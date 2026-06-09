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VIDEO: प्रियांश आर्या के साथ हो गया गजब 'कांड'... खुद के बुने जाल में फंसे, फैंस बोले- Karma Hits...

IND A vs SL A: इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच दांबुला में रोमांचक टक्कर देखने को मिल रही है. इस मैच में युवा प्रियांश आर्या एक अजीब रन आउट के चलते चर्चा में आ गए. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने ही बुने जाल में फंस गए.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 09, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 05:59 PM IST
VIDEO: प्रियांश आर्या के साथ हो गया गजब 'कांड'... खुद के बुने जाल में फंसे, फैंस बोले- Karma Hits...
Image Credit: IND A vs SL A

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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