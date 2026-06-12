Kane Williamson Retirement: न्यूजीलैंड के महान बल्लेबाज और पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने इंग्लैंड के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज के बीच क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ दिया है. विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया. इंग्लैंड के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में वो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके थे. दूसरे टेस्ट से पहले उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने का बड़ा फैसला किया. 35 साल के दिग्गज बल्लेबाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कई यादगार पल दिए, जिसे फैंस हमेशा अपने दिल में संजोग कर रखेंगे. केन विलियमसन न्यूजीलैंड के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक में गिने जाएंगे. उन्होंने न्यूजीलैंड की तरफ से टेस्ट में सबसे ज्यादा रन और सबसे अधिक शतक जड़े. उनकी कप्तानी में कीवी टीम ने भारत को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर भी कब्जा किया था.
2010 में भारत के खिलाफ मैच से ही इंटरनेशनल करियर की शुरुआत करने वाले केन विलियमसन उन चुनिंदा विदेशी खिलाड़ियों में से एक रहे हैं, जिन्हें भारतीय फैंस बेहद पसंद करते हैं. वो टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के भी अच्छे दोस्त हैं. दोनों ने क्रिकेट की दुनिया में एक साथ पहचान बनाई थी. कोहली और विलियमसन 2008 में हुए अंडर-19 वर्ल्ड कप में खेले थे.
केन विलियमसन की सबसे बड़ी पहचान यही है कि उनके जैसा बल्लेबाज न्यूजीलैंड में अभी तक पैदा नहीं हुआ है. स्टार खिलाड़ी ने अपने देश के लिए कई बड़े रिकॉर्ड्स बनाए. विलियमसन न्यूजीलैंड की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन और सबसे अधिक शतक जड़ने वाले खिलाड़ी भी हैं. उन्होंने ब्लैककैप्स की तरफ से सबसे अधिक टेस्ट रन और सबसे ज्यादा टेस्ट शतक भी ठोके हैं.
न्यूजीलैंड क्रिकेट की ओर से जारी एक बयान में विलियमसन ने कहा, "मैंने इस बारे में काफी समय से सोचा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में यह साफ हो गया है कि अब सही समय आ गया है. मुझे हमेशा से इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए जबरदस्त जुनून और चाहत महसूस हुई है और मुझे इस बात पर गर्व है कि न्यूजीलैंड के लिए खेले गए हर मैच में मैंने अपना सब कुछ दिया है. इससे कम पर काम जारी रखना सही नहीं होगा और मैं खुद अपनी शर्तों पर इससे अलग होने को लेकर खुशकिस्मत महसूस करता हूं. मैं यह सोचकर सकारात्मक महसूस कर रहा हूं कि यह टीम किस दिशा में आगे बढ़ रही है. इसमें बहुत टैलेंट है और इस न्यूज़ीलैंड टीम के साथ कुछ खास करने की सच्ची इच्छा भी है.
केन विलियमसन ने नवंबर 2010 में अहमदाबाद में भारत के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू में शतक लगाकर इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई. इससे तीन महीने पहले उन्होंने इसी टीम के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था. उन्होंने 19,346 रन और 48 शतकों के साथ सभी फ़ॉर्मेट में न्यूज़ीलैंड के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के तौर पर अपना करियर खत्म किया.