विराट कोहली ने गुस्से में किया खुद का नुकसान? ले लिया रिटायरमेंट, दिग्गज कप्तान का विस्फोटक बयान

स्पोर्ट्स तक के पॉडकास्ट में बात करते हुए कपिल देव ने कहा,''यह 10,000 रनों की बात नहीं है. मुझे लगता है कि उन्हें खुद को छह महीने का समय देना चाहिए था और गुस्से में आकर संन्यास नहीं लेना चाहिए था. आपको दोबारा खेलने का मौका नहीं मिलेगा और तब आप सिर्फ बातें ही कर सकते हैं. खेलते समय गुस्से में फैसले न लें. हो सकता है उनकी अपनी सोच रही हो, लेकिन अगर हम बाहर बैठे हैं, तो ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ और साल थे. अगर चयनकर्ताओं ने उन्हें नहीं चुना, तो कोई बात नहीं. खुद को समय दें, मेहनत करें और रन बनाएं. उनमें अभी भी टेस्ट क्रिकेट खेलने की क्षमता है. वह अभी भी खेल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह समय से पहले संन्यास था.''