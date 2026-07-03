'उम्र नहीं, काबिलियत देखिए'...कपिल देव ने वैभव को बताया सचिन-कोहली जैसा...डेब्यू पर दिया ये बड़ा बयान

kapil dev on vaibhav suryavanshi: भारतीय क्रिकेट टीम इस समय इंग्लैंड के दौरे पर है, जहां शनिवार को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर पांच मैचों की सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला खेला जाना है. इस मैच से पहले 15 साल के युवा बल्लेबाजी सनसनी वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में शामिल करने की मांग तेज है. आईपीएल 2026 में धमाकेदार बैटिंग के दम पर ऑरेंज कैप जीतने के बाद भारतीय टीम में जगह बनाने वाले वैभव को अभी भी अपने इंटरनेशनल डेब्यू का इंतजार है. वैभव को अब भारत के महान कप्तान कपिल देव का साथ मिला है.
1983 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान कपिल देव ने 'स्पोर्ट्स तक' से बातचीत में वैभव सूर्यवंशी की तुलना भारत के दो महानतम बल्लेबाजों, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली से की. कपिल देव ने कहा,
'अगर आप सिर्फ टैलेंट की बात करें, तो हां, वैभव उतने ही अच्छे हैं जितने सचिन और विराट कोहली थे. उनमें इतनी प्रतिभा साफ नजर आती है, लेकिन फिलहाल यह सिर्फ टी20 क्रिकेट में दिखी है, बाकी के फॉर्मेट्स में उन्हें अभी खुद को साबित करना होगा.'
वैभव के डेब्यू की वकालत करते हुए कपिल देव ने सचिन तेंदुलकर के शुरुआती दिनों का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा, 'टी20 फॉर्मेट में वह लाजवाब हैं. इतनी कम उम्र में खेल पर ऐसा प्रभाव छोड़ने वाले खिलाड़ी आपको एक फीसदी भी नहीं मिलेंगे. जब सचिन ने बहुत कम उम्र में डेब्यू किया था, तब भी हमारे मन में यह बात थी कि कहीं यह बहुत जल्दी तो नहीं है, लेकिन इतिहास देखें तो कई बार देर होने का डर ज्यादा होता है. अगर टीम मैनेजमेंट को लगता है कि वह तैयार हैं, तो उनकी उम्र मत गिनिए, उनकी काबिलियत देखिए.'
तारीफों के साथ-साथ पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर ने फैंस और जानकारों को एक जरूरी सलाह भी दी. कपिल देव ने आगाह करते हुए कहा, 'वह एक अद्भुत प्रतिभा हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हम उनके बारे में बहुत जल्दी और बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं. इस समय उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए, उन्हें बहुत ज्यादा हाइप मत कीजिए. वह अभी बहुत छोटे हैं और उनके पास हर चीज को पूरी तरह समझने की उम्र नहीं है.'
वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में समाप्त हुए आईपीएल सीजन में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए 237.30 के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए थे और टीम को अकेले दम पर प्लेऑफ में पहुंचाया था. इसी प्रदर्शन के दम पर उन्हें आयरलैंड, इंग्लैंड दौरे और एशियन गेम्स के लिए भारतीय टी20 स्क्वॉड में चुना गया.
आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में भारतीय टॉप ऑर्डर बुरी तरह फ्लॉप रहा और टीम 2-0 से सीरीज हार गई. वैभव दोनों मैचों में बेंच पर रहे. अब इंग्लैंड के खिलाफ वैभव को खिलाने की मांग और तेज हो गई है. चेस्टर-ले-स्ट्रीट में खेला गया पहला टी20 मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था, जहां वैभव बेंच पर ही रहे थे. अब शनिवार को होने वाले दूसरे टी20 मैच में सभी की नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि क्या टीम इंडिया इस युवा सितारे को मैदान पर उतारती है या नहीं.