IPL 2020: RCB को लगा बड़ा झटका, ये स्टार गेंदबाज हुआ टूर्नामेंट से बाहर

नई दिल्ली: आईपीएल (IPL) का 13वां सीजन अभी शुरू भी नहीं हुआ है और लगातार चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं. चेन्‍नई सुपर किंग्‍स (Chennai Super Kings) के 13 सदस्यों का कोरोना पॉजिटिव होना फिर अनुभवी खिलाड़ी सुरेश रैना (Suresh Raina) का आईपीएल के इस सीजन से नाम वापस लेना, और अब झटका लगा है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) को.

आरसीबी के स्‍टार गेंदबाज केन रिचर्ड्सन (Kane Richardson) आईपीएल के इस सीजन का हिस्सा नहीं बन पाएंगे. दरसल रिचर्ड्सन जल्‍द ही पिता बनने वाले हैं और वह अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहते हैं. यह ही वजह है कि उन्‍होंने टूर्नामेंट से नाम वापस लिया है. आरसीबी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है. विराट कोहली की टीम में अब रिचर्ड्सन की जगह ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर एडम जम्‍पा को शामिल किया गया है.

The RCB family is excited for Kane and his wife who are expecting the birth of their first child and respect his decision to pull out of the tournament.#IPL2020 #WeAreChallengers

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) August 31, 2020