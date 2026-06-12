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केन विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा, टेस्ट में 10000 रन बनाने का सपना अधूरा

Kane Williamson Retirement: न्यूजीलैंड के महान बल्लेबाज और पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने इंग्लैंड के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज के बीच क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ दिया है. विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 12, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 04:25 PM IST
केन विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा, टेस्ट में 10000 रन बनाने का सपना अधूरा

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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