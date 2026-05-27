दुनिया के इन 2 महान बल्लेबाजों ने रचा इतिहास, 149 साल में पहली बार हुआ ये अजूबा

न्यूजीलैंड और आयरलैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब के मैदान पर खेला जा रहा है. आयरलैंड ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है और न्यूजीलैंड की टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है. न्यूजीलैंड के 2 महान बल्लेबाजों केन विलियमसन और टॉम लैथम ने इस मैच के दौरान इतिहास रच दिया है.
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न्यूजीलैंड और आयरलैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब के मैदान पर खेला जा रहा है. आयरलैंड ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है और न्यूजीलैंड की टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है. न्यूजीलैंड के 2 महान बल्लेबाजों केन विलियमसन और टॉम लैथम ने इस मैच के दौरान इतिहास रच दिया है. ऐसा महारिकॉर्ड 149 साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कभी नहीं बना था, लेकिन केन विलियमसन और टॉम लैथम की जोड़ी ने अपना नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज करवा लिया है.
केन विलियमसन और टॉम लैथम दुनिया के पहले ऐसे 2 क्रिकेटर्स बन गए हैं, जिन्होंने 12 अलग-अलग देशों में टेस्ट मैच खेला है. सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में आयरलैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा यह एकमात्र टेस्ट मैच, केन विलियमसन और टॉम लैथम दोनों के लिए आयरलैंड में पहला टेस्ट मैच है. इससे पहले, इन दोनों क्रिकेटर्स ने न्यूजीलैंड के लिए भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज, UAE और जिम्बाब्वे में कम से कम एक टेस्ट मैच खेला था.
टेस्ट क्रिकेट के 149 साल के इतिहास में किसी भी अन्य खिलाड़ी ने 12 अलग-अलग देशों में टेस्ट मैच नहीं खेला है. न्यूजीलैंड भी टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में आयरलैंड में टेस्ट मैच खेलने वाली चौथी टीम बन गई है. आयरलैंड ने अपना पहला टेस्ट मैच मई 2018 में डबलिन (मालाहाइड) में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, जिसके बाद उसने 25 से 28 जुलाई 2024 तक बेलफास्ट में जिम्बाब्वे का सामना किया. आयरलैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा यह मैच आयरलैंड की धरती पर खेला जाने वाला केवल तीसरा टेस्ट मैच है.
न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम आयरलैंड के खिलाफ बेलफास्ट में खेले जा रहे, इस एकमात्र टेस्ट मैच में कुछ खास नहीं कर पाए और 2 गेंदों पर बिना खाता खोले ही आउट हो गए. न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम को आयरलैंड के तेज गेंदबाज मार्क अडायर ने अपना शिकार बनाया है. फिलहाल न्यूजीलैंड के टेस्ट के नंबर-3 बल्लेबाज केन विलियमसन इस मैच में 61 गेंदों पर 31 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं.
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