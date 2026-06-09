VIDEO: प्रियांश आर्या के साथ हो गया गजब 'कांड'... खुद के बुने जाल में फंसे, फैंस बोले- Karma Hits...

रेफरल के बाद, थर्ड अंपायर ने प्रियांश को क्रीज से बाहर पाया, जिससे प्रियांश की 32 गेंदों में 32 रनों की शानदार पारी अचानक खत्म हो गई. इस घटना ने सोशल मीडिया पर फैंस के बीच बहस छेड़ दी, कई लोगों का मानना ​​था कि अगर डिकवेला के पैर से बल्ला नहीं फंसा होता, तो यह बाएं हाथ का बल्लेबाज गायकवाड़ से पहले क्रीज पर पहुंच सकता था. हालांकि, गायकवाड़ ने अपने विकेट को साबित किया और शानदार शतकीय पारी खेली. उनके शतक की बदौलत टीम ने बोर्ड पर 277 रन टांग दिए. हालांकि, श्रीलंका की टीम भी इस लक्ष्य के जवाब में भारत को टक्कर देती दिखी.