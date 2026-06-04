ENG vs NZ Test: मैदान पर बाज बन गए केन विलियमसन, एक हाथ से पकड़ा अद्भुत कैच, स्टोक्स की आंखें खुली ही रह गई

England vs New Zealand Test: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज हो चुका है. 'क्रिकेट के मक्का' लॉर्ड्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. कीवी गेंदबाजों के सामने इंग्लिश बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए. महज 55 रनों पर इंग्लैंड की आधी टीम पवेलियन लौट गई. न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और स्टार खिलाड़ी केन विलियमसन ने स्लिप की दिशा में शानदार कैच पकड़कर सनसनी मचा दी. उन्होंने एक हाथ ये कैच लपका और इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स को पवेलियन की राह दिखा दी. स्टोक्स सिर्फ 12 रन बनाकर कीवी पेसर काइल जैमीसन के शिकार बने. ऑफ स्टंप पर डाली हुई गेंद को छेड़खानी करने के चक्कर में स्टोक्स फंस गए. गेंद ने बैट का बाहरी किनारा लिया. ऐसा लगा कि बॉल पहले और दूसरे स्लिप के बीच में गिर जाएगी, लेकिन विलियमसन ने चीते की तरह फुर्ती दिखाई और बाज की तरह गेंद पर लपके.

ENG vs NZ: केन विलियमसन ने पकड़ा अद्भुत कैच

इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले जा रहे टेस्ट की पहली पारी में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन ने शानदार गेंदबाजी की. उन्होंने इंग्लिश बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़ दी. 27वें ओवर में जैमीसन ने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को भी पवेलियन की राह दिखा दी. हालांकि, इस विकेट में केन विलियमसन का अहम योगदान रहा. दूसरे स्लिप में खड़े विलियमसन ने अपनी दाहिने तरफ डाइव लगाकर जमीन से ठीक ऊपर एक हाथ से शानदार कैच पकड़ा. उनके इस प्रयास को देखकर आउट होने वाले बल्लेबाज बेन स्टोक्स की आंखें भी खुली की खुली रह गई.

(@GaneshVerse) June 4, 2026 Add Zee News as a Preferred Source

ENG vs NZ: काइल जैमीसन ने खोला पंजा

आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलने वाले स्टार तेज गेंदबाज काइल जैमीसन ने टेस्ट क्रिकेट में उतरते ही धमाका कर दिया. 2 साल के बाद अपना पहला टेस्ट खेल रहे दाएं हाथ के लंबे गेंदबाज ने इंग्लैंड की आधी टीम को पवेलियन की राह दिखा दी. इंग्लैंड की तरफ से हैरी ब्रूक ने सबसे अधिक 56 रन बनाए. इंग्लैंड की टीम 140 रनों पर ढेर हो गई.

यह भी पढ़ें: 11 में से 10 खिलाड़ी बाहर... गिल ने तो डेब्यू भी नहीं किया था, भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी टेस्ट कब खेला?