Kane Williamson Retirement: न्यूजीलैंड के महान बल्लेबाज और पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने इंग्लैंड के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज के बीच क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ दिया है. विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया. इंग्लैंड के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में वो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके थे. दूसरे टेस्ट से पहले उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने का बड़ा फैसला किया. 35 साल के दिग्गज बल्लेबाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कई यादगार पल दिए, जिसे फैंस हमेशा अपने दिल में संजोग कर रखेंगे. केन विलियमसन न्यूजीलैंड के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक में गिने जाएंगे. उन्होंने न्यूजीलैंड की तरफ से टेस्ट में सबसे ज्यादा रन और सबसे अधिक शतक जड़े. उनकी कप्तानी में कीवी टीम ने भारत को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर भी कब्जा किया था.