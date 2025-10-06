एक और संडे... फिर बेइज्जत हुआ पाकिस्तान तो इरफान पठान ने सरेआम उड़ाया मजाक, मोहसिन नकवी को लगेगी मिर्ची

India vs Pakistan Women's World Cup: भारत ने महिला वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराकर अपनी दूसरी जीत हासिल की. उसने इससे पहले ओपनिंग मुकाबले में श्रीलंका को परास्त किया था. पाकिस्तान पर एक महीने में भारत की ये लगातार चौथी जीत है. इससे पहले एशिया कप में पुरुष टीम ने तीन बार पाकिस्तानी टीम को बुरी तरह रौंदा था. इसके बाद पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने सोशल मीडिया पर मजे ले लिए. उन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया जिसे देखकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के चेयरमैन मोहसिन नकवी को भी मिर्ची लग जाएगी.

मैच में वर्चस्व और तनाव

भारतीय महिला टीम का वर्चस्व पाकिस्तानी टीम पर जारी रहा. भारत ने लगातार 12वीं बार इस टीम को हराया और उसे अब तक एक भी हार नहीं मिली. कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारतीय महिलाओं ने 88 रनों से शानदार जीत हासिल की, लेकिन यह मैच मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह तनाव से घिरा रहा. मैच के बाद का पारंपरिक हैंडशेक गायब था. टॉस के समय कप्तान हरमनप्रीत कौर और फ़ातिमा सना ने भी औपचारिक हैंडशेक नहीं किया. इसके बाद अंतिम गेंद के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी सीधे अपने ड्रेसिंग रूम की ओर चले गए.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: बैडलक! इतिहास का सबसे दर्दनाक नर्वस नाइंटीज, 499 रन पर आउट होने वाला अभागा क्रिकेटर

पठान ने क्या लिखा?

इरफान पठान ने भारत की जीत के बाद अपने सोशल मीडिया पर एक जबरदस्त पोस्ट किया. उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, ''बस एक और रविवार: ईट. स्लीप. विन. रिपीट. टीम इंडिया.'' यह पोस्ट उनके पड़ोसी पाकिस्तान पर एक और शानदार जीत के बाद भारतीय प्रशंसकों के मूड को बखूबी दिखाता है. सोशल मीडिया पर उनका यह पोस्ट वायरल हो गया और फिर यूजर्स ने जमकर पाकिस्तानी टीम को ट्रोल किया.

Just another Sunday of Eat. Sleep. Win. Repeat. TeamIndia — Irfan Pathan (@IrfanPathan) October 5, 2025

ये भी पढ़ें: बस 2 विकेट और... मोहम्मद सिराज बन जाएंगे 'नंबर-1' बॉलर, खूंखार गेंदबाज का टूटेगा रिकॉर्ड

मैच में क्या हुआ?

पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. भारत ने 50 ओवर में 247 रन बनाए. उसके लिए हरलीन देओल ने 65 गेंदों पर 46, ऋचा घोष ने 20 गेंद पर नाबाद 35, जेमिमा रोड्रिग्ज ने 37 गेंद पर 32 और प्रतिका रावल ने 37 गेंद पर 31 रन बनाए. दीप्ति शर्मा ने 25, स्मृति मंधाना ने 23 और स्नेह राणा ने 20 रन बनाए. कप्तान हरनप्रीत कौर ने 19 रन की पारी खेली. 248 रन के लक्ष्य के सामने पाकिस्तानी टीम 43 ओवरों में 159 रनों पर सिमट गई. भारत के लिए क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा ने 3-3 विकेट लिए. स्नेह राणा ने 2 विकेट झटके. क्रांति को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया.