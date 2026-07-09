'मैं किसी को थप्पड़ मारूं या गाली दूं...' कपिल देव ने योगराज का दिया जवाब, 'गोली कांड' पर क्या बोले?

उन्होंने शांति वाला बयान देते हुए कहा, "इस दुनिया में कड़वाहट रखने वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं है. चीजों पर आपकी प्रतिक्रिया ही तय करती है कि आप कैसे इंसान हैं. अगर मैं किसी को थप्पड़ मारूं या गाली दूं, तो उससे क्या फायदा होगा? आपको आगे बढ़ना होता है. जिसने दुनिया में इतना कुछ देखा हो, इतने उतार-चढ़ाव देखे हों. कितने लोगों को भारत के लिए खेलने और फ़िल्मों में एक्टिंग करने का मौका मिला है? आपको तो बहुत से लोगों से कहीं ज्यादा मिला है. अगर आप नाखुश हैं, तो आप नाखुश ही रहेंगे. हम बचपन के दोस्त हैं. हम अपने-अपने रास्ते चले गए. लेकिन हमने साथ में बहुत अच्छा समय बिताया. हम साथ बड़े हुए. शादी होती है और फिर अगर तलाक हो जाए, तो अच्छे पलों को नहीं भूलना चाहिए. कभी-कभी इंसान इतना कड़वा हो जाता है कि अच्छे पल भूल जाता है. मुझे अच्छे पल याद हैं."