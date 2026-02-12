RCB फैंस की बल्ले-बल्ले...फिर से वापिस मिल गया होम ग्राउंड, सामने रखी ये शर्तें

आईपीएल शुरु होने में अब 1 महीने के आसपास का समय रह गया है. आगामी सीजन को लेकर बीसीसीआई ने अभी तक किसी भी तरह के शेड्यूल का ऐलान नहीं किया है. फैंस के लिए इंडियन प्रीमियर लीग किसी भी त्यौहार से कम नहीं है. इसी बीच डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. सीजन की शुरुआत से महीने भर पहले उन्हें उनके होम ग्राउंड में एक बार फिर से खेलने की इजाजत मिल गई है. इससे एक चीज पूरी तरह से साफ हो गया है कि आगामी सीजन में घर में होने वाले सारे मैच अब एक बार फिर से वह अपने होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेल पाएंगे. 12 फरवरी की शाम में कर्नाटक सरकार की मीटिंग के बाद आरसीबी को चिन्नास्वामी में खेलने की परमीशन मिल चुकी है. हालांकि, उनके सामने कुछ शर्तें भी रखी गई है. बहरहाल,टूर्नामेंट से पहले बैंगलुरू के फैंस के लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी है.

मिल गया होम ग्राउंड

आईपीएल 2026 से पहले डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए राहत भरी खबर आई है. टीम अपने घरेलू मुकाबले एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में ही खेलेगी. 12 फरवरी को कर्नाटक सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद फ्रेंचाइजी को आधिकारिक मंजूरी दे दी गई. हालांकि यह अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी गई है. अब तक बीसीसीआई ने नए सीजन का पूरा शेड्यूल जारी नहीं किया है. सभी टीमें कार्यक्रम का इंतजार कर रही हैं. इसी बीच आरसीबी के लिए यह फैसला अहम माना जा रहा है. चिन्नास्वामी स्टेडियम टीम का पारंपरिक होम ग्राउंड रहा है. यहां का माहौल और दर्शकों का समर्थन टीम की बड़ी ताकत माना जाता है.दरअसल, स्टेडियम को लेकर अंतिम फैसला नहीं होने से आरसीबी दूसरे विकल्प भी देख रही थी. फ्रेंचाइजी ने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी और रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को शॉर्टलिस्ट किया था. दोनों मैदान बड़े मैचों की मेजबानी कर चुके हैं. लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई और कोई भी वेन्यू तय नहीं हो सका.

सुरक्षा से समझौता नहीं

इसी दौरान कर्नाटक क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष वेंकटेश प्रसाद ने सक्रिय भूमिका निभाई. पद संभालने के बाद से ही वह बेंगलुरु में आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय मैचों की वापसी के प्रयास में जुटे थे. 12 फरवरी की कैबिनेट बैठक से पहले भी उन्होंने सकारात्मक संकेत दिए थे. अब सरकार की मंजूरी मिलने के बाद तस्वीर साफ हो गई है.हालांकि राज्य सरकार ने साफ कहा है कि सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं होगा. मंत्री रामलिंगा रेड्डी के अनुसार, कैबिनेट ने कुन्हा रिपोर्ट के आधार पर कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी है. स्टेडियम में अधिकतम 35 हजार दर्शकों को ही एंट्री मिलेगी. अन्य सुरक्षा नियम भी सख्ती से लागू रहेंगे. अब उम्मीद है कि बीसीसीआई जल्द ही आईपीएल 2026 का शेड्यूल जारी करेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

आरसीबी का जलवा

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु की मेन और विमेन टीम ने मिलकर बीते साल में 3 खिताब अपने नाम किए हैं. हाल ही में विमेंस प्रिमियर लीग के फाइनल मुकाबले में दिल्ली को हराकर आसरीबी दूसरी बार WPL में चैंपियन बनी थी. वहीं, रजत पाटीदार की अगुवाई में आरसीबी ने 18 सालों बाद आईपीएल मे ट्रॉफी जीतने का कारनामा किया था. आरसीबी के लिए बीते 2 साल में 3 ट्रॉफी आ चुकी है.

ये भी पढें: 4 रनों के भीतर 5 विकेट, ताश के पत्तों की तरह गिरे टीम इंडिया के विकेट, स्पिनरों के सामने बेबस दिखे भारत के शेर