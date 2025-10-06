Advertisement
trendingNow12949811
Hindi Newsक्रिकेट

एक और संडे... फिर बेइज्जत हुआ पाकिस्तान तो इरफान पठान ने सरेआम उड़ाया मजाक, मोहसिन नकवी को लगेगी मिर्ची

India vs Pakistan Women's World Cup: भारत ने महिला वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराकर अपनी दूसरी जीत हासिल की. उसने इससे पहले ओपनिंग मुकाबले में श्रीलंका को परास्त किया था. पाकिस्तान पर एक महीने में भारत की ये लगातार चौथी जीत है. इससे पहले एशिया कप में पुरुष टीम ने तीन बार पाकिस्तानी टीम को बुरी तरह रौंदा था.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 06, 2025, 11:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक और संडे... फिर बेइज्जत हुआ पाकिस्तान तो इरफान पठान ने सरेआम उड़ाया मजाक, मोहसिन नकवी को लगेगी मिर्ची

India vs Pakistan Women's World Cup: भारत ने महिला वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराकर अपनी दूसरी जीत हासिल की. उसने इससे पहले ओपनिंग मुकाबले में श्रीलंका को परास्त किया था. पाकिस्तान पर एक महीने में भारत की ये लगातार चौथी जीत है. इससे पहले एशिया कप में पुरुष टीम ने तीन बार पाकिस्तानी टीम को बुरी तरह रौंदा था. इसके बाद पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने सोशल मीडिया पर मजे ले लिए. उन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया जिसे देखकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के चेयरमैन मोहसिन नकवी को भी मिर्ची लग जाएगी.

मैच में वर्चस्व और तनाव

भारतीय महिला टीम का वर्चस्व पाकिस्तानी टीम पर जारी रहा. भारत ने लगातार 12वीं बार इस टीम को हराया और उसे अब तक एक भी हार नहीं मिली. कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारतीय महिलाओं ने 88 रनों से शानदार जीत हासिल की, लेकिन यह मैच मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह तनाव से घिरा रहा. मैच के बाद का पारंपरिक हैंडशेक गायब था.  टॉस के समय कप्तान हरमनप्रीत कौर और फ़ातिमा सना ने भी औपचारिक हैंडशेक नहीं किया. इसके बाद अंतिम गेंद के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी सीधे अपने ड्रेसिंग रूम की ओर चले गए.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: बैडलक! इतिहास का सबसे दर्दनाक नर्वस नाइंटीज, 499 रन पर आउट होने वाला अभागा क्रिकेटर

पठान ने क्या लिखा?

इरफान पठान ने भारत की जीत के बाद अपने सोशल मीडिया पर एक जबरदस्त पोस्ट किया. उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, ''बस एक और रविवार: ईट. स्लीप. विन. रिपीट. टीम इंडिया.'' यह पोस्ट उनके पड़ोसी पाकिस्तान पर एक और शानदार जीत के बाद भारतीय प्रशंसकों के मूड को बखूबी दिखाता है. सोशल मीडिया पर उनका यह पोस्ट वायरल हो गया और फिर यूजर्स ने जमकर पाकिस्तानी टीम को ट्रोल किया.

 

 

ये भी पढ़ें: बस 2 विकेट और... मोहम्मद सिराज बन जाएंगे 'नंबर-1' बॉलर, खूंखार गेंदबाज का टूटेगा रिकॉर्ड

मैच में क्या हुआ?

पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. भारत ने 50 ओवर में 247 रन बनाए. उसके लिए हरलीन देओल ने 65 गेंदों पर 46, ऋचा घोष ने 20 गेंद पर नाबाद 35, जेमिमा रोड्रिग्ज ने 37 गेंद पर 32 और प्रतिका रावल ने 37 गेंद पर 31 रन बनाए. दीप्ति शर्मा ने 25, स्मृति मंधाना ने 23 और स्नेह राणा ने 20 रन बनाए.  कप्तान हरनप्रीत कौर ने 19 रन की पारी खेली.  248 रन के लक्ष्य के सामने पाकिस्तानी टीम 43 ओवरों में 159 रनों पर सिमट गई. भारत के लिए क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा ने 3-3 विकेट लिए. स्नेह राणा ने 2 विकेट झटके. क्रांति को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

India vs Pakistan

Trending news

फायर अलार्म नहीं स्टाफ भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग से 8 की मौत
Jaipur SMS hospital fire
फायर अलार्म नहीं स्टाफ भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग से 8 की मौत
23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
darjeeling landslides
23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
Cuttack violence
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
Weather
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
Mohan Bhagwat
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
earthquake
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
12-12 किलो वजनी IED से देश को दहलाने की साजिश नाकाम, EP सोर्स और कॉर्डेक्स भी बरामद
Manipur
12-12 किलो वजनी IED से देश को दहलाने की साजिश नाकाम, EP सोर्स और कॉर्डेक्स भी बरामद
भिवंडी के गोदाम में भीषण आग, धू-धूकर जल गया सामान; कई घंटे के बाद मिली एक अच्छी खबर
Bhiwandi Fire
भिवंडी के गोदाम में भीषण आग, धू-धूकर जल गया सामान; कई घंटे के बाद मिली एक अच्छी खबर
राष्ट्रपति शासन के बीच इस राज्य में हलचल तेज, सरकार बनाने का गेम शुरू
Manipur
राष्ट्रपति शासन के बीच इस राज्य में हलचल तेज, सरकार बनाने का गेम शुरू
न तो बर्गर सही न तो कुछ और...फेमस HSR आउटलेट में परोसा गया सड़ा मांस?
bengaluru news
न तो बर्गर सही न तो कुछ और...फेमस HSR आउटलेट में परोसा गया सड़ा मांस?
;