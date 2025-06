RCB Won IPL 2025: 'ई साला कप नामदे', RCB के चैंपियन बनने पर झूमे कर्नाटक के क्रिकेट प्रेमी, सड़कों पर निकल आए लोग

Karnataka Cricket Fans Celebrate RCB Victory in IPL 2025 Final: करीब 18 साल के लंबे इंतजार के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलोर (RCB) ने आखिरकार IPL ट्रॉफी जीतने का सपना पूरा कर ही लिया. मंगलवार देर शाम अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में RCB ने पंजाब इलेवन को हरा दिया. RCB चौथी बार फाइनल में पहुंची थी, जबकि पंजाब किंग्स के लिए फाइनल में पहुंचने का यह दूसरा मौका था. लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम का जैसे ही आखिरी विकेट गिरा, पूरे कर्नाटक में जश्न का दौर शुरू हो गया.

सड़कों पर उतर पड़े सैकड़ों लोग

बंगलौर, कलबुर्गी समेत तमाम जगहों पर लोग सड़कों पर उतर आए और आतिशबाजी करके अपनी खुशियां मनाई. लोग RCB की जीत से खुशी में झूम रहे थे. वे सड़कों पर उतरकर नारेबाजी भी कर रहे थे. जोशीले क्रिकेट प्रेमियों से सड़कों को खाली कराने में पुलिस को दिक्कतें भी उठानी पड़ीं.

पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग

इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से पहली बार IPL ट्रॉफी जीतने पर बेंगलुरु में क्रिकेट प्रशंसक जश्न मना रहे थे. कर्नाटक पुलिस ने कलबुर्गी के SVP चौक पर सड़कों पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत का जश्न मना रहे क्रिकेट प्रशंसकों को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया.

सिद्धारमैया ने भी जताई खुशी

अपने प्रदेश से जुड़ी क्रिकेट टीम के IPL चैंपियन बनने पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया भी खुश नजर आए. उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, 'ऐतिहासिक आईपीएल जीत पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को बधाई. सपना आखिरकार सच हो गया - ई साला कप नामदे (इस बार कप हमारा है). शानदार प्रदर्शन से लेकर अडिग भावना तक, इस जीत ने कर्नाटक के गौरव को जगाया है और दुनिया भर के प्रशंसकों को रोमांचित किया है.'

Congratulations to Royal Challengers Bengaluru on a historic IPL triumph!

The dream has finally come true – Ee Sala Cup Namde!

From electrifying performances to unshakable spirit, this triumph has ignited the pride of Karnataka and thrilled fans across the world.#RCB… pic.twitter.com/211hd1lTsq

