इधर KKR vs LSG मैच में डूबे रहे फैंस... उधर अब्दुल समद ने PAK में मचाई तबाही, बाबर को पूरा नहीं करने दिया शतक

PSL 2026 Peshawar Zalmi vs Karachi Kings: क्रिकेट जगत में गुरुवार (9 अप्रैल) को दो रोमांचक टी20 मैच खेले गए. एक तरफ भारत में आईपीएल 2026 के मुकाबले में लखनऊ सुपर जाएंट्स ने कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ आखिरी गेंद पर जीत हासिल की. दूसरी ओर, पाकिस्तान में कराची किंग्स को पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के इतिहास की सबसे करारी हार का सामना करना पड़ा. इस मैच में कुसल मेंडिस ने शतक मारा तो बाबर आजम ऐसा करने से चूक गए. अब्दुल समद ने तूफानी पारी खेलकर माहौल बना दिया.

पीएसएल पेशावर जाल्मी ने कुसल मेंडिस के शानदार शतक और बाबर आजम के अर्धशतक की मदद से कराची को 159 रनों के विशाल अंतर से हरा दिया. पेशावर जाल्मी इस सीजन में अब तक अजेय रही है और हैदराबाद किंग्समेन के खिलाफ रोमांचक जीत के बाद आत्मविश्वास से भरी थी, वहीं कराची किंग्स एक हफ्ते के ब्रेक के बाद मैदान पर संघर्ष करती दिखी.

मेंडिस ने 52 गेंदों पर ठोके 109 रन

कराची किंग्स के कप्तान डेविड वॉर्नर पिच का मिजाज भांपने में नाकाम रहे और उन्होंने इसे 'पांचवें दिन' की सतह करार दिया. टीम की खराब फील्डिंग ने उनकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया. कुसल मेंडिस को जीवनदान मिला और सामान्य कट्स भी आसानी से बाउंड्री के पार जाते रहे. पेशावर जाल्मी ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया. कुसल मेंडिस ने मात्र 52 गेंदों में 109 रन बनाकर जाल्मी के लिए सबसे तेज शतक जड़ा.

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बाबर-कुसल की रिकॉर्ड साझेदारी

कुसल ने बाबर आजम (51 गेंदों पर नाबाद 87 रन) के साथ दूसरे विकेट के लिए 191 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की. यह PSL इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी है. इसके बाद अब्दुल समद के 12 गेंदों में 40 रनों के कैमियो ने जाल्मी को उनके अब तक के सबसे बड़े स्कोर 246/3 तक पहुंचाया. जवाब में कराची किंग्स की टीम केवल 87 रन पर सिमट गई. कप्तान डेविड वॉर्नर खाता भी नहीं खोल पाए.

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बाबर और कुसल की बल्लेबाजी में क्या था खास?

पहली पारी पारंपरिक क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी दावत से कम नहीं थी. तकनीक के धनी बाबर और मेंडिस ने मैदान के हर कोने में बेहतरीन कट्स, ड्राइव्स और स्वीप्स लगाए. मोहम्मद हारिस के दूसरी ही गेंद पर आउट होने के बावजूद इन दोनों दिग्गजों ने दबाव महसूस नहीं होने दिया. पावरप्ले के बाद जाल्मी का स्कोर 66/1 था और दोनों ने किंग्स के गेंदबाजों की जमकर खबर ली.

बाबर आजम ने कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा?

पारी के दौरान मेंडिस ने 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जबकि बाबर ने 32 गेंदों में यह मील का पत्थर छुआ.इसी पारी में बाबर आजम टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने यह कारनामा महज 338 पारियों में कर दिखाया, जो दिग्गज वेस्टइंडीज के क्रिस गेल से पांच पारी कम है.

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क्या अब्दुल समद ने बाबर का शतक रोका?

पेशावर जाल्मी के युवा बल्लेबाज अब्दुल समद ने आखिरी ओवरों में आकर बल्ले से तबाही मचाई. उन्होंने केवल 12 गेंदों पर 4 छक्के और 3 चौके जड़कर नाबाद 40 रन ठोके. हालांकि, दूसरे छोर पर 87 रनों पर खेल रहे बाबर आजम के पास आखिरी ओवर में अपना शतक पूरा करने का मौका था, लेकिन समद ने ओवर की 5 गेंदें खुद खेलीं और 19 रन बटोरे, जिससे बाबर को स्ट्राइक नहीं मिल सकी और वह शतक से चूक गए.