Advertisement
trendingNow13031043
Hindi Newsक्रिकेट

वेस्टइंडीज का सबसे बड़ा अजूबा, हारे हुए मैच को कराया ड्रॉ, इस दोहरे शतक ने कीवियों के जख्मों पर ठोकी कील

New Zealand vs West Indies, 1st Test: वेस्टइंडीज टीम का टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा अजूबा देखने को मिला है. कैरेबियाई टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक लगभग हारे हुए मैच को ड्रॉ कराया है. क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट को ड्रॉ कराकर वेस्टइंडीज ने इतिहास रच दिया है. जस्टिन ग्रिव्स ने इस टेस्ट मैच की चौथी पारी में अपने दोहरे शतक से कीवियों के जख्मों पर कील ठोकने का काम किया है. जस्टिन ग्रिव्स ने इस टेस्ट मैच की चौथी पारी में 388 गेंदों पर नाबाद 202 रन बनाए और टेस्ट मैच को ड्रॉ कराया.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 06, 2025, 11:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वेस्टइंडीज का सबसे बड़ा अजूबा, हारे हुए मैच को कराया ड्रॉ, इस दोहरे शतक ने कीवियों के जख्मों पर ठोकी कील

New Zealand vs West Indies, 1st Test: वेस्टइंडीज टीम का टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा अजूबा देखने को मिला है. कैरेबियाई टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक लगभग हारे हुए मैच को ड्रॉ कराया है. क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट को ड्रॉ कराकर वेस्टइंडीज ने इतिहास रच दिया है. जस्टिन ग्रिव्स ने इस टेस्ट मैच की चौथी पारी में अपने दोहरे शतक से कीवियों के जख्मों पर कील ठोकने का काम किया है. जस्टिन ग्रिव्स ने इस टेस्ट मैच की चौथी पारी में 388 गेंदों पर नाबाद 202 रन बनाए और टेस्ट मैच को ड्रॉ कराया.

वेस्टइंडीज का सबसे बड़ा अजूबा

जस्टिन ग्रिव्स और केमार रोच ने टेस्ट को ड्रॉ कराने के लिए जिस संयम और धैर्य के साथ ऐतिहासिक बल्लेबाजी की है, उसे लंबे समय तक याद किया जाएगा और टेस्ट को बचाने के लिए दोनों की साझेदारी को उदाहरण के तौर पर पेश किया जाएगा. ग्रिव्स 202 और रोच 58 बनाकर नाबाद रहे. दोनों के बीच 67.5 ओवर में 180 रन की नाबाद साझेदारी हुई. ये ड्रॉ वेस्टइंडीज के लिए जीत है और जिन परिस्थितियों में आई है वो जीत से भी बड़ी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Opinion: वनडे में यशस्वी जायसवाल से बेहतर ओपनर साबित होंगे अभिषेक शर्मा, भविष्य में 'हिटमैन' की जगह भरने के लिए परफेक्ट बल्लेबाज

हारे हुए मैच को कराया ड्रॉ

पांचवें दिन की शुरुआत में शाई होप का विकेट गिरा. इस विकेट के बाद न्यूजीलैंड के लिए जीत आसान लग रही थी. आठवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए केमार रोच ने विकेट पर पहले से मौजूद जस्टिन ग्रिव्स का साथ दिया. दोनों ने ऐतिहासिक और यादगार बल्लेबाजी की और न्यूजीलैंड से जीत छीनकर मैच को ड्रॉ करा दिया. जस्टिन ग्रिव्स 388 गेंद पर 202 रन बनाकर नाबाद रहे. वहीं, केमार रोच 233 गेंद पर 58 रन बनाकर नाबाद रहे. ग्रिव्स का यह दूसरा शतक और पहला दोहरा शतक है. वहीं, 37 साल के रोच का यह पहला अर्धशतक था. उनका यह पहला अर्धशतक वेस्टइंडीज क्रिकेट फैंस कभी नहीं भूलेंगे. वेस्टइंडीज ने 6 विकेट पर 457 रन बनाए और मैच ड्रॉ रहा.

