउथ अफ्रीका के लिए 6 टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाले डुमिनी ने कप्तान एडेन मारक्रम की फॉर्म को एक अहम फैक्टर बताया, जिन्होंने हाल ही में एसए20 में डरबन सुपर जायंट्स की ओर से नौ मैचों में 309 रन बनाए हैं. जेपी डुमिनी ने कहा, 'मेरे लिए खिलाड़ियों की फॉर्म सबसे अहम है, खासकर कप्तान की फॉर्म. बल्लेबाजी के नजरिए से, उनकी फॉर्म महत्वपूर्ण है. अगर वह अच्छा खेलते हैं, तो हमें एक टीम के तौर पर बहुत अच्छा मौका मिलेगा.'
7 फरवरी से होगा टी20 वर्ल्ड कप का आगाज
टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी. यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की सह-मेजबानी में खेला जाना है. यह टीम फिलहाल वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन टी20 मुकाबलों की सीरीज खेल रही है, जिसके बाद साउथ अफ्रीकी टीम टी20 वर्ल्ड कप मुकाबलों के लिए भारत आएगी. ग्रुप डी में मौजूद साउथ अफ्रीका 9 फरवरी से अपने अभियान की शुरुआत करेगी. उसका पहला मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कनाडा के खिलाफ होगा. इसके बाद ग्रुप स्टेज में अफगानिस्तान से 11 फरवरी को सामना होगा. 14 फरवरी को यह टीम न्यूजीलैंड के विरुद्ध उतरेगी, जबकि 18 फरवरी को उसकी भिड़ंत यूएई से होगी.