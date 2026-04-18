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Hindi Newsक्रिकेटविलेन नहीं हीरो हूं मैं... डेविड मिलर के साथ हो गया इंसाफ! आंसू के बाद लौटी मुस्कान, RCB के जबड़े से छीनी जीत

विलेन नहीं हीरो हूं मैं... डेविड मिलर के साथ हो गया इंसाफ! आंसू के बाद लौटी मुस्कान, RCB के जबड़े से छीनी जीत

RCB vs DC: आखिरी ओवर में दिलचस्प ड्रामा देखने को मिला. दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए 15 रनों की दरकार थी. पिछले कुछ ओवरों से रन गति पर विराम लग गया था. ट्रिस्टन स्टब्स बड़े शॉट्स लगाने में फेल हो रहे थे. रोमारियो शेफर्ड के इस ओवर में डेविड मिलर ने लगातार दो छक्के जड़कर दिल्ली कैपिटल्स को हारी हुई बाजी जीता दी.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 18, 2026, 08:27 PM IST
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David Miller (PHOTO- IPLT20.COM/BCCI)
David Miller (PHOTO- IPLT20.COM/BCCI)

RCB vs DC: समय की एक खास बात होती है, ये बदलता जरूर है. दिल्ली कैपिटल्स के स्टार खिलाड़ी डेविड मिलर को आखिरकार इंसाफ मिल गया. गुजरात टाइटंस के खिलाफ हार में मिलर सबसे सबसे बड़े गुनहगार बने थे. रविवार को आरसीबी के खिलाफ मैच में भी हालात वही थी. सवाल ये था कि डेविड मिलर पर फिर दाग लगेगा या नहीं? इस बार जीत साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी को मिली. मिलर ने आखिरी ओवर में दो छक्के और एक चौका जड़कर आरसीबी के जबड़े से जीत छीन ली. वो अचानक विलेन से हीरो बन गए. दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराकर इस सीजन में अपनी तीसरी जीत दर्ज की.

आखिरी ओवर में दिलचस्प ड्रामा देखने को मिला. दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए 15 रनों की दरकार थी. पिछले कुछ ओवरों से रन गति पर विराम लग गया था. ट्रिस्टन स्टब्स बड़े शॉट्स लगाने में फेल हो रहे थे. रोमारियो शेफर्ड के इस ओवर में डेविड मिलर ने लगातार दो छक्के जड़कर दिल्ली कैपिटल्स को हारी हुई बाजी जीता दी.

विलेन से हीरो बने डेविड मिलर

गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में जब दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए 2 गेंदों पर 2 रनों की दरकार थी, तब मिलर ने 5वीं गेंद पर सिंगल लेने से इनकार कर दिया था. उसके बाद आखिरी बॉल पर कुलदीप यादव रन आउट हो गए और दिल्ली जीती हुई बाजी हार गई थी. आरसीबी के खिलाफ हुए मैच में भी मिलर की इज्जत दांव पर थी. जीत के लिए 4 गेंदों पर 13 रन बनाने थे. इस बार स्टार बल्लेबाज ने निराश नहीं किया और दो छक्के जड़कर खुद को और फैंस को खुश कर लिया.

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मिलर के चेहरे पर लौटी मुस्कान

गुजरात के खिलाफ जीता हुआ मैच हारने के बाद दुनियाभर में डेविड मिलर की आलोचना हुई थी. वो खुद भी पूरी तरह से टूट गए थे और डगआउट में उन्हें रोते हुए देखा गया था. ठीक वैसे ही हालात से मिलर ने आरसीबी के खिलाफ दिल्ली को जीत दिलाई और इस बार आंसू की जगह मुस्कान ने ले ली. 10 गेंद पर 22 रनों की मैच जिताऊ पारी खेलने के बाद उन्होंने ब्रॉडकास्टर से बातचीत के दौरान कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है. गुजरात के खिलाफ हार से काफी निराशा हुई थी, लेकिन इस जीत से राहत मिली है.

आखिरी ओवर में क्या हुआ?

दिल्ली कैपिटल्स को आखिरी 6 गेंदों पर 15 रन की जरूरत थी. प्रमुख गेंदबाजों के स्पेल पूरे हो चुके थे, इसलिए रजत पाटीदार ने गेंद रोमारियो शेफर्ड को सौंपी. उन्होंने पहले दो गेंदों पर 2 रन दिए. ऐसा लगा कि मिलर और स्टब्स के रहते हुए ये मैच दिल्ली के हाथ से निकल जाएगा. तीसरी गेंद पर मिलर ने शानदार छक्का लगाया और फिर अगली बॉल पर भी सिक्स जड़ दिए. 5वीं गेंद पर चौका लगाकर दिल्ली कैपिटल्स को जीत दिला दी.

यह भी पढ़ें: दिल्ली के खिलाफ मैदान पर उतरते ही RCB ने ठोका 'शतक', टूट गया KKR का महा-रिकॉर्ड, IPL में पहली बार हुआ ऐसा

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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