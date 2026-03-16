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Hindi Newsक्रिकेटमुस्कुराइए... पाकिस्तान हारा है, बांग्लादेश से पिटने के बाद घूमा पूर्व PAK क्रिकेटर का माथा, अनोखे अंदाज में धोया

मुस्कुराइए... पाकिस्तान हारा है, बांग्लादेश से पिटने के बाद घूमा पूर्व PAK क्रिकेटर का माथा, अनोखे अंदाज में धोया

Pakistan vs Bangladesh: पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज कामरान अकमल ने पाकिस्तानी टीम के प्रदर्शन पर तंज कसते हुए कहा कि अब प्रशंसकों को पाकिस्तान के मैचों को गंभीरता से लेना बंद कर देना चाहिए. उन्होंने यूट्यूब पर एक शो के दौरान कहा, "मुस्कुराइए... क्योंकि पाकिस्तान हार गया है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 16, 2026, 11:20 AM IST
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कामरान अकमल ने पाकिस्तान क्रिकेट को धोया (PHOTO- @BCBtigers/X)
कामरान अकमल ने पाकिस्तान क्रिकेट को धोया (PHOTO- @BCBtigers/X)

Pakistan vs Bangladesh: पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए पिछले कुछ दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे हैं. बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में 2-1 से मिली हार ने पाकिस्तान क्रिकेट की साख पर गहरा बट्टा लगा दिया है. इस शर्मनाक हार के बाद पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल ने टीम को बेहद अनोखे और तीखे अंदाज में आड़े हाथों लिया है.

मुस्कुराइए... क्योंकि यह अब कॉमेडी है!

कामरान अकमल ने पाकिस्तानी टीम के प्रदर्शन पर तंज कसते हुए कहा कि अब प्रशंसकों को पाकिस्तान के मैचों को गंभीरता से लेना बंद कर देना चाहिए. उन्होंने यूट्यूब पर एक शो के दौरान कहा, "मुस्कुराइए... क्योंकि पाकिस्तान हार गया है. अब पाकिस्तानी क्रिकेट मैचों को खेल के रूप में नहीं, बल्कि एक 'कॉमेडी सीरीज' के रूप में देखा जाना चाहिए."

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अकमल का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उनका मानना है कि टीम का खेल अब इतना गिर चुका है कि इसे देखकर दुख मनाने के बजाय हंसना ही बेहतर है.

"मजाक बन गया है पाकिस्तान क्रिकेट"

कामरान अकमल ने पीसीबी (PCB) और टीम मैनेजमेंट को भी नहीं बख्शा. उन्होंने संकेत दिया कि अगर जल्द ही कड़े फैसले नहीं लिए गए, तो पाकिस्तान क्रिकेट की स्थिति और भी खराब हो सकती है. उनके अनुसार, जिस तरह से टीम खेल रही है, वह वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान का मजाक उड़ाने जैसा है.

11 साल बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान को धोया

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद एकदिवसीय क्रिकेट में भी पाकिस्तान का बुरा हाल है. आलम ये है कि 10वीं रैंक की टीम बांग्लादेश ने 11 साल बाद पाकिस्तान के खिलाफ ODI शृंखला जीतकर इतिहास रच दिया. ढाका के शेरे बांग्ला राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए तीसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 290 रन बना दिए. 

ओपनर तनजीद हसन तमीम ने शानदार शतक जड़ा. उन्होंने 107 गेंदों पर 107 रनों की पारी खेली. इसके जवाब में पाकिस्तान ने महज 82 रनों पर 5 विकेट खो दिए, लेकिन उसके बाद सलमान अली आगा ने पारी को संभाला और 106 रन बनाए. हालांकि, दूसरे छोर से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला और उनके शतक पर पानी फिर गया. कप्तान शाहीन अफरीदी ने 38 गेंदों पर 37 रनों की पारी खेली और पाकिस्तान को मैच में बनाए रखा, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके. तीन मैचों की सीरीज को बांग्लादेश ने 2-1 से जीतकर इतिहास रच दिया.

ये भी पढ़ें: BCCI ने की गलती, 'सजा' शुभमन गिल ने भुगती, अवॉर्ड शो में हुआ ये कैसा कांड? आगबबूला हुए रोहित शर्मा के फैंस

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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