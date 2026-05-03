Advertisement
trendingNow13202365
Hindi Newsक्रिकेटVIDEO: चेन्नई सुपर किंग्स के क्रिकेटर ने सरेआम किया गन सेलिब्रेशन, सोशल मीडिया पर फैंस ने दिए ऐसे रिएक्शंस

VIDEO: चेन्नई सुपर किंग्स के क्रिकेटर ने सरेआम किया गन सेलिब्रेशन, सोशल मीडिया पर फैंस ने दिए ऐसे रिएक्शंस

IPL 2026: कार्तिक शर्मा ने 40 गेंद पर नाबाद 54 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. कार्तिक शर्मा के IPL करियर का यह पहला अर्धशतक था. अर्धशतक जड़ने के बाद कार्तिक शर्मा ने गन सेलिब्रेशन किया और महेंद्र सिंह धोनी के पुराने सेलिब्रेशन की याद दिला दी. कार्तिक शर्मा के इस गन सेलिब्रेशन के बाद सोशल मीडिया पर फैंस जमकर रिएक्शंस दे रहे हैं और उनकी तुलना महेंद्र सिंह धोनी के पुराने गन सेलिब्रेशन के साथ कर रहे हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 03, 2026, 08:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

VIDEO: चेन्नई सुपर किंग्स के क्रिकेटर ने सरेआम किया गन सेलिब्रेशन, सोशल मीडिया पर फैंस ने दिए ऐसे रिएक्शंस

IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने शनिवार को खेले गए IPL मैच में मुंबई इंडियंस (MI) की टीम को 11 गेंद बाकी रहते 8 विकेट से हरा दिया. मुंबई इंडियंस (MI) ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 159 रन बनाए. जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम ने 18.1 ओवर में 2 विकेट पर 160 रन बनाते हुए यह मैच आठ विकेट से जीत लिया. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 48 गेंद पर 67 रन की नाबाद पारी खेली. ऋतुराज गायकवाड़ ने 139.58 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 5 चौके और 2 छक्के लगाए.

चेन्नई सुपर किंग्स के क्रिकेटर ने सरेआम किया गन सेलिब्रेशन

ऋतुराज गायकवाड़ के अलावा विस्फोटक बल्लेबाज कार्तिक शर्मा ने 40 गेंद पर नाबाद 54 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. कार्तिक शर्मा के IPL करियर का यह पहला अर्धशतक था. अर्धशतक जड़ने के बाद कार्तिक शर्मा ने गन सेलिब्रेशन किया और महेंद्र सिंह धोनी के पुराने सेलिब्रेशन की याद दिला दी. कार्तिक शर्मा के इस गन सेलिब्रेशन के बाद सोशल मीडिया पर फैंस जमकर रिएक्शंस दे रहे हैं और उनकी तुलना महेंद्र सिंह धोनी के पुराने गन सेलिब्रेशन के साथ कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन हैं कार्तिक शर्मा?

20 साल के राजस्थान के उभरते सितारे कार्तिक शर्मा अपनी ऑलराउंड क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं. कार्तिक शर्मा एक विकेटकीपर बल्लेबाज होने के अलावा लोअर ऑर्डर के बेहतरीन फिनिशर भी हैं. कार्तिक शर्मा लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते हुए बड़े-बड़े छक्के जड़ने के लिए जाने जाते हैं. अपनी क्लीन हिटिंग और शानदार विकेट कीपिंग स्किल्स के लिए जाने जाने वाले कार्तिक शर्मा कई ऑप्शन देते हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

बालकनी के रास्ते 20 लोगों को बचाया... दिल्ली AC ब्लास्ट के चश्मदीद ने क्या देखा?
Delhi
बालकनी के रास्ते 20 लोगों को बचाया... दिल्ली AC ब्लास्ट के चश्मदीद ने क्या देखा?
खून और पानी साथ नहीं! चेनाब पर भारत का एक्शन, पाकिस्तान में फिर होगी पानी की किल्लत
Pakistan
खून और पानी साथ नहीं! चेनाब पर भारत का एक्शन, पाकिस्तान में फिर होगी पानी की किल्लत
दिल्ली में आधी रात मौत का तांडव: AC ब्लास्ट के बाद बिल्डिंग में लगी, 9 की हुई मौत
Vivek Vihar AC blast
दिल्ली में आधी रात मौत का तांडव: AC ब्लास्ट के बाद बिल्डिंग में लगी, 9 की हुई मौत
बंगाल में EVM पर बवाल! स्ट्रॉन्ग रूम बने ‘वार जोन’, 24 घंटे से महिलाओं का प्रदर्शन
West Bengal
बंगाल में EVM पर बवाल! स्ट्रॉन्ग रूम बने ‘वार जोन’, 24 घंटे से महिलाओं का प्रदर्शन
Bengal: रिजल्ट से पहले री-पोल धमाका! फाल्टा के 285 बूथों पर फिर वोटिंग क्यों?
West Bengal Election 2026
Bengal: रिजल्ट से पहले री-पोल धमाका! फाल्टा के 285 बूथों पर फिर वोटिंग क्यों?
वोट आपका, मुनाफा किसी और का! अब नेता, जनता और उनके मुद्दों तक सीमित नहीं रहे चुनाव
Election
वोट आपका, मुनाफा किसी और का! अब नेता, जनता और उनके मुद्दों तक सीमित नहीं रहे चुनाव
4 मई से पहले ही बंगाल में हो गया 'खेला'! बिधाननगर में रणक्षेत्र बना कॉलेज
West Bengal Election 2026
4 मई से पहले ही बंगाल में हो गया 'खेला'! बिधाननगर में रणक्षेत्र बना कॉलेज
क्या BJP की मंदिर पॉलिटिक्स ढहा पाएगी CM ममता का ‘दुर्ग’? भक्ति मोड में कई दिग्गज
West Bengal Election 2026
क्या BJP की मंदिर पॉलिटिक्स ढहा पाएगी CM ममता का ‘दुर्ग’? भक्ति मोड में कई दिग्गज
मौसम मार चुका है पलटी, अगले 48 घंटे आंधी-बारिश का खतरा; IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
मौसम मार चुका है पलटी, अगले 48 घंटे आंधी-बारिश का खतरा; IMD ने जारी किया अलर्ट
ममता का 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा, किन 5 कारणों से लग रहा 'दूर की कौड़ी'?
Assembly Elections 2026
ममता का 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा, किन 5 कारणों से लग रहा 'दूर की कौड़ी'?