विराट कोहली ने गुस्से में किया खुद का नुकसान? ले लिया रिटायरमेंट, दिग्गज कप्तान का विस्फोटक बयान

Kapil Dev On Virat Kohli Test Retirement: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिए एक साल से ज्यादा समय हो चुके हैं, लेकिन उनके तमाम फैंस अभी भी चाहते हैं कि किंग कोहली इस फॉर्मेट में वापस लौट आए. भारत को पहली बार वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान कपिल देव ने कोहली के टेस्ट रिटायरमेंट पर विस्फोटक बयान दिया है. पूर्व महान ऑलराउंडर ने साफ-साफ कह दिया कि विराट कोहली ने ये फैसला गुस्से में लिया था, जो उन्हें नहीं लेना चाहिए था.
विराट कोहली ने पिछले साल 12 मई को एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर अपने करोड़ों फैंस का दिल चकनाचूर कर दिया था. रिटायरमेंट से पहले वो डोमेस्टिक क्रिकेट में रणजी मैच भी खेले थे, लेकिन इसके बाद अचानक उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया. सोशल मीडिया पर ये चर्चा चली कि उनके इस फैसले के पीछे मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर का हाथ हैं.
भारत के पूर्व महान कप्तान कपिल देव ने स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने पर अपनी बेबाक राय रखी है. पिछले साल मई में कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करके क्रिकेट की दुनिया को चौंका दिया था. यह फैसला तब लिया गया जब पूर्व कप्तान इस फॉर्मेट में 10,000 रन के अहम पड़ाव तक पहुंचने से बस 770 रन दूर थे.
स्पोर्ट्स तक के पॉडकास्ट में बात करते हुए कपिल देव ने कहा,''यह 10,000 रनों की बात नहीं है. मुझे लगता है कि उन्हें खुद को छह महीने का समय देना चाहिए था और गुस्से में आकर संन्यास नहीं लेना चाहिए था. आपको दोबारा खेलने का मौका नहीं मिलेगा और तब आप सिर्फ बातें ही कर सकते हैं. खेलते समय गुस्से में फैसले न लें. हो सकता है उनकी अपनी सोच रही हो, लेकिन अगर हम बाहर बैठे हैं, तो ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ और साल थे. अगर चयनकर्ताओं ने उन्हें नहीं चुना, तो कोई बात नहीं. खुद को समय दें, मेहनत करें और रन बनाएं. उनमें अभी भी टेस्ट क्रिकेट खेलने की क्षमता है. वह अभी भी खेल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह समय से पहले संन्यास था.''
कपिल देव ने विराट कोहली के खास आक्रामक अंदाज पर भी बात की. उन्होंने कहा कि यह उन्हें अक्सर टेनिस के पूर्व सुपरस्टार जॉन मैकेनरो की याद दिलाता है, जिनका आक्रामक स्वभाव उनकी सफलता का एक अहम हिस्सा बन गया था.
कपिल ने कहा, "बस एक ही बात थोड़ी अजीब लगती है कि वह बहुत ज्यादा जोश में आ जाते हैं. लेकिन जब मैं विराट को देखता हूं तो मुझे जॉन मैकेनरो की याद आती है, क्योंकि जब तक वह लड़ते नहीं थे, तब तक अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते थे. मैं ऐसा नहीं था.
महान कपिल देव ने विराट कोहली के आक्रामक अंदाज की तुलना राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर जैसे महान बल्लेबाजों के शांत स्वभाव से की, जो अपने खेल के जरिए ही अपनी बात कहना पसंद करते थे. 1983 वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान ने कहा कि खेल की दुनिया में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो चुनौतियों का सामना करने में ही आगे बढ़ते हैं. इसीलिए मैंने मैकएनरो का नाम लिया. वे हमेशा लड़ते-झगड़ते रहते थे, चाहे रेफरी के साथ ही क्यों न हो. मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता था. मुझमें कभी ऐसी काबिलियत नहीं थी. लेकिन उन्हें ऐसा करते देखना अच्छा लगता था. आप सोचते होंगे, 'देखिए उनमें कितना जोश है.''