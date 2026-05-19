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Hindi Newsक्रिकेट1 मैच और करियर द एंड! T20I में नहीं मिला दूसरा मौका, इन 12 भारतीय सितारों को निगल गई गुमनामी

1 मैच और करियर 'द एंड'! T20I में नहीं मिला दूसरा मौका, इन 12 भारतीय सितारों को निगल गई गुमनामी

Indian Cricketers Who Played Only One T20I: इन 12 खिलाड़ियों का टी20 करियर सिर्फ 1 मैच में सिमट जाने के पीछे अलग-अलग वजहें रहीं. सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ जैसे सीनियर खिलाड़ियों ने खुद युवाओं के लिए इस फॉर्मेट को अलविदा कहा, वहीं सुदीप त्यागी, श्रीनाथ अरविंद और संदीप वॉरियर जैसे तेज गेंदबाज डेब्यू मैच में महंगे साबित होने के बाद सेलेक्टर्स की रडार से बाहर हो गए.

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 19, 2026, 12:35 PM IST
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1 मैच और करियर 'द एंड'! T20I में नहीं मिला दूसरा मौका
1 मैच और करियर 'द एंड'! T20I में नहीं मिला दूसरा मौका

Indian Cricketers with Only One T20I Match: हर क्रिकेट का सपना होता है कि वो देश के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेले. भारत में तो हर क्रिकेटर यही सपना लेकर मैदान पर उतरता है और सालों मेहनत करता है. कुछ का ये सपना पूरा होता है और कुछ का अधूरा रह जाता है, जो डेब्यू कर भी लेते हैं, उन्हें कई बार किस्मत उनका साथ नहीं देती और डेब्यू मैच ही करियर का आखिरी मुकाबला मैच बन जाता है. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसे कई खिलाड़ी हैं, जिन्हें डेब्यू मैच के बाद दोबारा कभी मौका नहीं मिला. 

इतिहास उठाकर देखें तो भारतीय क्रिकेट में ऐसे कई अनलकी खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने नीली जर्सी पहनकर टी20 इंटरनेशनल (T20I) में कदम तो रखा, लेकिन इसके बाद वे दूसरे मौके के लिए तरस गए. इस लिस्ट में सिर्फ घरेलू स्टार्स ही नहीं, बल्कि सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ जैसे महान दिग्गजों के नाम भी शामिल हैं, जिन्हें अपने पूरे करियर में सिर्फ 1 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने को मिला.

आइए जान लेते हैं ऐसे ही 12 भारतीय खिलाड़ियों के बारे में, जिनका टी20I करियर सिर्फ 1 मैच के बाद ही खत्म हो गया.

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1. दिनेश मोंगिया (बनाम साउथ अफ्रीका, 2006)

बाएं हाथ के बल्लेबाज दिनेश मोंगिया भारत के पहले टी20 मैच की प्लेइंग-11 का हिस्सा थे. उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ उस मैच में 38 रनों की शानदार पारी खेली थी और भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन इसके बाद सेलेक्टर्स ने उन्हें दोबारा कभी टी20 टीम में मौका नहीं दिया.

2. सचिन तेंदुलकर (बनाम साउथ अफ्रीका, 2006)

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में शतकों का शतक दर्ज है, लेकिन टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में उनके नाम सिर्फ 1 मैच है. साल 2006 में भारत के पहले ऐतिहासिक टी20 मैच में उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 10 रन बनाए थे. इसके बाद उन्होंने युवाओं को मौका देने के लिए खुद को इस फॉर्मेट से दूर कर लिया था. यही वजह है कि वे दोबारा कोई टी20 मैच नहीं खेले.

3. मुरली कार्तिक

बाएं हाथ के इस स्टार स्पिनर ने 2007 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के लिए टी20 डेब्यू किया था और फिर कभी उन्हें दूसरा टी20 मैच खेलने का मौका नहीं मिला. मुरली के नाम 8 टेस्ट में 24 विकेट दर्ज हैं, जबकि 37 वनडे में 37 विकेट निकाले थे.

4. सुदीप त्यागी

दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 2009 में श्रीलंका के खिलाफ भारत के लिए टी20 डेब्यू किया था और एक मुकाबले के बाद दोबारा कभी मौका नहीं मिला. सुदीप के नाम 4 वनडे मैचों में 3 विकेट दर्ज हैं.

5. एस बद्रीनाथ

घरेलू क्रिकेट और सीएसके के स्टार रहे एस बद्रीनाथ को साल 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ एकमात्र टी20 मैच खेलने का मौका मिला. उन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही 43 रनों की बेहतरीन पारी खेली और 'मैन ऑफ द मैच' भी बने, लेकिन इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद उन्हें दूसरा टी20 मैच नसीब नहीं हुआ. उन्होंने 2 टेस्ट और 7 वनडे भी खेले.

6. राहुल द्रविड़

टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी और पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ ने 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ भारत के लिए टी20 डेब्यू किया था, लेकिन सिर्फ एक मैच खेल पाए. पहले ही मैच में उन्होंने 31 रन बनाए थे. द्रविड़ ने 164 टेस्ट और 344 वनडे मैच खेले हैं.

7. कर्ण शर्मा

यूपी से आने वाले इस स्पिनर ने भारत के लिए 2014 में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था, जिसमें 28 रन देकर 1 विकेट भी लिया था, लेकिन फिर उन्हें दोबारा कभी मौका नहीं मिला.

8. श्रीनाथ अरविंद

इस तेज गेंदबाज ने भारत के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2015 में डेब्यू किया था और उसके बाद कभी मौका नहीं मिला. अपने पहले मैच में उन्होंने 44 रन देकर 1 विकेट निकाला था.

9. पवन नेगी

साल 2016 में यूएई के खिलाफ भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया. पहले ही मैच में उन्होंने 16 रन देकर 1 विकेट निकाला था, लेकिन फिर कभी मौका नहीं मिला.

10. ऋषि धवन

हिमाचल प्रदेश के इस ऑलराउंडर को 2016 में जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू का मौका मिला था. धवन ने पहले ही मैच में बल्ले से 24 रन बनाए थे, जबकि गेंद से 42 रन देकर 1 विकेट निकाला था, लेकिन अफसोस दोबारा कभी मौका नहीं मिला.

11. परवेज रसूल

इस ऑलराउंडर को 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू का मौका मिला था. अपने पहले ही मैच में उन्होंने 32 रन देकर 1 विकेट लिया था, लेकिन फिर दोबारा कभी मौका नहीं दिया गया.

12. संदीप वॉरियर

इस गेंदबाज को साल 2021 में श्रीलंका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू का मौका मिला था, लेकिन इसके बाद उन्हें दूसरा मौका नहीं दिया गया.

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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