'मैं किसी को थप्पड़ मारूं या गाली दूं...' कपिल देव ने योगराज का दिया जवाब, 'गोली कांड' पर क्या बोले?

भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह अक्सर अपने अटपटे बयानों के चलते चर्चा में रहते हैं. उनमें से एक 'गोली कांड' वाला बयान सबसे ज्यादा चर्चित रहा, जिसमें उन्होंने खुलासा किया था कि वह पिस्तौल लेकर कपिल देव के घर पहुंचे थे. अब कपिल देव ने उसका जवाब दे दिया है. उन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर बात की और सुलझा हुआ जवाब दिया. कपिल देव और योगराज सिंह, एक ही दौर के खिलाड़ी रहे हैं. दोनों ने एक ही कोच से ट्रेनिंग ली, लेकिन दोनों का करियर काफी अलग रहा.
योगराज सिंह ने एक पुराने इंटरव्यू में आरोप लगाया था कि कपिल देव ने उन्हें बिना वजह टीम से बाहर कर दिया था. उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा था, "मेरी पत्नी (युवी की मां) चाहती थीं कि मैं कपिल से सवाल पूछूं. मैंने उनसे कहा कि मैं इस आदमी को सबक सिखाऊंगा. मैंने अपनी पिस्तौल निकाली और सेक्टर 9 में कपिल के घर गया. वह अपनी मां के साथ बाहर आए. मैंने उन्हें कई बार गालियां दीं. मैंने उनसे कहा, 'तुम्हारी वजह से मैंने एक दोस्त खो दिया है, और तुमने जो किया है, उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी." इस बयान पर युवराज ने बाद में माफी भी मांगी थी.
जब कपिल देव से स्पोर्ट्स तक के पॉडकास्ट में युवराज सिंह की माफी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "उन्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी. कभी-कभी ऐसी बातें हो जाती हैं. वह एक महान क्रिकेटर हैं. वह कितने शानदार क्रिकेटर थे और उन्होंने देश के लिए कितना कुछ किया. मुझे लगता है कि उन्होंने खेल को और ज्यादा लोकप्रिय बनाया. लोग उनके खेलने के अंदाज की वजह से उन्हें पसंद करते हैं."
कपिल देव ने आगे कहा, "मुझे नहीं पता कि वह क्या कहना चाह रहे हैं. मैं अभी भी दोस्त हूं. मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन मुझे जिंदगी में कड़वाहट रखने वाले लोगों से मिलना पसंद नहीं है. मुझे खुशमिजाज लोगों से मिलना अच्छा लगता है. जिंदगी में बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ना होता है. अगर आप कड़वाहट पालकर रखेंगे, तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे. उनके बेटे ने बहुत अच्छा काम किया है; उन्हें खुश रहना चाहिए और खुशी-खुशी जीना चाहिए."
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उन्होंने शांति वाला बयान देते हुए कहा, "इस दुनिया में कड़वाहट रखने वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं है. चीजों पर आपकी प्रतिक्रिया ही तय करती है कि आप कैसे इंसान हैं. अगर मैं किसी को थप्पड़ मारूं या गाली दूं, तो उससे क्या फायदा होगा? आपको आगे बढ़ना होता है. जिसने दुनिया में इतना कुछ देखा हो, इतने उतार-चढ़ाव देखे हों. कितने लोगों को भारत के लिए खेलने और फ़िल्मों में एक्टिंग करने का मौका मिला है? आपको तो बहुत से लोगों से कहीं ज्यादा मिला है. अगर आप नाखुश हैं, तो आप नाखुश ही रहेंगे. हम बचपन के दोस्त हैं. हम अपने-अपने रास्ते चले गए. लेकिन हमने साथ में बहुत अच्छा समय बिताया. हम साथ बड़े हुए. शादी होती है और फिर अगर तलाक हो जाए, तो अच्छे पलों को नहीं भूलना चाहिए. कभी-कभी इंसान इतना कड़वा हो जाता है कि अच्छे पल भूल जाता है. मुझे अच्छे पल याद हैं."