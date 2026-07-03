Add Zee Business As A Preferred Source
App

'उम्र नहीं, काबिलियत देखिए'...कपिल देव ने वैभव को बताया सचिन-कोहली जैसा...डेब्यू पर दिया ये बड़ा बयान

kapil dev on vaibhav suryavanshi: भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज चल रही है, जिसका दूसरा मुकाबला 4 जुलाई शाम 7 बजे से होना है. इस मुकाबले में सभी को वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू का इंतजार है. मैच से पहले भारतीय क्रिकेट के दिग्गज कपिल देव ने वैभव को लेकर बड़ा बयान दिया है.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 03, 2026, 09:41 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 09:43 PM IST
'उम्र नहीं, काबिलियत देखिए'...कपिल देव ने वैभव को बताया सचिन-कोहली जैसा...डेब्यू पर दिया ये बड़ा बयान
Image Credit: kapil dev on vaibhav suryavanshiSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
स्कूल लाइब्रेरी में अलगाववादियों का महिमामंडन? किताब पर जम्मू में विवाद
Jammu-kashmir34 min ago
2
FIFA World Cup 202641 min ago
3
UP Crime news49 min ago
4
Punjab news59 min ago
5
forex reserve1 hr ago