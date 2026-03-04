Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटसिर्फ 1 विकेट चाहिए... जसप्रीत बुमराह करने जा रहे बड़ा कारनामा... पूरी दुनिया में बजेगा डंका

सिर्फ 1 विकेट चाहिए... जसप्रीत बुमराह करने जा रहे बड़ा कारनामा... पूरी दुनिया में बजेगा डंका

Jasprit Bumrah: टी20 विश्व कप 2026 में जसप्रीत बुमराह 9 विकेट ले चुके हैं. अब जैसे ही वो इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उतरेंगे तो एक बड़ा कमाल कर सकते हैं. उन्हें सिर्फ एक विकेट की दरकार है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 04, 2026, 12:27 PM IST
Jasprit Bumrah: टी20 विश्व कप 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर है. 4 मार्च यानी आज पहला सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच होना है. 5 मार्च को भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल होना है. मुंबई में होने वाले इस हाई वोल्टेज मुकाबले में जो भी जीतेगा, उसे फाइनल का टिकट मिल जाएगा. इस मुकाबले में टीम इंडिया के स्टार बॉलर जसप्रीत बुमराह के पास इतिहास रचने का मौका है. एक विकेट लेते ही वो भारत के लिए 500 इंटरनेशनल विकेट पूरे कर लेंगे. ऐसा करने वाले 8वें इंडियन बन जाएंगे. टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का कमाल दिग्गज लेग स्पिनर अनिल कुंबले ने किया है, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में 953 विकेट निकाले हैं.

इंग्लैंड के लिए भारत की तरफ से अगर किसी गेंदबाज की सबसे बड़ी चुनौती रहेगी, तो वो बुमराह ही हैं, जो इस टीम के खिलाफ टी20 में अब तक 5 मैचों में 9 विकेट ले चुके हैं. उन्होंने तीनों फॉर्मेट में अंग्रेजों के खिलाफ 29 मैच खेले हैं और 100 विकेट ले चुके हैं.

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज

  1. अनिल कुंबले - 953 विकेट
  2. रविचंद्रन अश्विन - 765 विकेट
  3. हरभजन सिंह - 707 विकेट
  4. कपिल देव - 687 विकेट
  5. रवींद्र जडेजा - 634 विकेट
  6. जहीर खान - 597 विकेट
  7. जवागल श्रीनाथ - 551 विकेट
  8. जसप्रीत बुमराह - 486 विकेट
  9. मोहम्मद शमी - 462 विकेट
  10. ईशांत शर्मा - 434 विकेट

10 साल से टीम इंडिया के मैच-विनर हैं बुमराह

जसप्रीत बुमराह ने 2016 में भारत के लिए इंटरनेशनल डेब्यू किया था. तब से लेकर अब तक कुल 234 मैच खेल चुके हैं, जिनमें 499 विकेट निकाले हैं. उन्होंने ये विकेट 20.60 की औसत और 3.72 की इकॉनमी से लिए हैं. बुमराह 18 बार एक पारी में 5 विकेट ले चुके हैं. ये आंकड़े तीनों फॉर्मेट मिलाकर हैं. टेस्ट के 52 मैचों में 234 शिकार, 89 वनडे में 149 जबकि टी20 के 93 मैचों में 116 शिकार किए हैं. बुमराह पिछले 10 साल से टीम इंडिया के सबसे घातक बॉलर बने हुए हैं.

ये भी पढ़ें: India vs Australia Women: तेज गेंदबाज बाहर, टीम इंडिया में 22 साल की खिलाड़ी ने अचानक मारी एंट्री

 

Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

Jasprit Bumrah

