WI vs PAK: गेंद थामा तो 0 रन देकर झटके 5 विकेट, बल्ला पकड़ा तो जड़ा अर्धशतक, पाकिस्तान के लिए काल बना ये खिलाड़ी

West Indies vs Pakistan 2nd Test: पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट जारी है. पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में बाबर आजम की अगुवाई वाली टीम पहले दिन ही बैकफुट पर चली गई. वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले दिन का खेल खत्म होने तक 5 विकेट के नुकसान पर 239 रन बना लिए. कप्तान रोस्टन चेस (36 रन) और जस्टिन ग्रीव्स (64 रन) नाबाद हैं.
वेस्टइंडीज के 32 साल के ऑलराउंडर जस्टिन ग्रीव्स इस सीरीज में पाकिस्तान के लिए काल साबित हो रहे हैं. पहले टेस्ट में उन्होंने गेंदबाजी से करिश्मा किया था तो, दूसरे टेस्ट की पहली पारी में बल्ले से वेस्टइंडीज को संभाला. ग्रीव्स फिलहाल पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बने हुए हैं.
दो मैचों की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान 0-1 से पीछे है. पहले मैच में वेस्टइंडीज ने 90 रनों से बाजी मारी थी. जस्टिन ग्रीव्स ने पहले टेस्ट की पहली इनिंग में गेंदबाजी से कहर बरपाते हुए ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था. उन्होंने अपने पहले 6 ओवर में एक भी विकेट नहीं चटकाए थे और 27 रन खर्च किए थे. लेकिन दूसरे ओवर में उन्होंने 5 ओवर में बिना एक भी रन दिए 5 विकेट चटकाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. दूसरी पारी में भी उन्होंने 3 विकेट झटके और 'प्लेयर ऑफ द मैच' बने.
गेंदबाजी से कमाल दिखाने के बाद अब जस्टिन ग्रीव्स बल्ले से पाकिस्तान को जख्म दे रहे हैं. दूसरे टेस्ट के पहले दिन वेस्टइंडीज ने 120 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे. उसके बाद जस्टिन ग्रीव्स बल्लेबाजी करने आए और शाई होप के साथ 53 रनों की अच्छी साझेदारी निभाई. होप 29 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन ग्रीव्स दिन का खेल समाप्त होने तक डटे रहे. वो फिलहाल 125 गेंदों पर 64 रन बनाकर खेल रहे हैं.
वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेस ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया. पहला टेस्ट हारने के बाद पाकिस्तान की टीम दूसरे मैच में 4 बदलावों के साथ उतरी. पिछले टेस्ट में 8 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मद अब्बास को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. वेस्टइंडीज की तरफ से टैगनारिन चंद्रपॉल और ब्रैंडन किंग की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 49 रनों की साझेदारी निभाई. चंद्रपॉल 15 और किंग 46 रन बनाकर आउट हुए. कावेम हॉज 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे. शाई होप ने 29 रनों की पारी खेली. पाकिस्तान की तरफ से अभी तक मोहम्मद अली ने दो विकेट चटकाए हैं. उबैद शाह, अली उस्मान और साजिद खान को 1-1 सफलता मिली है.