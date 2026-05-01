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Hindi Newsक्रिकेटVideo: विराट कोहली को आउट कर कैगिसो रबाडा ने गुस्से में दिया ऐसा रिएक्शन, क्या बैन लगाएगा BCCI? जान लीजिए पूरा नियम

Video: विराट कोहली को आउट कर कैगिसो रबाडा ने गुस्से में दिया ऐसा रिएक्शन, क्या बैन लगाएगा BCCI? जान लीजिए पूरा नियम

गुजरात टाइटंस (GT) के स्टार तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ इस मैच में 4 ओवर में 44 रन देकर 1 विकेट चटकाया. कैगिसो रबाडा ने इस मैच के दौरान विराट कोहली को आउट किया था. विराट कोहली ने 13 गेंद पर 28 रन के तेज तर्रार पारी खेली. विराट कोहली ने 215.38 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 5 चौके और 1 छक्का लगाया. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 01, 2026, 11:42 AM IST
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Video: विराट कोहली को आउट कर कैगिसो रबाडा ने गुस्से में दिया ऐसा रिएक्शन, क्या बैन लगाएगा BCCI? जान लीजिए पूरा नियम

IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ गुरुवार को खेले गए IPL मैच में गुजरात टाइटंस (GT) के स्टार तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा ने कुछ ऐसा कर दिया, जिससे बवाल खड़ा हो गया है. बता दें कि गुजरात टाइटंस (GT) ने गुरुवार को खेले गए IPL मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 25 गेंद बाकी रहते 4 विकेट से हरा दिया. गुजरात टाइटंस (GT) ने गुरुवार को खेले गए IPL मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को हराकर IPL 2026 सीजन में अपनी पांचवीं जीत दर्ज की है. बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम गुरुवार को खेले गए IPL मैच में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.2 ओवर में 155 रन पर ऑलआउट हो गई. जवाब में गुजरात टाइटंस (GT) की टीम ने 15.5 ओवर में 6 विकेट पर 158 रन बनाकर 25 गेंद बाकी रहते 4 विकेट से जीत दर्ज कर ली.

कैगिसो रबाडा ने गुस्से में दिया ऐसा रिएक्शन

गुजरात टाइटंस (GT) के स्टार तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ इस मैच में 4 ओवर में 44 रन देकर 1 विकेट चटकाया. कैगिसो रबाडा ने इस मैच के दौरान विराट कोहली को आउट किया था. विराट कोहली ने 13 गेंद पर 28 रन के तेज तर्रार पारी खेली. विराट कोहली ने 215.38 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 5 चौके और 1 छक्का लगाया. कैगिसो रबाडा ने इस मैच में विराट कोहली को आउट करने के बाद गुस्से में एक ऐसा रिएक्शन दिया, जिसकी सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है. कैगिसो रबाडा ने विराट कोहली को राशिद खान के हाथों कैच आउट करवाया था. इस घटना का वीडियो IPL ने अपने एक्स अकाउंट पर भी शेयर किया है.

क्या कैगिसो रबाडा पर लगेगा बैन?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की पारी के दौरान चौथे ओवर में कैगिसो रबाडा की गेंद पर जब विराट कोहली आउट होकर ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे, तब अचानक इस अफ्रीकी गेंदबाज ने आपा खो दिया. कैगिसो रबाडा गुस्से में विराट कोहली को घूरकर आंखों से कुछ इशारा करते नजर आए, लेकिन उन्होंने मुंह से कुछ बोला नहीं. हालांकि कैगिसो रबाडा की यह हरकत IPL के कोड ऑफ कंडक्ट (आचार संहिता) का उल्लंघन नहीं है. इसलिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) कैगिसो रबाडा पर कोई बैन नहीं लगाएगा.

क्या था पूरा मामला?

दरअसल, विराट कोहली ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की पारी के दूसरे ओवर में कैगिसो रबाडा की लगातार पांच गेंदों पर लगातार पांच चौके जड़ दिए थे, जिससे यह अफ्रीकी तेज गेंदबाज गुस्से में था. जब कैगिसो रबाडा ने चौथे ओवर में वापसी करते हुए विराट कोहली का विकेट लिया तो वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए. कैगिसो रबाडा गुस्से में विराट कोहली को घूरकर आंखों से कुछ इशारा करते नजर आए. बता दें कि गुजरात टाइटंस (GT) के अब 10 प्वाइंट्स हो गए हैं. गुजरात टाइटंस (GT) को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपने प्वाइंट्स 16 करने होंगे. प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए गुजरात टाइटंस (GT) को ग्रुप स्टेज में अपने बचे हुए 5 मैचों में से कम से कम 3 मैच जीतने ही होंगे. ऐसे में गुजरात टाइटंस (GT) के 16 अंक हो जाएंगे और वह IPL 2026 के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लेगी.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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