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'मैं किसी को थप्पड़ मारूं या गाली दूं...' कपिल देव ने योगराज का दिया जवाब, 'गोली कांड' पर क्या बोले?

भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह अक्सर अपने अटपटे बयानों के चलते चर्चा में रहते हैं. उनमें से एक 'गोली कांड' वाला बयान सबसे ज्यादा चर्चित रहा, जिसमें उन्होंने खुलासा किया था कि वह पिस्तौल लेकर कपिल देव के घर पहुंचे थे. अब कपिल देव ने उसका जवाब दे दिया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 09, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 07:41 AM IST
'मैं किसी को थप्पड़ मारूं या गाली दूं...' कपिल देव ने योगराज का दिया जवाब, 'गोली कांड' पर क्या बोले?
Image Credit: Kapil DevSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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