कीवियों के जख्मों पर ठोकी कील

इसके पहले, 531 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. टीम ने अपने 4 टॉप बल्लेबाजों को 72 के स्कोर पर खो दिया. इस समय वेस्टइंडीज पर बड़ी हार का खतरा मंडरा रहा था. यहीं से शाई होप और ग्रिव्स ने मोर्चा संभाला और पांचवें विकेट के लिए 196 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी करते हुए टीम को मैच में वापस ले आए. दोनों ने 63.4 ओवर तक बल्लेबाजी की. पांचवें दिन के पहले सेशन में होप पांचवें विकेट के रूप में 268 पर आउट हुए. होप का भी इस टेस्ट को ड्रॉ कराने में अहम योगदान रहा. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 234 गेंदों में 15 चौकों और 2 छक्कों से सजी 140 रन की पारी खेली.

वनडे क्रिकेट में पहली बार बने ऐसे 15 सबसे अनोखे रिकॉर्ड... टूटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है

वेस्टइंडीज को जीत के लिए 531 रन का टारगेट मिला था

मैच पर नजर डालें तो, वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 231 रन बनाए थे. वेस्टइंडीज पहली पारी में 167 पर सिमटकर पहली पारी में 64 रन से पिछड़ी थी. न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी 8 विकेट पर 466 रन बनाकर घोषित की और पहली पारी में मिले 64 रन की बढ़त के आधार पर वेस्टइंडीज को जीत के लिए 531 रन दिया था. वेस्टइंडीज के पास इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 164 ओवर था. 72 रन पर 4 विकेट गंवाने के बाद जिस तरह वेस्टइंडीज ने ग्रिव्स, होप और रोच की बदौलत इस टेस्ट को ड्रॉ कराया, वो इस टीम की ताकत, साहस और इतिहास रचने की क्षमता को दिखाता है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Justin Greaves

Trending news

इंडिगो की गड़बड़ी से देशभर में कोहराम! यात्रियों की आंखों में आंसू… कौन देगा जवाब
Ahmedabad airport
इंडिगो की गड़बड़ी से देशभर में कोहराम! यात्रियों की आंखों में आंसू… कौन देगा जवाब
'हम मस्जिद वहीं बनाएंगे...', हुमायूं कबीर के दावे की परीक्षा का दिन, घर से निकले लोग
Humayun Kabir
'हम मस्जिद वहीं बनाएंगे...', हुमायूं कबीर के दावे की परीक्षा का दिन, घर से निकले लोग
राष्ट्रपति भवन में दावत के दौरान भारत की तारीफ में ये क्या कह गए पुतिन?
india
राष्ट्रपति भवन में दावत के दौरान भारत की तारीफ में ये क्या कह गए पुतिन?
'मैं लौटकर खुश हूं', SC के आदेश पर 6 महीने बाद भारत वापसी, साथ में बेटा भी आया
Sonali khatun
'मैं लौटकर खुश हूं', SC के आदेश पर 6 महीने बाद भारत वापसी, साथ में बेटा भी आया
थरूर को न्योता, राहुल गांधी की अनदेखी, पुतिन के साथ डिनर पर क्यों नहीं बुलाए गए LoP
putin india visit
थरूर को न्योता, राहुल गांधी की अनदेखी, पुतिन के साथ डिनर पर क्यों नहीं बुलाए गए LoP
'गीता' और 'गांधी' में भारत-रूस की दोस्ती का सार, पुतिन की यात्रा से क्या हुआ हासिल?
DNA
'गीता' और 'गांधी' में भारत-रूस की दोस्ती का सार, पुतिन की यात्रा से क्या हुआ हासिल?
DNA: 15 घंटे बाद शुरू होगी बाबरी का शिलान्यास, पहुंच रहे दुनिया भर के कट्टरपंथी!
DNA
DNA: 15 घंटे बाद शुरू होगी बाबरी का शिलान्यास, पहुंच रहे दुनिया भर के कट्टरपंथी!
गुजरात में अपने विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंकने से भड़की AAP, लगाया ये आरोप
Gujarat news
गुजरात में अपने विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंकने से भड़की AAP, लगाया ये आरोप
काली ड्रेस, चौकन्नी नजरें… पुतिन की इस ‘सीक्रेट बॉडीगार्ड’ पर टिकी दुनिया की निगाहें
Putin India Visit 2025
काली ड्रेस, चौकन्नी नजरें… पुतिन की इस ‘सीक्रेट बॉडीगार्ड’ पर टिकी दुनिया की निगाहें
दुनिया को रूस और भारत की ताकत दिखा पुतिन दिल्ली से मॉस्को के लिए हुए रवाना
Putin India Visit 2025
दुनिया को रूस और भारत की ताकत दिखा पुतिन दिल्ली से मॉस्को के लिए हुए रवाना