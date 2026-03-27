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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 से ठीक 1 दिन पहले वैभव सूर्यवंशी को मिली सबसे बड़ी खुशखबरी, टीम इंडिया में एंट्री का रास्ता साफ

IPL 2026 से ठीक 1 दिन पहले वैभव सूर्यवंशी को मिली सबसे बड़ी खुशखबरी, टीम इंडिया में एंट्री का रास्ता साफ

Vaibhav Suryavanshi Is Eligible for Team India Selection: 27 मार्च 2026 का दिन वैभव सूर्यवंशी के लिए खास है. इस दिन वह अपना बर्थडे मनाते हैं. इस बार बर्थडे की खुशी डबल हो गई है, क्योंकि उन्हें IPL 2026 से ठीक एक दिन पहले सबसे बड़ी खुशखबरी मिली है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 27, 2026, 10:08 AM IST
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भारत की अंडर 19 टीम के लिए एक मैच के दौरान शॉट मारते हुए वैभव सूर्यवंशी (फोटो क्रेडिट- x/@cricbuzz)
भारत की अंडर 19 टीम के लिए एक मैच के दौरान शॉट मारते हुए वैभव सूर्यवंशी (फोटो क्रेडिट- x/@cricbuzz)

Vaibhav Suryavanshi Is Eligible for Team India Selection: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन का आगाज 28 मार्च से हो रहा है. कुछ ही घंटों के बाद सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच चिन्नास्वामी स्टेडियम में ओपनिंग मुकाबला होगा. नए सीजन के आगाज से पहले टीम इंडिया के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी को सबसे बड़ी खुशखबरी मिली है. अब उन्हें टीम इंडिया में एंट्री करने से कोई नहीं रोक सकता. ऐसा इसलिए, क्योंकि उनकी राह से सबसे बड़ी दीवार हट गई है. 

जी हां, वैभव सूर्यवंशी ने अपने जीवन के आज यानी 27 मार्च को 15 साल पूरे कर लिए हैं. 15वां जन्मदिन मना रहे वैभव अब टीम इंडिया में चयन के लिए पात्र हो चुके हैं. अगर सेलेक्टर्स चाहें तो अब उन्हें किसी भी सीरीज के लिए टीम इंडिया में चुन सकते हैं.

IPL 2025 में वैभव ने ड्रीम डेब्यू किया था. उन्होंने न सिर्फ 35 गेंदों पर तूफानी शतक ठोका था, बल्कि दिग्गज गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थीं. IPL के बाद वह जहां-जहां खेले, वहां-वहां शतक ठोका. उनके तूफानी प्रदर्शन को देखकर फैंस का मानना था कि जल्द से जल्द इस युवा खिलाड़ी के लिए टीम इंडिया के दरवाजे खोल देने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसके पीछे की वजह थी ICC का एक खास नियम, जो वैभव की राह में एक बड़ी दीवार की तरह खड़ा था. आइए जानते हैं यह नियम क्या कहता है.

आखिर कौन सा नियम बना हुआ था रोड़ा?

दरअसल, नवंबर 2020 में ICC ने खिलाड़ियों की सुरक्षा और कल्याण को देखते हुए एक नया नियम लागू किया था. इस नियम के तहत अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट (पुरुष, महिला या अंडर-19) के किसी भी प्रारूप में खेलने के लिए खिलाड़ी की उम्र कम से कम 15 साल होना जरूरी है. आज से एक दिन पहले तक वैभव 14 साल के थे, इसलिए दमदार प्रदर्शन के बाद भी वह भारत की सीनियर टीम में नहीं चुने गए, लेकिन 27 मार्च 2026 को जैसे ही वह 15 साल के हुए, यह दीवार हट गई. अब वैभव चयन के लिए पूरी तरह पात्र (Eligible) हो गए हैं.

IPL 2025 में मचाई थी तबाही

वैभव सूर्यवंशी IPL 2025 की सबसे बड़ी खोज थे. उन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में राजस्थान रॉयल्स के लिए ड्रीम डेब्यू किया था. अपने पहले ही सीजन में वैभव ने बल्ले से तबाही मचा दी थी. उन्होंने डेब्यू मैच की पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए थे. खास बात यह रही कि उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मात्र 35 गेंदों में शतक ठोककर विश्व क्रिकेट को हैरान कर दिया था. यह IPL इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक था.

7 मैचों में ठोके थे 252 रन

वैभव इस लीग में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने थे. उन्होंने 7 मुकाबलों में 206.55 के स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाए थे, जिसमें 1 शतक और एक अर्धशतक शामिल था.

वैभव सूर्यवंशी का क्रिकेट करियर कैसा है?

बिहार से आने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट के उभरते सितारे हैं. IPL 2025 के बाद उन्होंने भारत की अंडर-19 टीम के लिए खेला और तूफानी पारियों से रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी. वह फर्स्ट क्लास के 8 मैचों में 207 रन बना चुके हैं, जबकि लिस्ट ए के 8 मैचों में 353 रन बनाए हैं. टी20 के 18 मैचों में 701 रन दर्ज हैं. वैभव अब तक टी20 में 3 और लिस्ट ए में 1 शतक लगा चुके हैं.

ये भी पढ़ें: Mission World Cup 2027...20 मैच, 13000 रन और 400 छक्के...रोहित ने कर दिया ये काम तो रिकॉर्ड बुक में मचेगी खलबली, रच देंगे इतिहास

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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