Add Zee Business As A Preferred Source
App

WI vs PAK: गेंद थामा तो 0 रन देकर झटके 5 विकेट, बल्ला पकड़ा तो जड़ा अर्धशतक, पाकिस्तान के लिए काल बना ये खिलाड़ी

West Indies vs Pakistan: पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट जारी है. ऑलराउंडर जस्टिन ग्रीव्स इस सीरीज में पाकिस्तान के लिए काल साबित हो रहे हैं. पहले टेस्ट में उन्होंने गेंदबाजी से करिश्मा किया था तो, दूसरे टेस्ट की पहली पारी में बल्ले से वेस्टइंडीज को संभाला.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 03, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 04:10 PM IST
WI vs PAK: गेंद थामा तो 0 रन देकर झटके 5 विकेट, बल्ला पकड़ा तो जड़ा अर्धशतक, पाकिस्तान के लिए काल बना ये खिलाड़ी
Image Credit: पाकिस्तान के लिए काल बने जस्टिन ग्रीव्स (windiescricket/x)

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जनता के प्रति समर्पण हो तो उम्र मायने नहीं रखती.. CM ने आलम बदी को दी श्रद्धांजलि
2
3
4
5