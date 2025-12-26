Advertisement
CSK ने 14.2 करोड़ में खरीद कर खोली इस क्रिकेटर की किस्मत, अब चुकाएगा पिता का सारा कर्ज

CSK ने 14.2 करोड़ में खरीद कर खोली इस क्रिकेटर की किस्मत, अब चुकाएगा पिता का सारा कर्ज

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम ने 19 साल के एक युवा भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक शर्मा की किस्मत खोल दी है. IPL 2026 के ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम ने कार्तिक शर्मा को 14.2 करोड़ रुपये की बोली लगाकर खरीदा था. 14.2 करोड़ रुपये में बिकने वाले कार्तिक शर्मा अब अपने पिता का सारा कर्ज चुकाने के लिए तैयार हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 26, 2025, 06:15 AM IST
CSK ने 14.2 करोड़ में खरीद कर खोली इस क्रिकेटर की किस्मत, अब चुकाएगा पिता का सारा कर्ज

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम ने 19 साल के एक युवा भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक शर्मा की किस्मत खोल दी है. IPL 2026 के ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम ने कार्तिक शर्मा को 14.2 करोड़ रुपये की बोली लगाकर खरीदा था. 14.2 करोड़ रुपये में बिकने वाले कार्तिक शर्मा अब अपने पिता का सारा कर्ज चुकाने के लिए तैयार हैं. कार्तिक शर्मा लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते हुए बड़े-बड़े छक्के जड़ने के लिए जाने जाते हैं. अपनी क्लीन हिटिंग और शानदार विकेटकीपिंग स्किल्स के लिए जाने जाने वाले कार्तिक शर्मा कई ऑप्शन देते हैं.

CSK ने 14.2 करोड़ में खरीद कर खोली इस क्रिकेटर की किस्मत

चेन्नई सुपर किंग्स के 14.20 करोड़ रुपये में खरीदे गए विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक शर्मा ने यह साफ कर दिया है कि उनकी पहली प्राथमिकता जल्द से जल्द अपने पिता का कर्ज चुकाना होगी. 19 साल के राजस्थान के उभरते सितारे कार्तिक शर्मा अपनी ऑलराउंड क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं. कार्तिक शर्मा एक विकेटकीपर बल्लेबाज होने के अलावा लोअर ऑर्डर के बेहतरीन फिनिशर भी हैं. कार्तिक शर्मा ने जतिन सप्रू से बात की और बताया कि वह IPL नीलामी में कमाए गए पैसों को कैसे खर्च करने की योजना बना रहे हैं.

पिता का सारा कर्ज चुकाएगा ये क्रिकेटर

छक्के मारने में माहिर इस विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ने बताया कि किस तरह IPL में मिलने वाली 14.20 करोड़ रुपये की रकम उनकी जिंदगी को बदलने वाली है. कार्तिक शर्मा ने बताया कि उनका पहला लक्ष्य अपने पिता का 26 लाख रुपये का लोन चुकाना है, हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि लोन किस लिए लिया गया था. कार्तिक शर्मा के लिए यह पल जितना उसकी पर्सनल सफलता के बारे में था, उतना ही उसके परिवार के लिए राहत के बारे में भी था.

'यह रकम जिंदगी बदलने वाली'

कार्तिक शर्मा से बातचीत के दौरान जतिन सप्रू ने पूछा, 'यह रकम जिंदगी बदलने वाली है. आपकी पहली IPL सैलरी. आप इससे अपने माता-पिता के लिए क्या करेंगे?' सवाल का जवाब देते हुए कार्तिक शर्मा ने कहा, 'सबसे पहले मैं अपने पिता का 26 लाख रुपये का लोन चुकाऊंगा,' जिससे यह साफ हो गया कि उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं.' कार्तिक शर्मा ने कहा, 'मैं इतना खुश था कि मेरी आंखों से आंसू आ गए. जब ​​मेरी बोली शुरू हुई, तो मैं डर गया था, सोच रहा था कि शायद आज मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही बोली शुरू हुई, वह बस चलती ही रही. उस पल मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया. बोली खत्म होने के बाद भी मैं रोता रहा. सब लोग नाच रहे थे, मैं रो रहा था. मैं इतना खुश था.'

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

