Advertisement
trendingNow13022620
Hindi Newsक्रिकेट

टीम इंडिया पर आगबबूला हुए कपिल देव, क्रिकेटर्स पर साधा निशाना, टी20 और वनडे का नाम लेकर धुन डाला

भारत को हाल ही में अपने ही देश में खेलते हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है. टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया की इतनी बुरी हालत देखकर कपिल देव भी आग बबूला हो गए हैं. कपिल देव ने टीम इंडिया के क्रिकेटर्स को जमकर लताड़ लगाई है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 29, 2025, 12:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टीम इंडिया पर आगबबूला हुए कपिल देव, क्रिकेटर्स पर साधा निशाना, टी20 और वनडे का नाम लेकर धुन डाला

भारत को हाल ही में अपने ही देश में खेलते हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है. टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया की इतनी बुरी हालत देखकर कपिल देव भी आग बबूला हो गए हैं. कपिल देव ने टीम इंडिया के क्रिकेटर्स को जमकर लताड़ लगाई है. कपिल देव ने साथ ही वनडे और टी20 क्रिकेट का नाम लेकर भारतीय टीम के खिलाड़ियों को धुन डाला. भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले अगर कोई कहता कि टीम इंडिया अपनी ही धरती पर अफ्रीकी टीम के खिलाफ 2-0 से टेस्ट सीरीज हार जाएगी तो यह मजाक लगता, लेकिन अब इस नतीजे को हकीकत में बदलते देख सभी के होश उड़ गए हैं. भारत की टेस्ट टीम में कई युवा धुरंधर क्रिकेटर्स मौजूद थे, लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ने की बजाय साउथ अफ्रीकी टीम के सामने घुटने टेक दिए.

टीम इंडिया पर आगबबूला हुए कपिल देव

कपिल देव ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने घर में 0-2 से टेस्ट सीरीज हारने के बाद टीम इंडिया की कड़ी आलोचना की है. भारत को पिछले 12 महीनों में अपने घर में दूसरी टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है. पिछले साल न्यूजीलैंड ने भारत को 3-0 से हराया था. इस साल साउथ अफ्रीका के हाथों टीम इंडिया का उसी के घर में 0-2 से व्हाइटवॉश हुआ. 1984 के बाद यह पहली बार है, जब भारत ने लगातार दो सालों में घरेलू टेस्ट सीरीज हारी है, जिससे मौजूदा दौर उनके टेस्ट इतिहास के सबसे खराब दौर में से एक बन गया है. कपिल देव ने हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर मिली हार के बाद टीम इंडिया पर जमकर निशाना साधा है.

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय क्रिकेटर्स पर साधा निशाना

टीम इंडिया के युवा बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीका के अच्छे बॉलिंग अटैक के सामने घुटने टेक दिए और उनके पास ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर का कोई जवाब नहीं था. जब स्पिन के खिलाफ टीम इंडिया की मुश्किलें एक बार फिर सबके सामने आईं, तो कपिल देव ने मौजूदा प्लेयर्स पर सवाल उठाया कि वे अपनी टेक्निक सुधारने के लिए अलग-अलग पिचों पर डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं. कपिल देव ने स्पोर्टस्टार से कहा, 'मैं बस यह जानना चाहता हूं कि आज के कितने टॉप खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं. यह सबसे जरूरी बात है. अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते हैं और अच्छे बॉलर्स का सामना नहीं करते हैं, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा.'

