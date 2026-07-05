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विराट कोहली ने गुस्से में किया खुद का नुकसान? ले लिया रिटायरमेंट, दिग्गज कप्तान का विस्फोटक बयान

Kapil Dev On Virat Kohli Test Retirement: कपिल देव ने विराट कोहली के टेस्ट रिटायरमेंट पर विस्फोटक बयान दिया है. पूर्व महान ऑलराउंडर ने साफ-साफ कह दिया कि कोहली ने ये फैसला गुस्से में लिया था, जो उन्हें नहीं लेना चाहिए था.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 05, 2026, 10:12 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 10:12 PM IST
विराट कोहली ने गुस्से में किया खुद का नुकसान? ले लिया रिटायरमेंट, दिग्गज कप्तान का विस्फोटक बयान
Image Credit: विराट कोहली के टेस्ट रिटायरमेंट पर कपिल देव का बड़ा बयान Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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