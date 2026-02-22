कपिल देव की डिमांड, जय शाह ने मानी बात, यूं बदल गई हजारों क्रिकेटरों की जिंदगी

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटकपिल देव की डिमांड, जय शाह ने मानी बात, यूं बदल गई हजारों क्रिकेटरों की जिंदगी

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के प्रेसिडेंट जय शाह ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान गोल्फ लीग '72 द लीग' ट्रॉफी का उदघाटन किया. इसके साथ ही उन्होंने हमारे देश में क्रिकेट को अलावा अन्य स्पोर्ट्स पर भी जोर देने की बात कही. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 22, 2026, 11:04 PM IST
Image credit-PGTI
Image credit-PGTI

जय शाह और भारत के विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव ने दिल्ली में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान नई गोल्फ लीग ‘72 द लीग’ की ट्रॉफी से पर्दा उठाया. समारोह में खेल जगत की कई जानी-मानी हस्तियां मौजूद रहीं.इस मौके पर जय शाह ने कपिल देव के साथ अपनी पुरानी बातचीत को याद किया. उन्होंने बताया कि एक बार कपिल पाजी ने उनसे रणजी खिलाड़ियों की सैलरी दोगुनी करने की बात कही थी. शाह ने कहा कि उन्होंने उस समय वेतन बढ़ाने का वादा किया था और बाद में इसे दोगुना नहीं बल्कि दस गुना तक बढ़ा दिया. उन्होंने यह भी कहा कि अब एक रणजी खिलाड़ी सालाना 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक कमा सकता है.

गोल्फ को बढ़ावा
इसके साथ ही गोल्फ को लेकर शाह ने भरोसा जताया कि इस खेल का भविष्य काफी उज्ज्वल है. उनका मानना है कि अच्छे क्रिकेटर अक्सर अच्छे गोल्फर भी बनते हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें क्रिकेट की मार्केटिंग की अच्छी समझ है और वे कपिल देव की हर संभव मदद के लिए तैयार हैं, चाहे मामला आईसीसी का हो या बीसीसीआई का. ऐसे में गोल्फ पर भी जोर देने की कोशिश रहेगी.

अन्य खेलों में भी अहम भूमिका
कपिल देव ने कार्यक्रम के दौरान जय शाह की सराहना करते हुए कहा कि हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए. उनके मुताबिक जय शाह ने सिर्फ भारतीय क्रिकेट को ही आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि दूसरे खेलों के विकास में भी अहम भूमिका निभाई है.कपिल देव ने आगे कहा कि मीडिया का फोकस ज्यादातर क्रिकेट पर रहता है.

युवाओं के लिए प्रेरणा
आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह का मानना है कि अन्य खेलों को भी उतना ही महत्व मिलना चाहिए. उन्होंने उम्मीद जताई कि जय शाह आने वाले समय में क्रिकेट के साथ-साथ गोल्फ और बाकी खेलों को भी आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे.अगर आईसीसी व बीसीसीआई ऐसा करती है तो ये भारतीय स्पोर्ट्स के लिए एक बहुत बड़ी पहल होगी और इससे देश के युवाओं को अलग प्रेरणा मिलेगी.

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें:

kapil devjay shah

