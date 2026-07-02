अब T20I में छक्कों के किंग नहीं रहे Rohit Sharma, 2 साल पहले डेब्यू करने वाले बल्लेबाज ने रचा इतिहास

Karanbir Singh breaks Rohit Sharma record: रोहित शर्मा अब टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में छक्कों के बेताज बादशाह नहीं रहे. उनसे नंबर 1 की गद्दी छिन गई है. उनके साम्राज्य को ढहाने वाले बल्लेबाज का नाम करणबीर सिंह है, जो ऑस्ट्रिया के लिए खेलते हैं. 30 साल के इस बल्लेबाज के पास जबरदस्त पावर-हिटिंग है, जिसके दम पर उसने सिर्फ 60 मैच खेलकर रोहित शर्मा का सबसे बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त कर डाला.
भारतीय फैंस के लिए यह खबर चौंकाने वाली हो सकती है, क्योंकि करणबीर सिंह एक अनजान बल्लेबाज हैं, जिनका नाम ज्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन उनके कारनामे ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है. गौर करने वाली बात ये है कि करणबीर ने उसी 2024 में टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया, जब रोहित ने टी20 विश्व कप जिताकर इस फॉर्मेट को अलविदा कहा था.
ऑस्ट्रिया के विस्फोटक बल्लेबाज करणबीर सिंह (Karanbir Singh) ने हंगरी के खिलाफ खेले गए हालिया टी20 मुकाबले में 12 छक्के लगाकर रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा. उन्होंने महज 57 गेंदों का सामना करते हुए 164 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें 18 चौके और 12 गगनचुंबी छक्के शामिल थे. इसी के साथ उनके नाम अब टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के हो गए हैं. करणबीर की इस 164 रनों की कप्तानी पारी की बदौलत ऑस्ट्रिया ने हंगरी को 157 रनों के विशाल अंतर से शिकस्त दी.
टी20 विश्व कप 2024 का खिताब जीतने के बाद अंतरराष्ट्रीय टी20 से संन्यास लेने वाले रोहित शर्मा ने अपने करियर में 159 मैचों की 151 पारियों में 205 छक्के लगाए थे, जबकि करणबीर सिंह ने सिर्फ 60 मैचों की 59 पारियों में ही 207 छक्के ठोककर रोहित को पीछे छोड़ दिया है. कमाल की बात यह है कि करणबीर ने रोहित से आधी से भी कम पारियों में इस जादुई आंकड़े को पार कर लिया.
करणबीर सिंह ने 25 मई 2024 को बेल्जियम के खिलाफ अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था. महज दो साल के भीतर उन्होंने इस फॉर्मेट में अपनी धाक जमा ली है. उनके आंकड़े किसी भी मुख्यधारा के बल्लेबाज को हैरान करने के लिए काफी हैं. वह 60 मैच खेलकर 48.71 की औसत और 175.41 के स्ट्राइक रेट से 2533 रन बना चुके हैं, जिसमें 20 अर्धशतक और 4 शतक शामिल हैं.
207 सिक्स - करणबीर सिंह (59 पारियां)
205 सिक्स - रोहित शर्मा (151 पारियां)
196 सिक्स - मुहम्मद वसीम (99 पारियां)
179 सिक्स - सूर्यकुमार यादव (107 पारियां)
175 सिक्स - जोस बटलर (143 पारियां)
173 सिक्स - मार्टिन गुप्टिल (118 पारियां)
166 सिक्स - बाबर हयात (108 पारियां)
157 सिक्स - सैयद अजीज (119 पारियां)
156 सिक्स - रोवमैन पॉवेल (106 पारियां)
150 सिक्स - ग्लेन मैक्सवेल (118 पारियां)