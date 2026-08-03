WI vs PAK: गेंद थामा तो 0 रन देकर झटके 5 विकेट, बल्ला पकड़ा तो जड़ा अर्धशतक, पाकिस्तान के लिए काल बना ये खिलाड़ी

वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेस ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया. पहला टेस्ट हारने के बाद पाकिस्तान की टीम दूसरे मैच में 4 बदलावों के साथ उतरी. पिछले टेस्ट में 8 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मद अब्बास को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. वेस्टइंडीज की तरफ से टैगनारिन चंद्रपॉल और ब्रैंडन किंग की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 49 रनों की साझेदारी निभाई. चंद्रपॉल 15 और किंग 46 रन बनाकर आउट हुए. कावेम हॉज 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे. शाई होप ने 29 रनों की पारी खेली. पाकिस्तान की तरफ से अभी तक मोहम्मद अली ने दो विकेट चटकाए हैं. उबैद शाह, अली उस्मान और साजिद खान को 1-1 सफलता मिली है.