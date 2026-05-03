VIDEO: चेन्नई सुपर किंग्स के क्रिकेटर ने सरेआम किया गन सेलिब्रेशन, सोशल मीडिया पर फैंस ने दिए ऐसे रिएक्शंस

IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने शनिवार को खेले गए IPL मैच में मुंबई इंडियंस (MI) की टीम को 11 गेंद बाकी रहते 8 विकेट से हरा दिया. मुंबई इंडियंस (MI) ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 159 रन बनाए. जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम ने 18.1 ओवर में 2 विकेट पर 160 रन बनाते हुए यह मैच आठ विकेट से जीत लिया. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 48 गेंद पर 67 रन की नाबाद पारी खेली. ऋतुराज गायकवाड़ ने 139.58 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 5 चौके और 2 छक्के लगाए.

चेन्नई सुपर किंग्स के क्रिकेटर ने सरेआम किया गन सेलिब्रेशन

ऋतुराज गायकवाड़ के अलावा विस्फोटक बल्लेबाज कार्तिक शर्मा ने 40 गेंद पर नाबाद 54 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. कार्तिक शर्मा के IPL करियर का यह पहला अर्धशतक था. अर्धशतक जड़ने के बाद कार्तिक शर्मा ने गन सेलिब्रेशन किया और महेंद्र सिंह धोनी के पुराने सेलिब्रेशन की याद दिला दी. कार्तिक शर्मा के इस गन सेलिब्रेशन के बाद सोशल मीडिया पर फैंस जमकर रिएक्शंस दे रहे हैं और उनकी तुलना महेंद्र सिंह धोनी के पुराने गन सेलिब्रेशन के साथ कर रहे हैं.

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(@Abhinav\_hariom) May 3, 2026

कौन हैं कार्तिक शर्मा?

20 साल के राजस्थान के उभरते सितारे कार्तिक शर्मा अपनी ऑलराउंड क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं. कार्तिक शर्मा एक विकेटकीपर बल्लेबाज होने के अलावा लोअर ऑर्डर के बेहतरीन फिनिशर भी हैं. कार्तिक शर्मा लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते हुए बड़े-बड़े छक्के जड़ने के लिए जाने जाते हैं. अपनी क्लीन हिटिंग और शानदार विकेट कीपिंग स्किल्स के लिए जाने जाने वाले कार्तिक शर्मा कई ऑप्शन देते हैं.