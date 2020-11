कपिल देव ने निधन की अफवाहों को किया खारिज, जारी किया वीडियो

नई दिल्ली: भारत के दिग्गज और पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव (Kapil Dev) की हाल ही में एंजियोप्लास्टी (Angioplasty ) हुई थी. कपिल जल्द ही स्वस्थ हो गए थे और 25 अक्टूबर को फोर्टिस-एस्कोटर्स हर्ट इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से डिस्चार्ज भी हो गए थे. हालांकि अब ऐसी अफवाहें फैल रही है कि उनका निधन हो गया है.

कपिल देव ने एक वीडियो जारी कर अपने निधन की अफवाहों को खारिज कर दिया है. कपिल ने 21 सेकेंड का एक वीडियो जारी किया जिसमें वे स्वस्थ लग रहे हैं. उन्होंने इस वीडियो में एक प्राइवेट बैंक से बात करने के बारे में बताया है.

इसके बाद कपिल ने एक वीडियो जारी किया और बताया, "हाय, मैं कपिल देव बोल रहा हूं और मैं 11 नवंबर को बार्कले परिवार के साथ अपनी कहानी साझा करूंगा, कुछ क्रिकेट संबंधी कहानी, कुछ यादें. त्योहार का सीजन चालू है इसलिए तैयार हो जाइए सवाल-जवाब के साथ।"

कपिल (Kapil Dev) से जुड़े सूत्र इस बात से गुस्सा और हैरान थे कि लोगों ने उनकी मौत की खबर फैला दी. एक सूत्र ने कहा, ‘हर जगह नकारात्मक लोग होते हैं. गलत खबरों को दबाओ. वीडियो सोमवार को बनाया गया है, अफवाहों के आने के बाद. बैंक के साथ बातचीत ऑनलाइन होगी’.

Speculation on a colleagues health and well being is insensitive and irresponsible. Our friend, Kapil Dev is on the path to recovery and getting better each day. At a time where the family has been through stress owing to his hospitalization, please let us be sensitive.

