सैमसन का कमबैक...पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दिलाई कोहली की याद, संजू की तारीफ में पढ़े कसीदे

भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाने में संजू सैसमन ने पूरा जोर लगा दिया. सैमसन की 97 रनों की नॉटआउट पारी की बदौलत टीम इंडिया छठी बार सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है. अब उनकी इस यादगार पारी की पूर्व भारतीय खिलाड़ी इरफान पठान ने जमकर तारीफ की है.
Trending Photos
भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने जबरदस्त जीत हासिल करते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई. इसी के साथ भारत 6वीं भारत 6वीं बार आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में है. जीत की सबसे ज्यादा खास बात सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन की तूफानी पारी रही है.लंबे समय से संजू को लेकर जमकर सवाल उठ रहे थे. सभी ने उनके ऊपर संदेह किया कि उनकी टीम में जगह बनती है या नहीं. वह लगातार फ्लॉप हो रहे थे. यही नहीं टी20 विश्व कप की शुरुआत से पहले पांच मैचों की पांचों पारियों में भी उनका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था. ऐसे में उनकी टीम में जगह को लेकर भी सवाल था. हालांकि, उन्हें मौका मिला और उन्होंने बखूबी उसे भुनाते हुए कल जब एक बड़ी पारी की जरूरत थी. संजू ने वो काम करते हुए नाबाद 97 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई. उनकी इस पारी को इरफान पठान ने विराट जैसी इनिंग बताया है.
इरफान पठान ने संजू सैमसन की बेहतरीन बल्लेबाजी की जमकर तारीफ की. उनका कहना है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 विश्व कप 2026 में खेली गई सैमसन की पारी ने क्रिकेट प्रेमियों को विराट कोहली की याद दिला दी. कोलकाता के ईडन गार्डन्स में सैमसन का शानदार प्रदर्शन सभी को खूब भा रहा है. रविवार, 1 मार्च को खेले गए सुपर 8 के अहम मुकाबले में विकेटकीपर-बल्लेबाज ने दबाव की स्थिति में कमाल की पारी खेली और टीम को वेस्टइंडीज पर पांच विकेट से महत्वपूर्ण जीत दिलाई.सैमसन ने सिर्फ 50 गेंदों में नाबाद 97 रन बनाकर मैच का रुख बदल दिया और भारत की जीत में निर्णायक भूमिका निभाई.
'संजू सैमसन ने इस पारी के जरिए अपनी काबिलियत को पूरी तरह साबित कर दिया. जीत के बाद मैदान पर बैठकर आसमान की ओर देखते हुए भगवान का शुक्रिया अदा करना उनकी विनम्रता और आभार की भावना को दिखाता है.हम उनकी बल्लेबाजी की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि उन्होंने पूरे 20 ओवर विकेटकीपिंग की और उसके बाद 20 ओवर बल्लेबाजी भी की. यह उनकी शानदार फिटनेस का सबूत है.बहुत बढ़िया, संजू. जिस अंदाज में उन्होंने पारी को खत्म किया, उसने हमें उन दिग्गज खिलाड़ियों की याद दिला दी जिन्होंने पहले ऐसी मैच जिताऊ पारियां खेली हैं, खास तौर पर विराट कोहली. हालांकि इस पारी के दौरान कुछ उतार-चढ़ाव भी देखने को मिले, लेकिन अंत शानदार रहा.'
इरफान ने आगे कहा, 'संजू सैमसन के लिए यह सिर्फ न्याय की बात नहीं थी, बल्कि उन्होंने खुद अपने प्रदर्शन से जवाब दिया. वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत के लिए उन्होंने जिम्मेदारी भरी पारी खेलकर दिखाया कि वह बड़े मंच के खिलाड़ी हैं.सैमसन की यह पारी अब यादगार बन चुकी है. जब भी इस विश्व कप अभियान की बात होगी, उनकी इस पारी का जिक्र जरूर होगा कि कैसे उन्होंने मुश्किल हालात में पूरा दबाव अपने ऊपर लिया और टीम को संभाला.डिफेंडिंग चैंपियन भारत को अगर सेमीफाइनल में जगह बनानी थी और टूर्नामेंट में आगे बढ़ना था, तो किसी खिलाड़ी को खास प्रदर्शन करना ही था. सैमसन ने वही जिम्मेदारी निभाई. जिस तरह से उन्होंने दबाव को सहा और मैच पर पकड़ बनाई, वह सच में उम्दा बल्लेबाजी का उदाहरण था.'
ये भी पढ़ें: T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा अजूबा, 14 सालों बाद भी अटूट है ये प्रचंड रिकॉर्ड, कीवी खिलाड़ी ने काटा था गदर