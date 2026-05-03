गेंदबाजों पर मिसाइल की तरह बरसा, T20I में बल्लेबाज ने बनाया 1488 रन का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड, उड़ाए 122 छक्के और 127 चौके

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा है, जिसे तोड़ना नामुमकिन के बराबर है. बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी शायद इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को कभी नहीं तोड़ पाएगा. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1488 रन बनाने का कमाल करना असंभव के बराबर है, लेकिन हकीकत में ऐसा हो चुका है. एक धाकड़ बल्लेबाज ने भयंकर तूफान मचाया और 1488 रन ठोक डाले. रनों की आग उगलने वाले इस बल्लेबाज ने 127 चौके और 122 छक्के भी उड़ाए. इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में सोचना भी मुश्किल है और ज्यादातर लोगों को ये बात मजाक भी लगे, लेकिन जो भी हुआ पूरी दुनिया उसकी गवाह है.

T20I में 1488 रन का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में एक बल्लेबाज ने किसी एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा 1488 रन ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला. इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना अब असंभव के बराबर ही लग रहा है. बता दें कि भारतीय मूल के ऑस्ट्रिया के विस्फोटक ओपनर करणबीर सिंह ही वह बल्लेबाज हैं, जिन्होंने ये कमाल किया है. करणबीर सिंह के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में किसी एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा 1488 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. यह पूरी दुनिया में किसी एक कैलेंडर ईयर में किसी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे ज्यादा व्यक्तिगत T20I रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड है.

इस बल्लेबाज ने रचा इतिहास

करणबीर सिंह ने साल 2025 में ऑस्ट्रिया के लिए खेलते हुए 32 T20I मैचों में 51.31 की औसत और 174.85 के स्ट्राइक रेट से 1488 रन बनाए हैं. करणबीर सिंह ने इस दौरान 2 शतक और 13 अर्धशतक ठोके हैं. करणबीर सिंह का हाईएस्ट स्कोर इस दौरान 115 रन रहा है. करणबीर सिंह ने साल 2025 में खेले गए अपने सभी 32 T20I मैचों में 127 चौके और 122 छक्के उड़ाए. करणबीर सिंह एक उपयोगी मीडियम पेस गेंदबाज भी हैं. करणबीर सिंह ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 2 मई 2026 को जर्मनी के खिलाफ खेला था.

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करणबीर सिंह के रिकॉर्ड्स

30 साल के करणबीर सिंह ने ऑस्ट्रिया के लिए 25 मई 2024 को बेल्जियम के खिलाफ T20I मैच के जरिए अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का आगाज किया था. करणबीर सिंह ने अभी तक ऑस्ट्रिया के लिए 47 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. करणबीर सिंह ने ऑस्ट्रिया के लिए 47 T20I मैचों में 51.72 की औसत और 172.41 के स्ट्राइक रेट से 2069 रन बनाए हैं. करणबीर सिंह ने इस दौरान 3 शतक और 18 अर्धशतक ठोके हैं. करणबीर सिंह का हाईएस्ट स्कोर इस दौरान नाबाद 128 रन रहा है. करणबीर सिंह ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 175 चौके और 166 छक्के उड़ाए हैं. करणबीर सिंह ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 34 विकेट भी झटके हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में करणबीर सिंह का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 42 रन देकर 4 विकेट हासिल करना रहा है.