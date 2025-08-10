'हम जीत गए...' केन विलियम्सन को 6 साल बाद भी कचोट रहा वर्ल्ड कप 2019 का दर्द, दिया चौंकाने वाला बयान
'हम जीत गए...' केन विलियम्सन को 6 साल बाद भी कचोट रहा वर्ल्ड कप 2019 का दर्द, दिया चौंकाने वाला बयान

Kane Williamson: सालों तक चर्चा में रहा वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल मुकाबला फिर हवा में उड़ चला है. न्यूजीलैंड के दिग्गज केन विलियम्सन ने उस मुकाबले को याद करते हुए चौंकाने वाला बयान दिया. उनके बयान से साफ है कि वह अपनी टीम को ही उस वर्ल्ड कप का विजेता मानते हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 10, 2025, 10:50 PM IST
Kane Williamson
Kane Williamson

Kane Williamson: सालों तक चर्चा में रहा वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल मुकाबला फिर हवा में उड़ चला है. न्यूजीलैंड के दिग्गज केन विलियम्सन ने उस मुकाबले को याद करते हुए चौंकाने वाला बयान दिया. उनके बयान से साफ है कि वह अपनी टीम को ही उस वर्ल्ड कप का विजेता मानते हैं. फाइनल मैच में कीवी टीम जीत की दहलीज पर खड़ी थी, लेकिन अंपायर का गलत फैसला और बाउंड्री काउंट के नियम के चलते कीवी टीम के लिए वनडे वर्ल्ड कप चैंपियन बनना आज भी सपना है. 

रोमांचक था मुकाबला

क्रिकेट जगत के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक वनडे वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल भी है. यह मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ था, जिसके बाद सुपर ओवर हुआ और वहां भी दोनों टीमें बराबरी पर थीं. जिसके बाद बाउंड्री काउंट नियम के चलते इंग्लैंड को जीत सौंपी गई. लेकिन न्यूजीलैंड की हार की इनसाइड स्टोरी कुछ और ही थी. मैच में, अंपायर कुमार धर्मसेना और मराइस इरास्मस ने ओवरथ्रो के चार रन के बाद अंतिम ओवर में इंग्लैंड को छह रन दिए थे जबकि उन्होंने बाद में स्वीकार किया कि पांच रन दिए जाने चाहिए थे. इंग्लैंड की टीम 242 रनों का पीछा कर रही थी. आखिरी ओवर में आखिरी 3 गेंद पर इंग्लिश टीम को 9 रन की दरकार थी.  इस बीच स्ट्राइक पर मौजूद बेन स्टोक्स ने गेंद को मिड-विकेट की ओर उछाला और दो रन लेने की कोशिश की. दूसरे रन के लिए उन्होंने डाइव लगाई और बल्ले से लगकर बाउंड्री की ओर चली गई. अंपायर्स ने इंग्लैंड को 6 रन दे दिए थे, जिसके बाद अगली 2 गेंद में जीत के लिए तीन रन चाहिए थे.

क्या बोले विलियम्सन?

विलियमसन ने स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए कहा, 'हां, हमने जीत हासिल की और यह एक अच्छा एहसास है. बाद में यह सुनना और अंपायरों का गलत फैसला लेना काफी चौंकाने वाला था. लेकिन, उस समय, आप बस वही नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे जो आप नियंत्रित कर सकते थे. यह दुर्भाग्यपूर्ण चीजों में से एक थी. जब आप इसे देखते हैं तो यह उल्लेखनीय लगता है.'

ये भी पढे़ं.. 'घुटने में जो दर्द है..' IPL 2026 से पहले धोनी ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें, बिन खेले ही हो जाएगी विदाई?

नियम तो नियम है- विलियम्सन

विलियमसन ने आगे कहा, 'मेरा मतलब है, गेंद बाउंड्री तक गई और फिर नियम तो नियम है. तो, आप इसे स्वीकार करते हैं. स्टोक्स ने अपने हाथ ऊपर कर लिए थे और जाहिर तौर पर दौड़ने वाले नहीं थे. लेकिन गलती से गेंद डिफ्लेक्ट हो गई और गेंद दूर चली गई.'