कपिल देव ने टी20 और वनडे का नाम लेकर धुन डाला

कपिल देव ने कोलकाता में पहले टेस्ट के लिए तैयार पिच की भी बुराई की, जहां मैच तीन दिन के अंदर खत्म हो गया था. उन्होंने कहा कि आज के जमाने में ज्यादातर क्रिकेटर्स का ध्यान व्हाइट-बॉल क्रिकेट पर है, इसलिए उन्हें टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग फ्रेंडली पिचों पर मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है. कपिल देव ने कहा, 'पिच बहुत-बहुत जरूरी हैं. ऐसी नहीं जहां खेल ढाई दिन में खत्म हो जाए. आप टॉस हारते हैं और मैच हार जाते हैं. ऐसी पिच का क्या मतलब है, जहां कोई भी टीम 200 रन पार न करे? यह पांच दिन के खेल के लिए अच्छा नहीं है. हम T20 और ODI में ज्यादा बिजी रहते हैं, जिसका मतलब है कि बल्लेबाजों को बॉलर-फ्रेंडली पिचों पर टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका बहुत कम मिलता है. बल्लेबाजों को बॉलर-फ्रेंडली पिचों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. स्पिन और सीम को बहुत मदद देने वाली पिच पर, आपको रन बनाने के लिए सब्र और अलग तरह के स्किल्स की जरूरत होती है.'

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

kapil dev

Trending news

शिवसेना का बड़ा आरोप... महाराष्ट्र में हो रहा है 'विकास' का ढोंग! आदिवासी हैं परेशा
Mahayuti Government
शिवसेना का बड़ा आरोप... महाराष्ट्र में हो रहा है 'विकास' का ढोंग! आदिवासी हैं परेशा
उपमा-इडली पर तय हुआ कर्नाटक का भविष्य! शिवकुमार-सिद्धारमैया के ब्रेकफास्ट की कहानी
Karnataka Congress
उपमा-इडली पर तय हुआ कर्नाटक का भविष्य! शिवकुमार-सिद्धारमैया के ब्रेकफास्ट की कहानी
समंदर में सुपरपावर बनने की रेस में भारत की लंबी छलांग; 10 देशों में लहराया परचम
India Maritime Power
समंदर में सुपरपावर बनने की रेस में भारत की लंबी छलांग; 10 देशों में लहराया परचम
नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई फिर टली, सोनिया-राहुल पर लगे हैं गंभीर आरोप
Rahul Gandhi
नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई फिर टली, सोनिया-राहुल पर लगे हैं गंभीर आरोप
CM पद की रेस में कूदे कर्नाटक के गृह मंत्री, बोले- कुछ लोग मुझे देखना चाहते हैं सीएम
karnataka
CM पद की रेस में कूदे कर्नाटक के गृह मंत्री, बोले- कुछ लोग मुझे देखना चाहते हैं सीएम
'बस ‘कमर्शियल लेन-देन’ बनकर रह गया है विवाह...', दहेज प्रथा पर सख्त सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
'बस ‘कमर्शियल लेन-देन’ बनकर रह गया है विवाह...', दहेज प्रथा पर सख्त सुप्रीम कोर्ट
A320 पर चीन की छाया? IndiGo-Air India को लेकर फैली अफवाह की असली सच्चाई सामने आई
Airbus A320 Technical Issue
A320 पर चीन की छाया? IndiGo-Air India को लेकर फैली अफवाह की असली सच्चाई सामने आई
सूरज ने ऐसा क्या कर दिया कि उड़ान नहीं भर पा रहीं 6000 फ्लाइट्स, जानिए क्या है CME?
Indigo Flight Cancel
सूरज ने ऐसा क्या कर दिया कि उड़ान नहीं भर पा रहीं 6000 फ्लाइट्स, जानिए क्या है CME?
महिलाओं की खतना पर पाबंदी: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्यों भेजा नोटिस
Supreme Court
महिलाओं की खतना पर पाबंदी: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्यों भेजा नोटिस
हेलीकॉप्टर सस्ते, सेवा महंगी! 13500 करोड़ में खरीद के बाद अब 8 हजार करोड़ देखभाल पर
mh-60r seahawk
हेलीकॉप्टर सस्ते, सेवा महंगी! 13500 करोड़ में खरीद के बाद अब 8 हजार करोड़ देखभाल पर