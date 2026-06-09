VIDEO: प्रियांश आर्या के साथ हो गया गजब 'कांड'... खुद के बुने जाल में फंसे, फैंस बोले- Karma Hits...

IND A vs SL A: इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच दांबुला में रोमांचक टक्कर देखने को मिल रही है. इस मैच में युवा प्रियांश आर्या एक अजीब रन आउट के चलते चर्चा में आ गए. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने ही बुने जाल में फंस गए. प्रियांश आर्या शानदार लय में नजर आ रहे थे, लेकिन इस तरह से रन आउट हुए कि उन्हें ये मैच के बाद भी चुभेगा. हालांकि, इस बीच गायकवाड़ की किस्मत चमक गई और वह बाल-बाल बच गए.
भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं थी क्योंकि वैभव सूर्यवंशी 14 और प्रभसिमरन सिंह महज 2 रन के स्कोर पर आउट हो गए. इसके बाद प्रियांश आर्या और ऋतुराज गायकवाड़ ने पार्टनरशिप कर टीम को पटरी पर लौटाया. लेकिन 13वें ओवर में प्रियांश आर्या अपने ही बुने जाल में फंस गए.
13वें ओवर में गायकवाड़ ने गेंद को डीप कवर की तरफ खेलकर दूसरे रन के लिए कॉल किया. प्रियांश ने पहले तो हां कहा, लेकिन बीच में ही हिचकिचा गए. तब तक गायकवाड़ रन लेने के लिए आगे बढ़ चुके थे और आसानी से स्ट्राइकर एंड पर पहुंच गए. जब दोनों बल्लेबाज एक ही छोर पर फंस गए तो प्रियांश ने अपने साथी से पहले क्रीज पर पहुंचने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक अजीब मोड़ पर, उनका स्लाइड करता हुआ बल्ला विकेटकीपर निरोशन डिकवेला के पैर के नीचे फंस गया, जिससे वह समय पर बल्ला क्रीज पर नहीं टिका पाए और अपना विकेट गंवा बैठे.
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रेफरल के बाद, थर्ड अंपायर ने प्रियांश को क्रीज से बाहर पाया, जिससे प्रियांश की 32 गेंदों में 32 रनों की शानदार पारी अचानक खत्म हो गई. इस घटना ने सोशल मीडिया पर फैंस के बीच बहस छेड़ दी, कई लोगों का मानना था कि अगर डिकवेला के पैर से बल्ला नहीं फंसा होता, तो यह बाएं हाथ का बल्लेबाज गायकवाड़ से पहले क्रीज पर पहुंच सकता था. हालांकि, गायकवाड़ ने अपने विकेट को साबित किया और शानदार शतकीय पारी खेली. उनके शतक की बदौलत टीम ने बोर्ड पर 277 रन टांग दिए. हालांकि, श्रीलंका की टीम भी इस लक्ष्य के जवाब में भारत को टक्कर देती दिखी.