ENG vs PAK Test Series: इंग्लैंड का नया कोच बनने के करीब ये दिग्गज, रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ रेस से बाहर

Justin Langer Frontrunner for England Test Coach: ब्रेंडन मैकुलम को हटाए जाने के बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने नए टेस्ट कोच की तलाश तेज कर दी है. बोर्ड चाहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली घरेलू टेस्ट सीरीज से पहले टीम को हर हाल में नया कोच मिल जाए. इस रेस में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज और पूर्व कोच जस्टिन लैंगर सबसे आगे चल रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि लैंगर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की पहली पसंद हैं और शॉर्टलिस्ट में सबसे आगे भी.
अगर जस्टिन लैंगर इंग्लैंड के टेस्ट कोच का पद संभालते हैं, तो उन्हें अपनी मौजूदा फ्रेंचाइजी प्रतिबद्धताओं पर बड़ा फैसला लेना होगा. वह इस समय इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के मुख्य कोच हैं. इसके अलावा वे 'द हंड्रेड' में मैनचेस्टर सुपर जायंट्स के कोच भी हैं.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, ईसीबी के साथ आधिकारिक बातचीत शुरू होने से पहले लैंगर लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के साथ अपना करार समाप्त करने पर विचार कर सकते हैं. अब सभी की निगाहें ईसीबी और जस्टिन लैंगर के बीच होने वाली आगामी बैठकों पर टिकी हैं. अगर कागजी और कॉन्ट्रैक्ट संबंधी बाधाएं दूर हो जाती हैं, तो लैंगर जल्द ही इंग्लैंड की रेड-बॉल टीम की कमान संभालते नजर आ सकते हैं.
इंग्लैंड का कोच बनने की रेस में भारत के दो दिग्गज पूर्व कोच रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ का नाम भी सामने आया था, लेकिन ताजा रिपोर्ट में इन सभी अटकलों पर विराम लग गया है. ईसीबी के सूत्रों ने साफ कर दिया है कि शास्त्री और द्रविड़ में से कोई भी इस चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है. इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को लगातार दो बार आईपीएल खिताब दिलाने वाले कोच एंडी फ्लावर ने खुद को इंग्लैंड के हेड कोच की रेस से बाहर कर लिया था. उन्होंने फ्रेंचाइजी क्रिकेट में ही बने रहने का फैसला किया.
इंग्लैंड के पूर्व हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम का कार्यकाल पिछले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली घरेलू सीरीज हार के साथ समाप्त हो गया था. मैकुलम के मार्गदर्शन में इंग्लैंड ने 27 टेस्ट जीते, 20 गंवाए और 2 ड्रॉ खेले. हालांकि, अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, जहां इंग्लैंड ने अपने पिछले 9 में से 7 टेस्ट मैच गंवा दिए.